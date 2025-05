Thời sự Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu làm việc với Cục Hồi hương Bộ Nội vụ Anh Tiếp nối chương trình công tác tại châu Âu, ngày 27/5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với đại diện Cục Hồi hương thuộc Bộ Nội vụ Vương quốc Anh.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ; Bùi Duy Sơn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Võ Minh Thế - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Về phía Bộ Nội vụ Anh có các ông, bà: Tim Huelsman-Diamond – Phó Giám đốc Đơn vị di cư quốc tế (châu Á); Alice Heales – Trưởng nhóm Hợp tác Đông và Đông Nam Á; Sharan Ghuman – Cố vấn Văn hóa cấp cao và Trưởng nhóm Tương tác; Sean Barry – Giám đốc Chiến dịch cấp cao về di cư bất hợp pháp.

Phát biểu mở đầu, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ vinh dự được dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh Nghệ An làm việc với đại diện Cục Hồi hương Bộ Nội vụ Anh, đồng thời, gửi lời cảm ơn chân thành tới Đại sứ quán 2 nước đã phối hợp tổ chức buổi gặp mặt ý nghĩa này. Ông đánh giá cao sự nỗ lực và sự hỗ trợ của Chính phủ Anh trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người và hỗ trợ hồi hương người di cư trái phép.

Đại diện Bộ Nội vụ Anh, ông Tim Huelsman-Diamond đã chia sẻ thông tin tổng quan về chính sách nhập cư, các chương trình phòng, chống nạn mua bán người và quy trình hồi hương. Thông qua cuộc làm việc, ông mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác cởi mở, cung cấp các thông tin trong xử lý các vấn đề liên quan đến di cư bất hợp pháp và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Các đại biểu đoàn Nghệ An tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các đại diện chia sẻ mối quan ngại trước tình trạng gia tăng số lượng người Việt Nam nhập cảnh bất hợp pháp vào Vương quốc Anh bằng thuyền nhỏ trong thời gian gần đây, đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cộng đồng tại Việt Nam – đặc biệt tại tỉnh Nghệ An về rủi ro, hệ lụy của di cư trái phép. Phái đoàn cũng giới thiệu chiến dịch Commerence Commes – một sáng kiến truyền thông nhằm cảnh báo về tác hại của di cư bất hợp pháp, cũng như thông tin về các nỗ lực kết nối với cộng đồng người Việt tại Anh để cùng phối hợp ngăn chặn nạn buôn người.

Thông tin thêm về tình hình địa phương, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, dù tỉnh Nghệ An những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, song vẫn là một trong những tỉnh còn khó khăn, đặc biệt ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Những hạn chế về nhận thức pháp luật, thiếu việc làm, thừa lao động, nhất là trong thanh niên, đang bị các đối tượng xấu lợi dụng để dụ dỗ, lừa gạt người dân xuất cảnh trái phép hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với đại diện Cục Hồi hương thuộc Bộ Nội vụ Vương quốc Anh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã có nhiều biện pháp trong việc phòng, chống di cư bất hợp pháp như: Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người; tạo thêm nhiều việc làm nội địa bằng cách thu hút nhiều dự án FDI; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ; tăng cường khung pháp lý đối với tội phạm mua bán người, tăng cường công tác dự báo, thống kê nạn nhân bị mua bán trở về và đảm bảo các cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống các dịch vụ xã hội cho việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Để cụ thể hóa các quy định về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí trưởng đoàn công tác tỉnh Nghệ An bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ phía Chính phủ Anh nói chung và Bộ Nội vụ Anh nói riêng để thực hiện hiệu quả và triệt để hơn nữa công tác phòng, chống mua bán người cũng như công tác hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán sớm được trở về với cuộc sống bình thường.

Nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa di cư bất hợp pháp và tội phạm mua bán người trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục trao đổi thông tin thường xuyên, tạo lập vùng thông tin chung để chia sẻ khai thác, tăng cường hợp tác quốc tế để ngăn chặn ở nhiều nước; hợp tác đào tạo nghề, tuyển dụng lao động và các biện pháp chính sách thu hút lao động nhập cư hợp pháp.