Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chúc Tết các đơn vị, đối tượng chính sách tại TX.Hoàng Mai

Cùng dự có đại diện Sở LĐ-TB&XH, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Phía Thị xã Hoàng Mai có đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, cùng lãnh đạo HĐND, UBND, các phòng, ngành thị xã.

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương. Ảnh: Bích Hường

Tại phường Quỳnh Xuân, đoàn đã trao tặng 30 suất quà cho hộ nghèo, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, trao tặng 6 suất quà cho hộ nghèo, công dân và người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá 2,5 triệu đồng.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị trực Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và Đồn Biên phòng Quỳnh Phương.

Đoàn công tác tặng quà và chúc Tết Đồn Biên phòng Quỳnh Phương. Ảnh: Bích Hường

Tại đây, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, an ninh quốc gia, an ninh trên biển trong năm 2019, đồng thời yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phân công cán bộ, chiến sỹ trực sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt là tình hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh chính trị, nhất là tại các vùng giáo, vùng giáp ranh, an ninh trên biển.

Phối hợp tốt trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm pháp luật buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt các loại pháo nổ, các đạo lạ trên địa bàn. Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn. Từ đó góp phần đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để nhân dân đón Tết, vui Xuân Canh Tý an toàn lành mạnh, tiết kiệm.