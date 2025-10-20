Xã hội Đoàn công tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao 500 suất quà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở Nghệ An Ngày 20/10, Đoàn công tác Ban Từ thiện - Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình thăm hỏi, trao quà hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua.

Chương trình do Ni sư Thích Tâm Chính - Phó Trưởng Ban Từ thiện - Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Trưởng đoàn. Hành trình trao quà được tổ chức tại 4 ngôi chùa trên địa bàn tỉnh gồm: Chùa Long Đồng, Chùa Phúc Tài (xã Lam Thành), Chùa Long Hoa (xã Hưng Nguyên Nam) và Chùa An Thái (xã Quỳnh Phú), thuộc những địa bàn có nhiều hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề về nhà cửa, tài sản, hoa màu sau mưa bão.

Chương trình trao quà hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bão lũ tại Chùa Long Đồng (xã Lam Thành). Ảnh: Phan Linh

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, cùng đông đảo tăng ni, phật tử và bà con nhân dân xã Lam Thành.

Đại đức Thích Trí Huệ - Chánh Thư ký Ban Từ thiện - Xã hội Trung ương GHPGVN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phan Linh

Tại 4 điểm đến, Đoàn đã trao 500 suất quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu, với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng, nhằm chia sẻ khó khăn, động viên người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Trao quà hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Phan Linh

Phát biểu tại chương trình, Đại đức Thích Trí Huệ - Chánh Thư ký Ban Từ thiện - Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - nhấn mạnh: hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình cứu trợ của Giáo hội, thể hiện tinh thần “từ bi, cứu khổ, cứu nạn” của đạo Phật, góp phần lan tỏa truyền thống nhân ái, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam.

Bà con xã Lam Thành nhận quà hỗ trợ từ chương trình. Ảnh: Phan Linh

Chương trình cũng nhằm thực hiện Thông bạch của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, kịp thời chia sẻ với bà con vùng bị ảnh hưởng thiên tai.