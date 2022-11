Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 26 khảo sát hệ thống cảng biển ở Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 20/11, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương khảo sát thực tế phục vụ tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã khảo sát hệ thống cảng biển của Nghệ An và làm việc với thị xã Cửa Lò.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và thị xã Cửa Lò.

Đoàn khảo sát dự án cảng nước sâu Cửa Lò; bến cảng chuyên dùng VISSAI tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc; Tổ hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Meyresort Bãi Lữ Nghệ An, cầu Cửa Hội.

Việc quy hoạch và phát triển hệ thống cảng biển Nghệ An gắn liền với quy hoạch và phát triển của khu kinh tế Đông Nam - Nghệ An, với diện tích quản lý 20.776, 47 ha, KKT Đông Nam quản lý 26 xã, phường, thị trấn, trong đó có 9 xã, phường khu vực biên giới biển (Nghi Quang, Nghi Thiết, Nghi Tiến, Nghi Yên (Nghi Lộc); Diễn Trung, Diễn Thịnh (Diễn Châu); Nghi Tân, Nghi Thủy (TX. Cửa Lò), Quỳnh Lập (TX. Hoàng Mai).

Ngày 3/8/2011, Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 1742/QĐ-BGTVT phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ (nhóm 2), giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, cùng với Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Cảng Sơn Dương - Vũng Áng (Hà Tĩnh), quy hoạch Cảng Nghệ An là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Cảng loại I), gồm khu bến cảng Nam Cửa Lò, khu bến cảng Bắc Cửa Lò (thuộc thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và khu bến cảng chuyên dùng Đông Hồi ở Khu công nghiệp Hoàng Mai, thuộc Khu Kinh tế Đông Nam (xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai).

Tiếp đó, đoàn công tác có cuộc làm việc với Thường trực Thị ủy Cửa Lò về tình hình thực hiện các dự án do Tập đoàn Vingroup triển khai trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Theo đó, trên địa bàn thị xã Cửa Lò hiện có Dự án Tổ hợp khách sạn, khu vui chơi, giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội tại khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải với quy mô diện tích 387.507 m2 để xây dựng khách sạn, nhà hàng, 100 căn biệt thự nghỉ dưỡng, khu vui chơi, giải trí, văn phòng và các hạng mục phụ trợ khác của dự án. Dự án có tổng mức đầu tư 771.207 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã xây dựng các hạng mục khách sạn, 15 căn biệt thự, hội trường, nhà điều hành.

Dự án Khu vui chơi, giải trí Cửa Hội của Tập đoàn Vinpearl với diện tích 362.485 m2, có tổng mức đầu tư 1.796,83 tỷ đồng, xây dựng khu vui chơi, giải trí ven biển và tham quan, tắm biển trên đảo Ngư, phục vụ nhu cầu của du khách trong và ngoài nước.

Hiện nay, dự án đã hoàn thành thi công các hạng mục trụ cáp treo trên biển, đang xây dựng các hạng mục công trình còn lại trong dự án và triển khai các thủ tục pháp lý về việc thẩm định. Dự kiến, dự án sẽ được cấp phép và tiếp tục hoạt động thi công trong năm 2023. Đến quý II/2024, sẽ khánh thành đưa dự án đi vào hoạt động.

Với vị trí quan trọng, tiềm năng, lợi thế bãi biển đẹp, hấp dẫn, được xác định trong Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, cùng với thành phố Vinh trở thành đô thị biển, Cửa Lò được xác định là một “cực tăng trưởng” quan trọng của Nghệ An.

Đảng bộ, chính quyền thị xã đã có những giải pháp quyết liệt trong việc giải tỏa các ki-ốt phía Đông đường Bình Minh để chỉnh trang đô thị biển và khai thác được tiềm năng, lợi thế, phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ.

Hướng tới du lịch 4 mùa, thị xã phối hợp cùng các sở, ban, ngành trong tỉnh tăng tần suất tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội chợ với quy mô cấp tỉnh, khu vực, quốc gia xuyên suốt các mùa trong năm. Hiện nay, thị xã Cửa Lò đã và đang tập trung cho việc kích cầu du lịch mùa thấp điểm để thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch nội địa và quốc tế về với địa phương vào mùa Thu - Đông.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, việc đoàn công tác của Trung ương khảo sát thực tế tại các địa phương, khu công nghiệp ở Nghệ An nhằm tham mưu với các cấp, ngành thực hiện tốt hơn các mục tiêu Nghị quyết đặt ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh.

Từ việc đánh giá tổng quan việc thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết riêng về định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo đúng định hướng, rõ tầm nhìn, rõ quan điểm, rõ mục tiêu chiến lược và mục tiêu cụ thể, bắt nhịp được xu hướng phát triển chung, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cũng đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục bổ sung thông tin báo cáo, thông tin về định hướng phát triển của Khu Kinh tế Đông Hồi, thành phố Vinh mở rộng, Cửa khẩu Thanh Thủy; xây dựng nông thôn mới ở vùng biên giới của tỉnh; xác định vùng kinh tế động lực và làm thế nào để trở thành vùng kinh tế động lực trong khu vực.

Cùng đó, phân tích rõ hơn những khó khăn, vướng mắc của tỉnh trong thực hiện các tiêu chí, nhất là tiêu chí về hạ tầng chiến lược, cảng biển, cảng hàng không, phát triển Cửa khẩu Thanh Thủy, xây dựng nông thôn mới vùng biên giới, để đề xuất, kiến nghị với Trung ương.

Đồng thời, tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương để tổ chức các sự kiện: Tọa đàm các nhà chuyên gia, nhà khoa học là người Nghệ An, cựu lãnh đạo; tổ chức Hội thảo về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020...