Thứ Sáu, 22/8/2025
Giáo dục

Điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật ĐHQG Hà Nội năm 2025

Quốc Duẩn 22/08/2025 23:14

Điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật ĐHQG Hà Nội năm 2025 từ 17h ngày 22/8 đến 17h ngày 25/8. Thí sinh nhập học trực tiếp ngày 26/8.

Trường Đại học Việt Nhật (VJU) chính thức thông báo điểm trúng tuyển năm 2025 như sau:

+ Nhật Bản học: 22 điểm

+ Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn: 21 điểm

+ Khoa học và Kỹ thuật máy tính: 20.75 điểm

+ Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản, Đổi mới và phát triển toàn cầu: 20.5 điểm

+ Công nghệ thực phẩm và sức khỏe, Kỹ thuật xây dựng, Nông nghiệp thông minh và bền vững, Điều khiển thông minh và Tự động hóa: 20 điểm

Điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật (VJU), ĐHQG Hà Nội năm 2025- Ảnh 2.

Trường ĐH Việt Nhật lưu ý, thí sinh trúng tuyển khai báo thông tin sinh viên trực tuyến từ 17h ngày 22/8 đến 17h ngày 25/8. Thí sinh nhập học trực tiếp ngày 26/8 tại Khu học xá Mỹ Đình, Trường ĐH Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội (đường Lưu Hữu Phước, phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Nhà trường cũng lưu ý các thí sinh chưa đỗ vào trường có thể cân nhắc đăng ký tuyển sinh bổ sung, dự kiến tuyển từ ngày 22/8 và xét tuyển để nhập học cùng đợt chính thức. Thí sinh đăng ký trực tuyến tại website: https://tuyensinh.vju.ac.vn.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2025

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2025

