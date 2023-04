Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và nhà giàn DK1

(Baonghean.vn) - Từ ngày 18 đến ngày 23/4, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã có chuyến hải trình đi thăm, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và nhà giàn DK1.

Cùng đi có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thị ủy Cửa Lò, Thái Hoà và Báo Nghệ An...

Đoàn đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ trên các đảo: Sinh Tồn Đông, Len Đao, Đá Tây B, Trường Sa và nhà giàn DK-1/16; đồng thời nắm thêm thực tiễn để phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đảo Sinh Tồn Đông, Len Đao, Đá Tây B, Trường Sa và nhà giàn DK-1/16 thuộc tỉnh Khánh Hòa, nơi có nhiều loại hải sản quý và là lá chắn quan trọng bảo vệ sườn phía Đông của Tổ quốc.

Tại các nơi đến thăm, đoàn đã tặng mỗi đơn vị 2 bộ máy tính để bàn kèm máy in và bộ lưu điện; 1 thùng quà là các sản phẩm Ocop của tỉnh Nghệ An. Dịp này đoàn cũng tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ người Nghệ An và 5 hộ dân sinh sống và làm việc trên đảo Trường Sa.

