Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của cơn bão Noru, đã xảy ra mưa to và gió lớn trên diện rộng ở địa bàn tỉnh. Công an Nghệ An đã huy động lực lượng ứng trực 100% để sẵn sàng đảm bảo an toàn cho người dân.