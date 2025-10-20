MG đối mặt nghi vấn lỗi tăng tốc đột ngột trên xe điện Nhiều chủ xe MG tại châu Âu báo cáo tình trạng xe điện tự tăng tốc, mất kiểm soát, gây lo ngại về an toàn và độ tin cậy của hệ thống điều khiển điện tử.

Nhiều cáo buộc nghiêm trọng về an toàn

Thương hiệu ô tô MG đang đối mặt với những câu hỏi nghiêm trọng về độ an toàn của các mẫu xe điện, sau khi nhiều vụ việc liên quan đến hiện tượng xe tăng tốc ngoài kiểm soát được ghi nhận tại châu Âu. Các sự cố này làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng người dùng về độ tin cậy của hệ thống điều khiển điện tử trên các phương tiện của hãng.

Mẫu xe MG5 EV, tâm điểm của một trong những vụ việc mất kiểm soát được báo cáo gần đây tại Anh.

Vụ việc mới nhất liên quan đến MG5 EV

Theo tờ The Guardian, một chủ xe MG5 tại Anh gần đây đã gặp phải sự cố đáng lo ngại. Sau khi sạc tại một trạm dừng trên cao tốc, chiếc wagon điện của họ bất ngờ trở nên hoàn toàn không phản hồi. Chủ xe đã phải gọi dịch vụ cứu hộ AA để được hỗ trợ.

Điều đáng nói là khi nhân viên cứu hộ cố gắng lùi xe lên thùng xe chuyên chở, chiếc MG5 đã đột ngột tăng tốc về phía trước và va chạm với chính chiếc xe cứu hộ. Báo cáo cho biết bánh xe vẫn tiếp tục quay ngay cả khi xe đã dừng lại. Kỹ thuật viên đã phải can thiệp từ bên ngoài để tắt hệ thống điện. Chiếc xe sau đó được kết luận là "không an toàn để vận hành".

Ban đầu, MG đã thu phí kiểm tra hơn 600 USD từ chủ xe. Tuy nhiên, sau khi The Guardian vào cuộc, hãng đã tiến hành một cuộc lái thử dài 40 km và tuyên bố "không phát hiện bất kỳ trục trặc nào trong hệ thống xe". Hãng cho rằng sự cố có thể xuất phát từ "yếu tố bên ngoài" và đã hoàn lại khoản phí kiểm tra cho khách hàng.

Lỗi tương tự từng xảy ra với MG ZS EV

Đây không phải là lần đầu tiên xe điện MG vướng vào các cáo buộc tương tự. Vào năm 2023, kênh truyền thông BBC cũng đã đưa tin về một trường hợp nghiêm trọng liên quan đến mẫu MG ZS EV. Ông Brian Morrison, một tài xế 53 tuổi tại Glasgow, cho biết chiếc xe của ông bị kẹt chân ga và mất hoàn toàn khả năng phanh khi đang di chuyển với tốc độ khoảng 48 km/h.

MG ZS EV, một mẫu xe khác của hãng cũng đã bị cáo buộc gặp lỗi tăng tốc không kiểm soát vào năm 2023.

Để dừng chiếc xe mất kiểm soát, cảnh sát đã phải hướng dẫn ông Morrison cho xe va chạm nhẹ có chủ đích vào đuôi xe tuần tra. Sau sự cố, các kỹ thuật viên đã phát hiện "hàng loạt lỗi trong nhật ký hệ thống" và từ chối khởi động lại chiếc xe vì lý do an toàn.

Yêu cầu về sự minh bạch từ nhà sản xuất

Cả hai vụ việc đều không gây ra thương tích, nhưng đã làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc về độ an toàn của các hệ thống điện tử trên xe MG. Trong bối cảnh doanh số của thương hiệu này đang tăng trưởng mạnh mẽ tại thị trường Anh, các sự cố trên đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự minh bạch và trách nhiệm từ phía nhà sản xuất.

Một số chuyên gia đã lên tiếng kêu gọi các cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra toàn diện các lỗi tiềm ẩn, thay vì để người tiêu dùng phải tự mình đối mặt với những rủi ro có thể xảy ra do lỗi phần mềm hoặc hệ thống điều khiển.