(Baonghean.vn) - Sáng 17/5, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Diễn đàn chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong học sinh”.

Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Cùng dự diễn đàn, về phía đại biểu các Bộ, ban Đảng Trung ương có các đồng chí: Trần Thị Thu Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, đảng viên - Ban Tổ chức Trung ương, Phạm Minh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn III - Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, đại diện một số ban, ngành liên quan. Diễn đàn còn có sự tham dự của nhiều đại biểu đến từ nhiều tỉnh, thành và một số trường học trên cả nước.

Nâng số lượng đảng viên phát triển trong trường học

Diễn đàn được tổ chức nhằm góp phần tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ sự vui mừng khi tỉnh Nghệ An được chọn tổ chức diễn đàn Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong học sinh. Diễn đàn càng có ý nghĩa khi được tổ chức trong không khí toàn Đảng, toàn dân ta đang hướng tới kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và được tổ chức trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đã báo cáo về kết quả phát triển đảng viên trong học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời khẳng định, công tác phát triển đảng trong nhà trường luôn được các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tích cực triển khai đôn đốc với nhiều giải pháp để vừa phát triển về số lượng, nhưng phải đảm bảo chất lượng.

Đó là đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên thành một tiêu chí để xếp loại tổ chức cấp ủy, tổ chức đảng bộ trực thuộc tỉnh hàng năm; giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đảng viên mới, in và phát hành các cuốn sách bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng kiến thức về đảng viên mới; tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú,… công tác tập huấn bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ cơ sở được chú trọng.

Từ quá trình thực tiễn ở Nghệ An, Phó Bí thư tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn Diễn đàn “Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong học sinh” được tổ chức tại Nghệ An, là dịp để cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An nhìn nhận rõ hơn, cụ thể hơn về những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm trong công tác phát triển đảng trong học sinh. Đồng thời, sẽ giúp làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra để đưa ra các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để Nghệ An có thể quảng bá hình ảnh văn hóa, con người xứ Nghệ.

Báo cáo đề dẫn của đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tại diễn đàn cũng đã cho biết, trong giai đoạn 2017 - 2022, các cấp bộ đoàn đã giới thiệu 1.189.092 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (vượt 19% so với chỉ tiêu Đại hội XI), trong đó 668.157 đảng viên mới đã được kết nạp từ đoàn viên ưu tú (đạt 95,5% chỉ tiêu). Tỷ lệ đảng viên kết nạp mới khối trường học/tổng số đảng viên tăng từ 5,96% năm 2018 lên 20% năm 2022.

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai bên cạnh những điều kiện thuận lợi, công tác phát triển đảng trong học sinh sinh viên, đặc biệt là học sinh THPT cũng đối diện nhiều thử thách, khó khăn, vướng mắc với nhiều lý do khác nhau.

Cụ thể, qua phân tích từ năm 2010 - 2021, tỉ lệ giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong khối trường học dao động từ 16,79% đến 21,22% trên tổng số đoàn viên ưu tú của khối. Đây là tỷ lệ khu vực đoàn viên có tỷ lệ giới thiệu đoàn viên ưu tú thấp nhất trong các khối đối tượng, rất thấp so với tỉ lệ từ 40,03% đến 54,78% của khối địa bàn dân cư. Ngoài ra, tỉ lệ đoàn viên được kết nạp đảng trong khối trường học ở mức thấp, chỉ chiếm trung bình 6% trong tổng số đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng. Tỉ lệ này thấp so với quy mô của khối trường học chiếm 47% tổng số đoàn viên trên toàn quốc. Trong giai đoạn các năm học từ 2017-2022, trong khối trường học đã giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp được 520.406 đoàn viên ưu tú, trong đó chỉ có 53.661 học sinh khối THPT.



Theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, khó khăn hiện nay trong công tác kết nạp đảng ở nhà trường đó là chưa có quy định riêng về tiêu chuẩn kết nạp đảng cho khối trường học nói chung và học sinh nói riêng.

Bên cạnh đó, có vướng mắc về độ tuổi của học sinh THPT và các quy định khi chưa có hướng dẫn cụ thể đối với học sinh gần cuối năm ra trường nhưng chưa được kết nạp; do đặc điểm lứa tuổi, đa số học sinh chưa xác định rõ nghề nghiệp tương lai nên phần nào ảnh hưởng đến việc xác lập mục tiêu phấn đấu kết nạp đảng của các em; Trách nhiệm của người đứng đầu các cấp bộ đoàn ở một số nơi chưa thật sự phát huy tốt, một số nơi chưa thật sự quan tâm đầu tư về công tác phát triển đảng viên ở khối đối tượng học sinh.

Tìm giải pháp để đẩy mạnh việc phát triển đảng viên trong nhà trường

Diễn đàn nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng trong học sinh được tổ chức theo hình thức vừa trực tiếp vừa trực tuyến và được kết nối với trên 700 điểm cầu trên cả nước. Trước đó, trong quá trình chuẩn bị diễn đàn, Ban Tổ chức đã nhận được trên 40 bài tham luận của các cấp ủy, các cấp bộ Đoàn từ Trung ương đến địa phương.

Tại diễn đàn này, tỉnh Nghệ An cũng có tham luận của đồng chí Lê Đình Lý - Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ với nội dung “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng trong học sinh trung học phổ thông”. Hiện, qua thống kê, số lượng đảng viên mới là học sinh trong các trường THPT trên địa bàn tỉnh tăng lên hàng năm. Chất lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng trong khối trường THPT ngày càng được nâng lên, nhiều học sinh đã phát huy tốt sau khi được tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng trong môi trường mới.

Qua thực tế cho thấy, công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên nói chung, học sinh khối THPT nói riêng tại Nghệ An đã góp phần tích cực vào việc nâng cao sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, cũng như nhiều tỉnh, thành khác, công tác xây dựng và phát triển Đảng trong học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang bộc lộ nhiều khó khăn và hạn chế. Vì vậy, dù số lượng đảng viên mới là học sinh trên địa bàn tỉnh tăng lên hàng năm nhưng con số đó còn khá khiêm tốn so với số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp đảng hàng năm.



Nhiều tham luận đến từ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Tuyên Quang, Tây Ninh và một số trường THPT trên cả nước như Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường PTDTNT tỉnh cũng đã tập trung vào đánh giá khái quát thực trạng, khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng đối với học sinh thời gian qua.

Bên cạnh đó, tại diễn đàn một số mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đảng cũng đã được chia sẻ. Các nội dung cũng tập trung vào phân tích vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo nhà trường, tổ chức đoàn thanh niên trong công tác giáo dục, phát hiện, tạo nguồn kết nạp đảng viên từ học sinh.

Đồng thời, đề ra các giải pháp có tính đột phá trong các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng học sinh xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng; các giải pháp thực hiện chỉ tiêu phát triển Đảng theo phân bổ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các giải pháp hướng đến việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác phát triển đảng viên, trong đó tập trung đối tượng học sinh khối THPT./.