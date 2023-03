Đoàn công tác và doanh nghiệp các tỉnh khảo sát đầu tư tại các khu công nghiệp ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số tỉnh duyên hải Trung Bộ, Bắc Bộ, sáng 24/3, đoàn công tác đã đi thăm, khảo sát các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Nghệ An.

Tham gia đoàn khảo sát, về phía đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và một số hiệp hội doanh nghiệp tham gia. Về phía tỉnh Nghệ An, chủ trì tiếp và dẫn đoàn đi thăm, tiếp xúc các khu công nghiệp trên địa bàn có ông Hoàng Vĩnh Trường - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An; đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và một số sở, ngành liên quan.

Tại các nơi đến khảo sát là Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 1 và Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An, đoàn được nghe đại diện các nhà đầu tư hạ tầng giới thiệu về tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp cũng như các dự án hạ tầng đang triển khai; các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An.

Tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 1, đại diện Công ty TNHH VSIP Nghệ An cho biết: Hiện doanh nghiệp đã đầu tư cơ bản hoàn thành hạ tầng KCN giai đoạn 1 khoảng 226 ha (gồm: 9 tuyến đường nội bộ, điện chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, trạm PCCC). Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư 3 tuyến đường giai đoạn 2 KCN (142 ha). Đối với khu C đã hoàn thành 12 tuyến đường nội bộ, hệ thống thoát nước giai đoạn 1A (37,38 ha) và đang triển khai san lấp mặt bằng giai đoạn 1B (45,44 ha).

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 10/2015/QĐ-TTg ngày 3/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án do Công ty TNHH VSIP Nghệ An (thuộc Tập đoàn VSIP) làm chủ đầu tư do Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cấp Giấy chứng nhận đầu tư và chính thức khởi công vào tháng 9/2015. Dự án được thực hiện trên khu đất rộng 750 ha, trong đó, đất xây dựng khu công nghiệp 367,6 ha.

Trên cơ sở các thông tin do Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các nhà đầu tư hạ tầng KCN cung cấp, đại diện một số đoàn công tác các tỉnh đã đặt câu hỏi tìm hiểu, đề xuất một số nhu cầu và khả năng đáp ứng của tỉnh, của các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN.

Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2017 tại Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 22/5/2017, với mục tiêu là đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN, khu công nghiệp công nghệ cao và khu đô thị. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Với tổng diện tích toàn dự án 1.850 ha, sau khi hoàn thành, đây sẽ là khu công nghiệp lớn với hạ tầng tiêu chuẩn quốc tế tại vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam, kết nối các trung tâm sản xuất, chế tạo và phân phối phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, tỉnh Nghệ An tổ chức triển lãm giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP các tỉnh Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và Bắc bộ để kết nối giao thương cung - cầu sản phẩm.