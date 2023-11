Dấu ấn 12 mùa giải 'Khoảnh khắc vàng’

(Baonghean.vn) - Đến nay, Cuộc thi Ảnh báo chí và Video clip "Khoảnh khắc vàng’’ do Báo Nghệ An tổ chức đã bước sang năm thứ 12, để lại nhiều dấu ấn trong giới nhiếp ảnh và báo chí.

Những khoảnh khắc đặc biệt

Tối 7/9, chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN1718 của hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines đã lùi giờ cất cánh 11 phút để chờ đón 5 bác sĩ cùng lá gan của người hiến được vận chuyển từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ra Hà Nội. Đây là lần đầu tiên, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện ghép tạng từ người cho sau khi chết não. Từng khoảnh khắc trong ca phẫu thuật cân não đó đều là những giây phút mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Từ Thành (Báo Sức khỏe & Đời sống) không thể nào quên trong hành trình tác nghiệp của mình.

Các bác sĩ tiến hành lấy tạng từ người cho chết não. Ảnh: Từ Thành - Thành Chung

“Từng diễn biến trong phòng phẫu thuật đều diễn ra rất nhanh và mọi khoảnh khắc lúc đó đều khiến tôi rất xúc động, bởi chính từ đây,những cuộc đời bất hạnh khác đã được tái sinh’’ - nghệ sĩ nhiếp ảnh Từ Thành chia sẻ.

Còn đối với nhóm tác giả Huy Nhâm - Lê Thắng - Phan Giang - Lê Thành của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Quỳ Hợp, để ghi lại được những thước phim đắt giá cho tác phẩm “Bức tử… dòng Nậm Tôn’’ là cả một quá trình. Đó là nhiều ngày phối hợp với lực lượng của Đoàn liên ngành UBND huyện Quỳ Hợp “mục sở thị” tại các điểm xả thải của các doanh nghiệp khai thác quặng thiếc hoạt động dọc theo chiều dài sông Nậm Tôn. Đó là những đêm trăn trở bởi câu hỏi của người dân thị trấn Quỳ Hợp, vì sao con sông vốn hiền hòa quanh năm,nay lại trở thành dòng “sông chết”.

Phóng viên Phan Giang - đại diện nhóm tác giả cho biết: Là đề tài nóng trên địa bàn, để ghi lại được hình ảnh các doanh nghiệp xả chất thải không qua xử lý ra môi trường, chúng tôi đã thu thập nhiều nguồn tư liệu, trong đó có nhiều hình ảnh do cộng tác viên cơ sở và người dân ghi lại. Qua tác phẩm này, chúng tôi mong muốn phản ánh thực trạng “bức tử” dòng Nậm Tôn, qua đó góp phần giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Năm nay, cuộc thi thu hút 1.136 tác phẩm tham gia.

Trên đây chỉ là hai trong số hơn 1.000 tác phẩm ảnh, video clip gửi về tham gia Cuộc thi Ảnh báo chí, video clip "Khoảnh khắc vàng" lần thứ XII. Mỗi tác phẩm gửi về ẩn chứa những câu chuyện, những khoảnh khắc đặc biệt, với biết bao tâm tư, lăn lộn, sáng tạo của các phóng viên, cộng tác viên, nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Dấu ấn 12 mùa giải

Từ một nghệ sĩ nhiếp ảnh từng đạt nhiều giải cao tại cuộc thi Ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng do Báo Nghệ An tổ chức, những năm gần đây, NSNA Lê Quang Dũng giữ vai trò là Ban Giám khảo cuộc thi. Bằng những trải nghiệm, tâm huyết cũng như niềm đam mê nhiếp ảnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Quang Dũng luôn dành tình cảm đặc biệt với “Khoảnh khắc vàng” Báo Nghệ An.

Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm các tác phẩm. Ảnh: Ngân Hạnh

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Quang Dũng - Chi hội trưởng Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Nghệ An, Trưởng ban Ảnh Hội VHNT tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Đây là sân chơi rất hữu ích, mà qua đó nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, các phóng viên, cộng tác viên không ngừng trưởng thành, sáng tạo nên nhiều tác phẩm ảnh, video clip ấn tượng. Các tác phẩm tham gia những năm gần đây ngày càng chất lượng, đặc biệt ở thể loại ảnh bộ. Đây là thể loại cần đầu tư rất nhiều tâm huyết, không chỉ thể hiện ở khía cạnh nghệ thuật mà còn phải nói được hết, nói được nhiều những câu chuyện, sự kiện ẩn chứa đằng sau’’.

Đồng chí Trần Văn Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó trưởng Ban Tổ chức giải. Ảnh: Ngân Hạnh

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó trưởng Ban Tổ chức giải khẳng định: Cuộc thi Ảnh báo chí, video clip "Khoảnh khắc vàng" Báo Nghệ An đến nay đã đi qua 12 mùa giải. Đó là một hành trình dài, ngày càng khẳng định được ý nghĩa và độ lan tỏa, đặc biệt trong giới nhiếp ảnh và báo chí. Đằng sau những tác phẩm ảnh gửi về, là quá trình lao tâm khổ tứ, sáng tạo miệt mài của các tác giả. Chính từ đó đã tạo nên thành công và vị thế ngày càng được nâng lên của Cuộc thi Ảnh báo chí, video clip "Khoảnh khắc vàng" Báo Nghệ An.

Bước sang năm thứ 12, Cuộc thi Ảnh báo chí, Video clip “Khoảnh khắc vàng” Báo Nghệ An tiếp tục là địa chỉ uy tín nhằm vinh danh các tác phẩm ảnh đẹp, video clip xuất sắc về đất và người Nghệ An. Là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm ngày thành lập Báo Nghệ An hàng năm, trong 12 năm qua, giải “Khoảnh khắc vàng” luôn nhận được sự đồng hành của các nhà báo, nhiếp ảnh gia, các cộng tác viên và những người yêu thích ảnh báo chí. Đây cũng là sân chơi đầy lý thú cho các phóng viên, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh, từ đó khích lệ, khơi dậy niềm đam mê nhiếp ảnh và sản xuất video clip, nhằm ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất, ấn tượng nhất về mọi hoạt động trong thực tiễn đời sống và phong cảnh, vẻ đẹp trên mọi miền quê Nghệ An.