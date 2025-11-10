Thể thao Quá khó cho tuyển Việt Nam trước Malaysia; Nhà Glazer ra giá bán đứt MU Quá khó cho tuyển Việt Nam trước Malaysia chắc chắn không bị loại sớm; Biên phòng toàn thắng 7 trận, dẫn đầu vòng loại Giải Bóng chuyền vô địch Quốc gia 2025; Kịch bản điên rồ ở vòng loại World Cup châu Phi... là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quá khó cho tuyển Việt Nam trước Malaysia chắc chắn không bị loại sớm

Trận lượt về giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào ngày 31/3/2026.

Đây cũng là thời hạn cuối cùng mà AFC dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) để hoàn tất vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch. Khi án phạt vẫn chưa có kết luận cuối cùng, tuyển Malaysia coi như chắc chắn đủ điều kiện thi đấu trọn vẹn vòng loại, đồng nghĩa họ không bị loại sớm.

Trong bối cảnh đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik rơi vào thế khó. Tuyển Việt Nam cần đánh bại Malaysia với cách biệt ít nhất 5 bàn mới có thể tự quyết ngôi đầu bảng F, qua đó giành vé trực tiếp dự VCK Asian Cup 2027. Nếu chỉ thắng 4 bàn, Việt Nam phải chờ so chỉ số phụ, còn mọi kết quả thấp hơn đều tiềm ẩn nguy cơ bị loại nếu Malaysia đảo ngược được tình thế trong vụ việc với FIFA.

HLV Kim Sang Sik vẫn nhận được sự ủng hộ từ truyền thông nước nhà.

Sau chiến thắng 3-1 trước Nepal, HLV Kim Sang Sik chia sẻ về cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2027: “Malaysia cũng giành chiến thắng nên chúng tôi đang đứng thứ hai. Toàn đội sẽ cố gắng tối đa trong 3 trận còn lại. Việc cần làm lúc này là tập trung giành chiến thắng, chứ không nghĩ quá nhiều đến đối thủ cạnh tranh”.

Tuy nhiên, nhiệm vụ thắng đậm Malaysia là thách thức quá lớn với tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Dưới thời HLV Kim Sang Sik, Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể hiện được hình ảnh ấn tượng sau chức vô địch AFF Cup 2024. Hàng công thiếu sự bùng nổ như kỳ vọng, trong khi hàng thủ vẫn thường xuyên mắc sai lầm. Đáng chú ý, tuyển Việt Nam hiếm khi giữ sạch lưới, khi từng để thủng lưới trước cả Campuchia và Nepal, những đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều so với Malaysia.

Về phía tuyển Malaysia, dù không thể sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch, họ vẫn cho thấy sức mạnh đáng nể. Trong trận gặp Lào, Malaysia hoàn toàn áp đảo và giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân khách. Chính vì vậy, nếu muốn đánh bại Malaysia, tuyển Việt Nam cần cải thiện toàn diện cả ở khâu phòng ngự lẫn tấn công. Còn để tạo nên một chiến thắng cách biệt 4–5 bàn, thầy trò HLV Kim Sang Sik có lẽ cần đến một phép màu, bởi tuyển Malaysia rõ ràng vẫn là đội bóng rất mạnh dù thiếu vắng dàn cầu thủ nhập tịch.

Biên phòng toàn thắng 7 trận, dẫn đầu vòng loại Giải Bóng chuyền vô địch Quốc gia 2025

Chiều 10/10, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình đã diễn ra trận thi đấu bóng chuyền trong khuôn khổ giai đoạn 2 Giải Bóng chuyền vô địch Quốc gia năm 2025 giữa đội bóng chuyền nam Biên phòng MB và đội bóng chuyền nam Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Trận đấu tâm điểm bảng B giữa hai đội bóng đang có phong độ cao Công an TP. Hồ Chí Minh và Biên phòng MB khép lại với chiến thắng áp đảo 3-0 (25-20, 25-17, 25-23) dành cho Biên phòng MB.

