Đoàn đại biểu Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu gồm lãnh đạo các tỉnh, thành: TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hà Nam, Cao Bằng, Bắc Kạn. Đoàn do đồng chí Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn.



Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Nam Đàn.