Dịch vụ thẩm mỹ ở Nghệ An: 'Treo đầu dê, bán thịt chó'

Lập lờ tên gọi

Đứng ở trung tâm TP. Vinh, vào ứng dụng Google Maps tìm kiếm cụm từ “thẩm mỹ viện”, ngay lập tức hàng loạt chấm đỏ hiện lên thông báo địa điểm các thẩm mỹ viện xung quanh. Chỉ trong một khu vực nhỏ, phóng viên đã ghi nhận hàng loạt cơ sở có tên gọi “Thẩm mỹ viện” hay “Viện thẩm mỹ” xung quanh trung tâm thành phố.

“Trên địa bàn Nghệ An hiện nay, tất cả cơ sở để tên là “Thẩm mỹ viện” hay “Viện thẩm mỹ” đều sai và có thể bị xử phạt. Với lỗi là tên trên biển hiệu, quảng cáo sai so với trong giấy phép đủ điều kiện hành nghề”, ông Truyền nói và cho rằng, trách nhiệm để sai trong vấn đề này là của TP. Vinh. Bởi khi đưa vào hoạt động, các cơ sở sẽ gửi văn bản về thành phố, khi nhận thấy tên gọi của cơ sở sai thì nên có biện pháp từ đầu.

Tuy nhiên, theo ông Trần Nguyên Truyền - Chánh Thanh tra Sở Y tế Nghệ An, những tên gọi của các cơ sở làm đẹp này đều sai. Bởi theo Nghị định 109 và Nghị định 155 của Chính phủ thì tên gọi của những cơ sở này phải gọi là “Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ”. Đối với những cơ sở được Sở Y tế cấp phép thì được gọi là “Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ”. Chính vì thế, tên trên biển hiệu cũng phải đúng với tên trong giấy phép.

Còn theo khảo sát của Đại úy Ngô Ánh Sáng (Công an tỉnh Nghệ An), trên địa bàn TP. Vinh hiện có 75 cơ sở thẩm mỹ và trong số này có hơn 40 cơ sở có tên trên biển hiệu là “Thẩm mỹ viện” hoặc “Viện thẩm mỹ”. “Điều này khiến người dân ngộ nhận rằng, trên địa bàn TP. Vinh thẩm mỹ viện hoạt động nhiều. Nhưng không mấy người biết rằng, hiện nay mới chỉ có 1 bệnh viện và 3 phòng khám được cấp phép. Tôi cho rằng, thời gian tới cơ quan chức năng cần đề nghị các cơ sở thay đổi biển, hoặc là xử phạt theo quy định và cưỡng chế tháo dỡ”, Đại úy Sáng nói.

"Thẩm mỹ viện" này vừa bị đoàn kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm. Ảnh: Tiến Hùng

Ngoài ra, mặc dù chỉ là cơ sở dịch vụ thẩm mỹ nhưng hàng loạt cơ sở lại ngang nhiên quảng cáo trên các biển hiệu nhiều dịch vụ không được phép làm. Bởi theo quy định, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ chỉ được thực hiện các hoạt động như xăm, phun, thêu trên da, không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Còn các dịch vụ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm chỉ được phép thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nếu chiếu theo quy định thì trên địa bàn TP. Vinh hiện nay mới chỉ có 3 phòng khám và 1 bệnh viện được phép làm những thủ thuật này.