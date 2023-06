Đề xuất giao huyện Đô Lương làm chủ đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Bia tưởng niệm cống Hiệp Hòa

Chuyện phóng viên tác nghiệp ở ‘vùng biển bão tố’ (Baonghean.vn) - Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 được coi là “vùng biển bão tố”. Vì thông thường một năm có từ 10-15 cơn bão, lốc xoáy đi qua đây hoặc hình thành ngay tại vùng biển này.

Quận Cầu Giấy (Hà Nội) và huyện Kỳ Sơn ký kết hợp tác phát triển (Baonghean.vn) - Tại buổi lễ ký kết hợp tác phát triển giữa quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội) và huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An, quận Cầu Giấy đã cam kết hỗ trợ 20 tỷ đồng để địa phương xa nhất của Nghệ An xây dựng trường học.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng học bổng cho 200 học sinh Nghệ An (Baonghean.vn) - 200 suất học bổng và hàng trăm suất quà ý nghĩa được trao tặng tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tiếp sức cho bệnh nhân chạy thận tại Nghệ An (Baonghean.vn)- Sáng 18/6, đoàn thiện nguyện chương trình tiếp sức bệnh nhân chạy thận đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tới 120 bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh (Nghệ An).

Người xóm trọ chạy thận thành Vinh - bây giờ... (Baonghean.vn) - Trên con đường Lê Ninh (thành phố Vinh) có một khu nhà trọ đặc biệt. Những người thuê trọ nơi đây đến từ nhiều địa phương khác nhau, song hầu hết đều chung cảnh ngộ: Khó khăn về vật chất, mệt mỏi về tinh thần, yếu ớt về sức khỏe.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó tại huyện Hưng Nguyên (Baonghean.vn) - Thực hiện chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, sáng 17/6, đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hưng Nguyên.

'Lửa' tuồng Kẻ Gám (Baonghean.vn) - Kẻ Gám (xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) là miền văn hóa đậm đà với đặc trưng là những điệu tuồng cổ dễ mà đã có tự trăm năm.

Dấu ấn ‘thủ lĩnh’ thanh niên miền biển (Baonghean.vn) - Năng động, sáng tạo và nhiều ý tưởng trong hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, “thủ lĩnh” đoàn phường Nghi Thủy Nguyễn Đắc Tuấn đã phát động nhiều công trình, phần việc ý nghĩa...

Khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của hang đá Thằm Bình (Baonghean.vn) - Hang đá có chiều sâu hàng nghìn mét với những nhũ đá và các mảng rêu xanh rì. Lòng hang có một suối nước mà người ta có thể vào đánh cá.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn ở Thanh Chương (Baonghean.vn) - Chiều 16/6, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng với đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương tổ chức Lễ bàn giao nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương.

Chia sẻ khó khăn với gia đình nam sinh bị đuối nước (Baonghean.vn) - Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình em Nguyễn Quang Huy (12 tuổi) - nam sinh bị đuối nước ở xã Thanh Tùng (Thanh Chương), nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung tay quyên góp, giúp đỡ.

Quỳnh Lưu gặp mặt, tuyên dương đội bóng đá thiếu niên giành ngôi Vô địch Cúp Báo Nghệ An (Baonghean.vn) - Chiều 16/6, huyện Quỳnh Lưu tổ chức buổi gặp mặt và tuyên dương các huấn luận viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, năm 2023.

Tuổi trẻ cụm Bắc Trung Bộ triển khai hơn 7.000 công trình thanh niên (Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm 2023, tuổi trẻ 6 tỉnh cụm Bắc Trung Bộ đã triển khai hơn 7.000 công trình thanh niên, mang lại nhiều giá trị thiết thực đối với cộng đồng, xã hội.

Vận động hơn 1,5 tỷ đồng thăm hỏi các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng 16/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng 16/6, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Nghệ An năm 2023.

5 điểm du lịch ít khách Việt biết ở Đài Loan Đài Loan thu hút du khách quốc tế với nét độc đáo, bình dị và văn minh. Bên cạnh những điểm du lịch nổi tiếng, vùng đất này còn ẩn chứa trải nghiệm hấp dẫn, mới lạ với người Việt.

