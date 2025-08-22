Giáo dục Điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật ĐHQG Hà Nội năm 2025 Điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật ĐHQG Hà Nội năm 2025 từ 17h ngày 22/8 đến 17h ngày 25/8. Thí sinh nhập học trực tiếp ngày 26/8.

Trường Đại học Việt Nhật (VJU) chính thức thông báo điểm trúng tuyển năm 2025 như sau:

+ Nhật Bản học: 22 điểm

+ Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn: 21 điểm

+ Khoa học và Kỹ thuật máy tính: 20.75 điểm

+ Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản, Đổi mới và phát triển toàn cầu: 20.5 điểm

+ Công nghệ thực phẩm và sức khỏe, Kỹ thuật xây dựng, Nông nghiệp thông minh và bền vững, Điều khiển thông minh và Tự động hóa: 20 điểm

Trường ĐH Việt Nhật lưu ý, thí sinh trúng tuyển khai báo thông tin sinh viên trực tuyến từ 17h ngày 22/8 đến 17h ngày 25/8. Thí sinh nhập học trực tiếp ngày 26/8 tại Khu học xá Mỹ Đình, Trường ĐH Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội (đường Lưu Hữu Phước, phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Nhà trường cũng lưu ý các thí sinh chưa đỗ vào trường có thể cân nhắc đăng ký tuyển sinh bổ sung, dự kiến tuyển từ ngày 22/8 và xét tuyển để nhập học cùng đợt chính thức. Thí sinh đăng ký trực tuyến tại website: https://tuyensinh.vju.ac.vn.