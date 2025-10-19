Thể thao Tuyển Việt Nam: HLV Kim Sang-sik đừng đi theo vết xe của ông Park; Ronaldo lập siêu phẩm HLV Kim Sang-sik cần có những thay đổi cho tuyển Việt Nam trong thời gian tới; Rạng sáng 19/10, Cristiano Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng 5-1 của Al Nassr trước Al Fateh. Đó là thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Tuyển Việt Nam: HLV Kim Sang-sik đừng đi theo vết xe của ông Park

HLV Kim Sang-sik cần có những thay đổi cho tuyển Việt Nam trong thời gian tới nếu không muốn đi vào vết xe đổ giống người tiền nhiệm Park Hang-seo.

Không nhiều tân binh được HLV Kim Sang-sik trọng dụng.

Sau chức vô địch ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik đã mang đến nhiều hy vọng khi triệu tập hơn một chục tân binh lên tuyển Việt Nam trong các đợt tập trung từ tháng 3 đến nay.

Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi, "gọi nhiều nhưng ít dùng" là cụm từ chính xác nhất để mô tả triết lý của HLV Kim Sang-sik cho đến lúc này.

Có thể hiểu cho HLV Kim Sang-sik, bởi chiến lược gia người Hàn Quốc cần sự ổn định, kinh nghiệm từ các cựu binh.

Nhưng đáng tiếc, tính toán ấy dường như đang không đi đúng hướng. Chính các cựu binh, những người được tin tưởng nhất, lại đang cho thấy dấu hiệu của "sức ỳ".

Sự ưu ái có phần thái quá dành cho các cựu binh của HLV Kim Sang-sik lúc này làm người ta nhớ ngay đến giai đoạn cuối trong triều đại của ông Park Hang-seo.

Khi các đối thủ trong khu vực và châu lục dần "bắt bài" được lối chơi của tuyển Việt Nam, ông Park đã không thể xoay xở kịp. Bộ khung giành nhiều vinh quang bị khai thác triệt để, trong khi lớp kế cận lại không được trao đủ cơ hội để trưởng thành và gánh vác.

Bài phạt góc đưa Arsenal trở lại ngôi đầu Premier League

Rạng sáng 19/10, Arsenal thắng Fulham 1-0 trong trận derby London đầy khó khăn, qua đó trở lại ngôi đầu Premier League.

Dưới áp lực phải thắng để duy trì cuộc đua vô địch, thầy trò Mikel Arteta đã gặp rất nhiều thách thức trước một Fulham thi đấu kiên cường và tổ chức tốt trên sân nhà Craven Cottage.

Arsenal không phải đối mặt với cú sút trúng đích nào trong 2 trận gần nhất.

Bước ngoặt đến ở phút 56. Từ quả phạt góc của Bukayo Saka, trung vệ Gabriel Magalhaes làm tường để Leandro Trossard dứt điểm cận thành, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 10 của Arsenal mùa này đến từ những cầu thủ khác nhau, cho thấy chiều sâu và tính đa dạng trong tấn công của đội bóng Bắc London.

Với kết quả này, Arsenal chỉ thua 1 trong 18 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thắng 10, hòa 7), qua đó, đòi lại ngôi đầu từ tay Man City.

Ronaldo lập siêu phẩm

Rạng sáng 19/10, Cristiano Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng 5-1 của Al Nassr trước Al Fateh ở vòng 5 Saudi Pro League.

Phút 59 trận đấu trên sân Al -Awwal Park, Ronaldo đứng trước quả phạt đền nhưng anh lại không thể thực hiện thành công. Đây là lần đá hỏng penalty thứ 2 trong 3 trận gần nhất của lão tướng 40 tuổi. Trước đó, anh vừa đá hỏng 11m trên tuyển Bồ Đào Nha.

Pha lập công thứ 949 trong sự nghiệp của Ronaldo.

Chỉ 1 phút sau pha bỏ lỡ, CR7 đã chuộc lỗi bằng một cú dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vùng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao, không cho thủ môn đội khách cơ hội cản phá.

Sau cú "nã đại bác" thành bàn, Ronaldo cởi áo ăn mừng đầy phấn khích. Cựu sao MU ghi bàn thứ 5 sau 5 lần ra sân tại SPL mùa này, đồng thời có pha lập công thứ 949 trong sự nghiệp. Tính riêng ở cấp CLB, CR7 đã cán mốc 800 pha lập công.

HLV Harry Kewell và Đỗ Hoàng Hên chưa thể vui cùng Hà Nội FC

HLV Harry Kewell và Đỗ Hoàng Hên có màn ra mắt không thành công khi Hà Nội thúc thủ 1-2 trước Ninh Bình trên sân nhà, vòng 7 V-League 2025/26.

Hoàng Hên thi đấu rất nỗ lực.

Trận ra mắt của HLV Harry Kewell cùng CLB Hà Nội khởi đầu đầy hứng khởi nhưng kết thúc trong tiếc nuối. Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục dồn ép Ninh Bình với hàng loạt cơ hội ngon ăn. Hoàng Hên thi đấu rất nỗ lực anh cũng có một vài tình huống áp sát khung thành Ninh Bình nhưng không thể ghi được bàn thắng.

Hà Nội FC dù có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 do công của Xuân Tú, nhưng khoảng thời gian còn lại là quá ít để có thể giành một trận hòa.