Khu kinh doanh ẩm thực ở Cửa Lò nhộn nhịp trong mùa cao điểm du lịch (Baonghean.vn) - Thời kỳ cao điểm mùa du lịch năm 2023, bình quân hàng ngày phố biển Cửa Lò (Nghệ An) đón hàng nghìn du khách về tắm biển và nghỉ dưỡng. Dịp này, các khu kinh doanh ẩm thực trở nên nhộn nhịp bởi lượng khách có nhu cầu thưởng thức hải sản rất lớn.

Hủy nổ thành công quả bom còn nguyên kíp sót lại sau chiến tranh (Baonghean.vn) - Ngày 15/6, Ban Chỉ huy Quân sự khối 13, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Thanh Thủy (Thanh Chương), Ban Công Binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành hủy thành công quả bom còn nguyên kíp nổ sót lại sau chiến tranh.

Lộ diện khách hàng trúng thưởng IPHONE 14 PRO trong chương trình ‘Viettel Nghệ An-Đồng hành cùng SEA Games 32’ (Baonghean.vn) - Ngày 15/6, Viettel Nghệ An đã tổ chức quay số và tìm ra những chủ nhân may mắn trúng thưởng trong chương trình “Viettel Nghệ An - Đồng hành cùng SEA Games 32”.

Khẳng định vai trò của báo chí cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Baonghean.vn) - Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 khẳng định, đội ngũ người làm báo luôn đồng hành, bám sát thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với cán bộ, chiến sĩ trong tuyên truyền, giữ vững vai trò của báo chí cách mạng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

6 tháng đầu năm 2023, Nghệ An đón hơn 4,9 triệu lượt khách du lịch (Baonghean.vn) - Theo số liệu báo cáo của Sở Du lịch Nghệ An, trong thời gian gần đây, vào các dịp nghỉ lễ và nhất là dịp nắng nóng kéo dài, hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động.

Lặn tìm thuyền chìm dưới sông Lam, nhặt được vật lạ nghi cổ vật (Baonghean.vn) - Vật lạ nghi chất liệu đồng, dạng đĩa hình tròn có núm cầm ở giữa, xung quanh nhiều vòng đồng tâm, khắc nổi hình ảnh 3 con vật và trang trí nhiều hoa văn đẹp mắt...

8 hòn đảo là thiên đường nghỉ dưỡng Những hòn đảo như Maldives, Bali, Bora Bora là nơi du khách tận hưởng kỳ nghỉ như lạc đến 'thiên đường dưới hạ giới'.

9 hình thức du lịch đường thủy độc đáo Thay cho những chuyến đi trên tàu du lịch cỡ lớn, du khách đam mê khám phá có nhiều hình thức thú vị khác để trải trải nghiệm, từ thuê nhà thuyền đến đi tàu ngầm.

Bất thường trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của cụ ông 81 tuổi ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Ông Nguyễn Đình Quang, 81 tuổi, phản ánh bản thân ông có tham gia gói bảo hiểm nhân thọ của một công ty bảo hiểm. Sau 3 năm, ông phát hiện hợp đồng này có nhiều điểm bất thường, bất minh.

Từ 1/7 tăng quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm y tế khi lương cơ sở tăng (Baonghean.vn) - Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Bên cạnh việc tăng mức đóng Bảo hiểm y tế thì quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế của người dân cũng được tăng lên.

Công an tỉnh Nghệ An viếng và sẻ chia cùng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk (Baonghean.vn) - Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn đã đến viếng, thăm hỏi các cán bộ Công an xã hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ trực chiến tại trụ sở công an xã 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Vất vả nghề đào giếng khơi mùa nắng nóng (Baonghean.vn) - Những ngày nắng nóng này, những người làm nghề đào giếng khơi trong tỉnh làm không hết việc. Vất vả, khó nhọc, tiềm ẩn không ít rủi ro, nhưng nghề mưu sinh trong lòng đất cũng có thêm thu nhập.

Voi rừng ở Nghệ An lại về nhà dân lục tìm thức ăn trong đêm (Baonghean.vn) - Khi cả gia đình anh Kiên đang say ngủ thì bị đánh thức bởi con voi rừng đang lục lọi tìm thức ăn ngay dưới nhà sàn. Đây chính là con voi duy nhất còn sót lại trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Đảng ủy quân sự tỉnh tăng cường công tác bảo vệ biên giới quốc gia (Baonghean.vn) - Hôm nay (12/6), Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24 về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Nghị quyết số 33 về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.