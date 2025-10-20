Đèn pha tách rời: Xu hướng định hình thiết kế ôtô tương lai Từ một giải pháp kỹ thuật cho công nghệ LED, thiết kế đèn pha tách rời đã trở thành ngôn ngữ nhận diện thương hiệu và là gương mặt mới của xe trong kỷ nguyên điện hóa.

Từ giải pháp kỹ thuật đến tuyên ngôn thẩm mỹ

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp ôtô chứng kiến một sự thay đổi rõ rệt trong ngôn ngữ thiết kế phần đầu xe. Thay vì cụm đèn pha đơn khối truyền thống, ngày càng nhiều mẫu xe ra mắt với dải đèn LED định vị ban ngày (DRL) mảnh mai đặt ở vị trí cao, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính (đèn cốt và pha) lại được dời xuống thấp hơn, thường ẩn mình trong cản trước. Đây chính là xu hướng đèn pha tách rời, một trào lưu đang lan rộng từ SUV, sedan cho đến cả xe wagon.

Ban đầu, thiết kế này xuất phát từ yêu cầu kỹ thuật của công nghệ LED. Việc tách rời hai chức năng chiếu sáng ban ngày và chiếu sáng chính không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu suất của từng cụm đèn mà còn mở ra không gian sáng tạo gần như vô hạn cho các nhà thiết kế. Các dải DRL giờ đây có thể được tạo hình như những "cặp lông mày" sắc sảo, tạo nên một chữ ký ánh sáng độc đáo cho chiếc xe ngay cả khi đèn pha chính chưa được bật.

Thiết kế đèn pha tách rời trên Ferrari Purosangue, với dải LED định vị ban ngày mỏng được tích hợp vào hốc gió.

Mẫu SUV hiệu năng cao Ferrari Purosangue là một ví dụ điển hình khi áp dụng triệt để ngôn ngữ này, với dải đèn mảnh gần như vô hình phía trên các hốc hút gió lớn. Trong khi đó, các thương hiệu phổ thông hơn như Hyundai đã xây dựng cả bản sắc thương hiệu mới dựa trên thiết kế này qua các mẫu Kona và Tucson, hay Citroën với mẫu C5 X tiếp nối ý tưởng từ mẫu concept C-Xperience.

Khi ánh sáng trở thành bộ nhận diện thương hiệu

Vượt ra ngoài mục đích kỹ thuật, đèn pha tách rời đã nhanh chóng trở thành một công cụ xây dựng nhận diện thương hiệu hiệu quả. Mẫu xe Lancia Ypsilon mới sử dụng dải LED đặt cao với họa tiết "chalice" – biểu tượng truyền thống của hãng, trong khi đèn pha thật được giấu gọn bên dưới. Đây là cách các nhà thiết kế xây dựng một ngôn ngữ thị giác mới: ánh sáng trở nên sắc nét, hiện đại và có thần thái riêng.

Tesla Cybertruck là một trong những cách thể hiện táo bạo nhất của xu hướng này, khi cụm đèn pha chính gần như vô hình.

Bên cạnh đó, nhiều hãng còn tạo điểm nhấn bằng dải LED liền mạch theo bề ngang thân xe, như trên Volkswagen ID.4, Cupra Tavascan hay các mẫu xe mới của Smart. Một trong những cách thể hiện táo bạo nhất đến từ Tesla Cybertruck: chỉ duy nhất một dải LED ngang chạy trọn chiều rộng nắp capo, trong khi cụm đèn pha thực sự được ẩn kỹ bên dưới, thách thức mọi quy chuẩn thiết kế truyền thống.

Kỷ nguyên xe điện và sự biến mất của lưới tản nhiệt

Sự trỗi dậy của xu hướng này gắn liền mật thiết với quá trình điện hóa ngành ôtô. Khi động cơ đốt trong được thay thế bằng động cơ điện, lưới tản nhiệt truyền thống với vai trò làm mát động cơ dần trở nên không cần thiết. Điều này giải phóng hoàn toàn phần đầu xe khỏi các ràng buộc kỹ thuật, biến nó thành một "tấm toan" để ánh sáng thể hiện cá tính và nhận diện thương hiệu.

Trên các dòng siêu xe mới, Ferrari tái hiện cảm hứng từ mẫu xe biểu tượng 365 GTB/4 Daytona qua dải ốp tối màu nối liền cụm đèn.

Trên những dòng siêu xe mới, Ferrari trang bị cụm đèn trước mảnh, được kết nối với nhau bởi một dải ốp tối màu. Chi tiết này được lấy cảm hứng từ mẫu xe biểu tượng Ferrari 365 GTB/4 Daytona, vừa đảm bảo hiệu quả khí động học, vừa duy trì nét đặc trưng thương hiệu. Các hãng xe sang khác như Audi Q6 e-tron và BMW i7 thì thử nghiệm các module LED siêu mảnh, giống như những viên ngọc phát sáng có thể trình diễn hiệu ứng động phức tạp, nâng tầm trải nghiệm thị giác.

BMW i7 thử nghiệm các module LED siêu mảnh, tạo ra hiệu ứng thị giác như những viên ngọc phát sáng.

Ánh sáng - Ngôn ngữ thiết kế của tương lai

Khi đèn pha truyền thống rút lui khỏi vị trí trung tâm, phần đầu xe giờ đây không chỉ là nơi chứa công nghệ chiếu sáng mà đã trở thành một bảng hiển thị cá tính. Ánh sáng không còn là chi tiết kỹ thuật đơn thuần, mà đã trở thành công cụ giao tiếp, tạo nên dấu ấn và mang đến cảm xúc cho người xem. Các mẫu xe concept tiên phong như BMW i Vision Dee cho thấy tương lai của ánh sáng trên ôtô có thể là một bảng LED tương tác hoàn toàn.

Tại Trung Quốc, các hãng xe như HiPhi, Xpeng hay BYD cũng đang đi đầu trong việc thử nghiệm công nghệ đèn có thể thay đổi hình dạng, màu sắc và hiển thị thông điệp theo tình huống thực tế. Từ những "cặp mắt" tròn trịa đến những dải sáng tinh vi, ngành công nghiệp ôtô đã đi một chặng đường dài. Trong kỷ nguyên xe điện, nơi mọi thứ trở nên tinh gọn và thông minh hơn, ánh sáng chính là "gương mặt" mới của chiếc xe.