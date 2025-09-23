Thời sự Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An giám sát công tác giải quyết đơn thư tại Công an tỉnh Chiều 23/9, đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với Công an tỉnh theo chương trình giám sát chuyên đề việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn.

Tăng đơn thư thuộc thuộc thẩm quyền cấp tỉnh xử lý

Theo báo cáo từ Công an tỉnh, thời gian qua, số vụ việc khiếu nại, tố cáo trong Công an Nghệ An có dấu hiệu tăng.

Một số vụ việc có tính chất, mức độ phức tạp tác động trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là một số vụ việc đã được các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định pháp luật, nhưng công dân vẫn cố tình tiếp tục khiếu nại, tố cáo nhằm đòi quyền lợi không hợp pháp, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thượng tá Chu Đăng Văn - Trưởng phòng Thanh tra, Công an tỉnh báo cáo công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền ngành Công an Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Đơn thư chủ yếu tập trung vào những vướng mắc, tồn tại trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, an ninh, trật tự… và khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An trong quá trình thực hiện công vụ.

Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh nêu một số điểm nhấn của ngành Công an Nghệ An trong giải quyết đơn thư. Ảnh: Mai Hoa

Mặc dù vậy, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm. Đặc biệt chú trọng bố trí cán bộ làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo tinh thông về nghiệp vụ, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành pháp luật.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách Trần Nhật Minh quan tâm nêu vấn đề về giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu, giải quyết đơn thư của Công an xã, phường. Ảnh: Mai Hoa

Riêng số đơn thư do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến Công an tỉnh từ năm 2024 đến nay là 19 đơn thư, với 15 vụ việc. Các đơn thư đã được Công an tỉnh xem xét, xử lý, giải quyết theo quy định hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tuy nhiên, hiện còn một số đơn thư có nội dung tố giác tội phạm do cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện thụ lý chưa được giải quyết dứt điểm và đang tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm; hoặc đã chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh, sau khi dừng hoạt động Công an cấp huyện, nên chưa có thông báo kết quả và chưa trả lời dứt điểm cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh - Phạm Thành Chung nêu ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc làm việc, các thành viên dự họp cũng làm rõ một số khó khăn trong phân loại đơn thư và giải quyết đơn thư; áp lực khi số lượng đơn thư, phản án thuộc thẩm quyền Công an tỉnh tăng lên rất nhiều khi dừng hoạt động Công an cấp huyện; đội ngũ cán bộ tham mưu, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở Công an cấp xã còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết đơn thư ở cấp xã.

Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh - Đặng Đình Quang nêu vấn đề về mối quan hệ phối hợp và quy trình giải quyết đơn thư của ngành Công an Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Quan tâm làm tốt hơn nữa công tác giải quyết đơn thư

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm và thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh.

Công an tỉnh cũng đã xây dựng được quy trình xử lý đơn thư gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân; thực hiện đôn đốc thường xuyên tiến độ và chất lượng giải quyết, đảm bảo đúng quy định pháp luật, đáp ứng quyền lợi của tổ chức, cá nhân; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Khẳng định, Công an là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự và việc giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân cũng là một trong yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn Công an tỉnh tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư.

Đặc biệt tập trung giải quyết dứt điểm một số đơn thư phức tạp, kéo dài, phạm vi ảnh hưởng nhiều người, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn khiếu kiện đông người và “điểm nóng” về an ninh trật tự có thể xảy ra.

Quá trình giải quyết đơn thư cần gắn công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức cảnh giác cho người dân, nhất là hành vi lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản và lừa đảo trong không gian mạng.

Tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Công an tỉnh liên quan đến sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật nhằm khắc phục các khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh tăng cường phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải giải quyết đơn thư hiệu quả.