Các vận động viên đội bóng chuyền nam Biên phòng MB chủ động chơi tấn công áp đảo đối thủ ngay từ đầu trận.

Kết quả này giúp đội bóng áo lính hoàn tất vòng loại Giải Bóng chuyền vô địch Quốc gia 2025 với thành tích toàn thắng 7 trận, giữ vững ngôi đầu bảng và khẳng định sức mạnh vượt trội.

Ngay từ những pha bóng đầu tiên, Biên phòng MB cho thấy sự chủ động trong lối chơi và khả năng kiểm soát thế trận. Đội hình đồng đều, phát bóng uy lực cùng hàng chắn hiệu quả giúp thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền nhanh chóng chiếm ưu thế. Ở set đầu tiên, Biên phòng MB duy trì nhịp độ ổn định, tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng 25-20. Bước sang set 2, đội tiếp tục phát huy khả năng tấn công mạnh mẽ, ghi điểm liên tiếp từ những pha phát bóng khó và phản công nhanh, qua đó thắng cách biệt 25-17.

Set 3 chứng kiến nỗ lực vùng lên của Công an TP.Hồ Chí Minh khi có thời điểm dẫn trước. Tuy nhiên, sự bình tĩnh và chắc chắn trong khâu chuyền một, phối hợp tấn công hợp lý giúp Biên phòng MB lội ngược dòng, khép lại trận đấu với chiến thắng 25-23.

Nguyễn Ngọc Thuân là cái tên nổi bật nhất bên phía Biên phòng MB khi ghi nhiều điểm quan trọng, thể hiện khả năng xử lý bóng linh hoạt cùng tinh thần thi đấu quyết liệt.

Chiến thắng 3-0 không chỉ giúp đội bóng này duy trì mạch toàn thắng mà còn khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch mùa giải năm nay.

Theo lịch thi đấu, Biên phòng MB sẽ gặp đội xếp thứ tư - được xác định sau trận đấu giữa LP Bank Ninh Bình và Lavia Tây Ninh. Trong khi đó, Công an TP. Hồ Chí Minh sẽ chạm trán Thể Công Tân Cảng ở trận bán kết. Biên phòng MB đang cho thấy họ là một trong những tập thể đáng gờm nhất giải, sẵn sàng hướng tới mục tiêu cao nhất tại vòng chung kết Giải Bóng chuyền vô địch Quốc gia 2025.

Nhà Glazer ra giá bán đứt MU

MU đứng trước bước ngoặt lớn khi nhà Glazer được cho là sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị mua lại CLB từ các nhà đầu tư Trung Đông, đặc biệt là một tập đoàn từ UAE.

Theo Telegraph, thỏa thuận giữa Sir Jim Ratcliffe và Glazer có điều khoản "drag-along" - cho phép các cổ đông lớn ép cổ đông thiểu số bán lại phần sở hữu nếu có người mua toàn bộ CLB. Điều này đồng nghĩa, nếu nhà Glazer bán 48,9% cổ phần, Ratcliffe buộc phải ra đi theo cùng điều kiện.

Sau thất bại của Sheikh Jassim (Qatar) năm 2023, bóng dáng Trung Đông lại một lần nữa xuất hiện. Daily Mail cho hay một tập đoàn đầu tư đến từ UAE cân nhắc đưa ra đề nghị mua lại MU, thậm chí tiếp cận một số cựu danh thủ để mời làm đại sứ cho dự án.

MU có thể bị bán thêm lần nữa.

Những lời úp mở từ Turki Al-Sheikh - nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới thể thao Saudi Arabia, càng khiến dư luận xôn xao. Ông viết: "Tin tốt nhất tôi nghe là Manchester United đang ở giai đoạn đàm phán để bán cho nhà đầu tư mới. Hy vọng họ tốt hơn chủ hiện tại".

