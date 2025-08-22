Thứ Sáu, 22/8/2025
Giáo dục

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2025

Quốc Duẩn 22/08/2025 23:09

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2025 dao động từ 21 - 26,97 điểm. Năm nay, mức điểm trúng tuyển cao nhất thuộc về chương trình Kinh doanh quốc tế (mã IB01).

Đại diện Học viện Ngân hàng cho biết, với uy tín hơn 64 năm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngành và nền kinh tế quốc gia, Nhà trường đang không ngừng đổi mới chương trình giảng dạy, tăng cường hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Một số ngành thu hút đông đảo thí sinh đăng ký và có điểm trúng tuyển ở mức khá cao như: Tài chính, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Ngân hàng, Ngân hàng số, Marketing, Kế toán, Luật Kinh tế, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đầu tư, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ tài chính.

Chi tiết điểm chuẩn Học viện Ngân hàng như sau:

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2025- Ảnh 1.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2025- Ảnh 2.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2025- Ảnh 3.

