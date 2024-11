Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/11 Quốc hội tiến hành thảo luận ở Tổ về Luật Nhà giáo; Báo Nghệ An Báo Nghệ An ra mắt chuyên trang báo chí dữ liệu Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh và trao giải Khoảnh khắc vàng; bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy… là những nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 9/11.

* Ngày 9/11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Tổ về Luật Nhà giáo. Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại Tổ 3 cùng các đoàn: Bắc Giang, Quảng Ngãi.

Dự thảo Luật Giáo dục đề xuất nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 3. Ảnh: Nghĩa Đức

* Chiều 9/11, tại Khu đô thị Eco Central Park, Báo Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt chuyên trang báo chí dữ liệu Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Báo Nghệ An, 95 năm phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Chuyên trang là phiên bản số hóa của Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, nơi độc giả được tiếp cận kho dữ liệu sống động với hàng ngàn hình ảnh, video clip, đồ họa,… Độc giả cũng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin nhờ công cụ tra cứu, hoặc tiếp cận theo từng chuyên mục.

Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh trong khuôn khổ lễ ra mắt. Ảnh: Thành Cường

* Cũng trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 63 năm thành lập, Báo Nghệ An đã tiến hành trao giải cho các tác phẩm xuất sắc tại Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” và Video clip Báo Nghệ An lần thứ XIII - năm 2024.

Ban Tổ chức trao chứng nhận cho các tác giả đạt giải. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 9/11, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với người dân khối Trung Cấp, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi trao tặng món quà của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho người dân của khối Trung Cấp. Ảnh: Mỹ Hà

* Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 251 nhà giáo, cán bộ cơ sở giáo dục tiêu biểu trong năm 2024. Trong danh sách này, ngành Giáo dục Nghệ An vinh dự có 4 nhà giáo được vinh danh.

Thầy giáo Nguyễn Văn Tiến và đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 của Trường THPT Đô Lương 1. Ảnh: NTCC

* Thông qua tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".