Truyền thông Anh khẳng định nhà Glazer sẵn sàng bán MU nếu nhận được mức giá trên 5 tỷ Bảng cho phần cổ phần của mình. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những vụ chuyển nhượng CLB đắt đỏ nhất lịch sử thể thao thế giới.

Gia đình Glazer kiểm soát MU từ năm 2005. The Independent tiết lộ trước khi nhà Glazer tiếp quản, "Quỷ đỏ" hầu như không có nợ. Giờ đây, con số phình to đến mức báo động. Khoản nợ hiện tại của CLB lên tới 637 triệu Bảng, chưa kể tổng số tiền vay mượn vượt quá 1 tỷ bảng.

Tỷ phú Anh Ratcliffe, chủ Tập đoàn INEOS, hiện sở hữu 28,94% cổ phần MU và nắm quyền điều hành mảng bóng đá của CLB. Tuy nhiên, chính sách cải tổ của Ratcliffe chưa mang lại hiệu quả rõ rệt trên sân cỏ.

Kịch bản điên rồ ở vòng loại World Cup châu Phi

Tối 10/10, Bờ Biển Ngà tưởng chừng có vé World Cup sớm nhưng Gabon ngăn điều này xảy ra bằng màn lội ngược dòng ấn tượng với 4 bàn thắng của Aubameyang.

Tại bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, Bờ Biển Ngà có 20 điểm, hơn Gabon 1 điểm. "Những chú voi" không gặp khó khăn để vùi dập Seychelles với tỷ số 7-0, trong đó 4 bàn được ghi ngay trong hiệp một.

Aubameyang ghi 4 bàn, Gabon chưa cho Bờ Biển Ngà dự World Cup.

Cùng giờ, Gabon bị Gambia dẫn 2-3 nhưng tạo nên kịch bản điên rồ khi thắng ngược 4-3 nhờ công của lão tướng Pierre-Emerick Aubameyang. Một mình anh ghi tới 4 bàn. Dù vậy, cựu tiền đạo Arsenal lại nhận thẻ đỏ ở phút 85, qua đó khiến Gabon tổn thất lực lượng ở lượt cuối.

Màn lội ngược dòng ngoạn mục trên sân khách của Gabon khiến Bờ Biển Ngà chưa thể có vé dự World Cup. Sau 9 lượt đấu, Bờ Biển Ngà có 23 điểm, hơn Gabon 1 điểm, nhưng xếp trên nhờ hiệu số vượt trội (22 so với 11).

Ở lượt cuối, Bờ Biển Ngà phải thắng Kenya để giữ ngôi đầu. Trước đối thủ khó chịu, đại diện Tây Phi không được phép mắc sai lầm khi đã chạm một tay vào tấm vé dự giải đấu lớn nhất cấp đội tuyển quốc gia sau 12 năm.

Thế hệ vàng của những siêu sao đẳng cấp thế giới như Yaya Toure, Didier Drogba đã đi qua, "Những chú voi" giờ đây là tập thể gồm các cầu thủ đang thi đấu tại Pháp, Italy, Bồ Đào Nha, Bỉ. Dù vậy, thầy trò HLV Emerse Fae vẫn được đánh giá là ẩn số thú vị, nếu góp mặt tại World Cup diễn ra vào năm sau.

Ở bảng B, với đội hình gồm toàn ngôi sao thi đấu cho các CLB nổi tiếng thế giới, Senegal chỉ cần chưa đầy 60 phút để định đoạt trận đấu với chủ nhà Nam Sudan.

Lần lượt Ismaila Sarr (29', 54'), Sadio Mane (46'), Nicolas Jackson (60'), Cherif Ndiaye (75') lập công, giúp "Sư tử Teranga" thắng đậm trên sân Juba. Kết thúc 9 lượt trận, Mane cùng đồng đội có 21 điểm, hơn Cộng hòa Congo 2 điểm. Ở lượt cuối, Senegal chỉ cần thắng đối thủ đứng áp chót bảng xếp hạng là Mauritania để giành vé đến World Cup 2026.