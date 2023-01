Diễn Châu: Thu hút đầu tư nhiều dự án quan trọng

P.V: Thời gian qua, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Diễn Châu có nhiều chuyển biến tích cực, tăng nhanh cả về số lượng, quy mô và chất lượng dự án; nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước có tiềm lực, thương hiệu, uy tín đã đến khảo sát và đầu tư tại huyện, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách của huyện. Đồng chí có thể nói rõ hơn về kết quả trên của huyện nhà?

Đồng chí Lê Mạnh Hiên: Có thể khẳng định thời gian qua, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Diễn Châu đạt kết quả khá, có tác động mạnh mẽ đến năng lực sản xuất ngày càng nâng cao, các ngành dịch vụ có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã thu hút được một số dự án quy mô lớn gắn với lợi thế về nguyên liệu và lao động tại chỗ, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Có 31 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 4.300 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 500 tỷ đồng, vốn thực hiện ước đạt trên 40%; nổi bật như Nhà máy Sản xuất, gia công các sản phẩm giày, dép Viet Glory xã Diễn Trường (do Công ty Mold Solution INC làm chủ đầu tư); Nhà máy May xuất khẩu Nam Thuận xã Diễn Mỹ (do Công ty cổ phần Nam Thuận làm chủ đầu tư); Tổ hợp Khách sạn Thương mại và Dịch vụ Minh Phú, xã Diễn Ngọc; Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm là một trong những khu du lịch sinh thái lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ, hàng năm thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí.

Nhờ làm tốt công tác thu hút đầu tư nên giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bình quân 5 năm đạt 11,59%. Cơ cấu nội ngành công nghiệp tiếp tục chuyển dịch nhanh và đúng hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chế biến ngày càng tăng. Hình thành thêm nhiều cơ sở sản xuất mới, nhất là năng lực, sản phẩm may công nghiệp tăng 2,7 lần so với đầu nhiệm kỳ. Các sản phẩm chủ lực khác như đồ gỗ, phân bón... duy trì mức tăng trưởng khá; các sản phẩm chế biến từ nông sản, thủy sản truyền thống, nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định. Các ngành dịch vụ phát triển nhanh, đồng đều trên các lĩnh vực. Giá trị sản xuất dịch vụ bình quân 05 năm tăng 12,64%. Các hoạt động sản xuất - kinh doanh của ngành dịch vụ mang tính đa ngành, đa nghề tiếp tục phát triển.

Thông qua thu hút đầu tư, đã hình thành một số cơ sở, loại hình dịch vụ chất lượng cao như khách sạn nhà hàng, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; lượng khách và doanh thu du lịch tăng dần các năm; lượng khách du lịch năm 2020 tăng khoảng 30% so với năm 2015, doanh thu tăng gần 80%. Nhiều sản phẩm du lịch, cơ sở lưu trú mới được hình thành, hệ thống hạ tầng du lịch được đầu tư đồng bộ, hiện đại, từng bước trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, trọng tâm của huyện. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và các ngành dịch vụ tăng từ 65% năm 2015 lên 73,6% năm 2020.

P.V: Được biết, để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hút đầu tư nhằm chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, ngày 13/5/2021, Huyện ủy Diễn Châu đã ban hành Đề án số 06 ĐH/HU “Thu hút đầu tư gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2021 - 2025”. Đề án đã đề ra những mục tiêu cụ thể nào, sau 1 năm triển khai đề án đã đạt được kết quả bước đầu ra sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Mạnh Hiên: Để phấn đấu thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và khắc phục các hạn chế, tồn tại, huyện Diễn Châu đã phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án: “Thu hút đầu tư gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Diễn Châu giai đoạn 2021 - 2025” với mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện đầu tư kinh doanh để thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước, chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao...

Sau 1 năm triển khai đề án, bước đầu đã đạt được những kết quả cụ thể như: Giai đoạn 2021 - 2022, có 19 dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn với tổng số vốn đăng ký gần 2.800 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 500 tỷ đồng. Nhiều dự án thu hút đầu tư đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hàng năm giải quyết việc làm cho 4.000 - 5.000 lao động. Hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư nâng cấp. Tập trung vốn của huyện và nguồn hỗ trợ của tỉnh để đầu tư mở rộng, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường huyện, đảm bảo hệ thống giao thông thuận lợi phục vụ thu hút đầu tư.

Cùng với các dự án công nghiệp như: Dự án mở rộng Nhà máy Sản xuất, gia công các sản phẩm giày, dép Viet Glory xã Diễn Trường; Dự án Cụm công nghiệp Diễn Thắng; Nhà máy May xuất khẩu Nam Thuận, Diễn Mỹ... Các dự án hạ tầng đô thị, thương mại, du lịch cũng được quan tâm đầu tư xây dựng, nổi bật các dự án: Khu đô thị Thương mại tổng hợp Diễn Kỷ, Khu nhà ở thương mại và dịch vụ Diễn Thành, Khu nhà ở thương mại và dịch vụ Diễn Ngọc… được đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đô thị hóa theo hướng văn minh, hiện đại.

Bên cạnh giải quyết việc làm, các dự án thu hút đầu tư còn góp phần thúc đẩy nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Thu ngân sách hàng năm của huyện đều đạt và vượt dự toán, trong đó năm 2022 ước đạt 1.027,609 tỷ đồng, bằng 208,33% dự toán.

P.V: Để thực hiện đạt mục tiêu của đề án nói trên, huyện Diễn Châu đã đề ra những giải pháp cụ thể nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Mạnh Hiên: Cùng với tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được vị trí, tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư, tạo ra sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và đặc biệt là nhân dân trong vùng dự án, huyện Diễn Châu đã đề ra các giải pháp cụ thể:

Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước trong thu hút đầu tư gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Thứ hai, chủ động quy hoạch, xây dựng kế hoạch sử dụng đất từ năm 2021 - 2030, phối hợp tốt với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam trong công tác thu hút đầu tư.

Thứ ba, tăng cường công tác huy động vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đầu tư công.

Thứ tư, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư.

Thứ năm, sử dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, áp dụng kịp thời các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy hiệu quả hoạt động các làng nghề truyền thống, từng bước xây dựng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại các sản phẩm hàng hóa công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông sản, thủy sản và sản phẩm làng nghề ra thị trường.

Thứ sáu, bảo đảm an ninh, trật tự cho hoạt động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thứ bảy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án sau khi được chấp thuận đầu tư.

P.V: Cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi!