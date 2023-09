Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, PGS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Cùng dự lễ có đồng chí Hà Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Quốc hội; đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện doanh nghiệp đến từ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo huyện Thanh Chương. Dự lễ còn có Hoa hậu, doanh nhân Ngô Thu Trang.

Các đại biểu tham gia khởi công xây dựng nhà tình nghĩa. Ảnh: Phan Hậu

Thông qua kết nối của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, dịp này Hoa hậu, doanh nhân Ngô Thu Trang đã hỗ trợ tỉnh Nghệ An xây dựng 5 căn nhà cho người nghèo, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng, trong đó 3 căn nhà hỗ trợ người nghèo huyện Quế Phong, 2 căn nhà hỗ trợ 2 gia đình khó khăn ở huyện Thanh Chương.

Hai gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà tại huyện Thanh Chương là hộ ông Văn Đình An, xóm Tân Phong, xã Thanh Khai và bà Trần Thị Cọt, xóm Bạch Ngọc, xã Thanh Xuân. Cả hai gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn, trong đó bà Trần Thị Cọt là mẹ liệt sĩ, neo đơn già yếu.

PGS. TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: Phan Hậu

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm Trung tâm Trẻ khuyết tật mồ côi Hiền Lương ở xã Thọ Thành, huyện Yên Thành. Tại đây đoàn đã tổ chức vui Tết Trung thu và trao quà cho các cháu tại trung tâm.

Đoàn đã trao số quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội Hiền Lương với tổng giá trị 60 triệu đồng, trong đó hiện vật trị giá 30 triệu đồng, gồm: 1 máy điều hòa, 1 tấn gạo, nhu yếu phẩm và 30 triệu đồng tiền mặt.

PGS. TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh, Hoa hậu Ngô Thu Trang trao số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho ông Văn Đình An ở xóm Tân Phong, xã Thanh Khai (Thanh Chương). Ảnh: Phan Hậu

Tại buổi lễ, PGS.TS Thái Văn Thành - đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An chia sẻ với những khó khăn của người dân và các em nhỏ. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo mong muốn cấp uỷ, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội tiếp tục quan tâm đến hộ nghèo và người gặp hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Thái Văn Thành cũng trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp, cá nhân và mong muốn các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành với tỉnh Nghệ An trong công tác an sinh, xã hội./.