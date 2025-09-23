Thời sự Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An giám sát công tác giải quyết đơn thư tại Tòa án nhân dân tỉnh Sáng 23/9, đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh theo chương trình giám sát chuyên đề việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn.

Giải quyết 100% đơn thư được chuyển đến

Theo báo cáo từ Tòa án nhân dân tỉnh, các nguồn đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến bao gồm: Qua bộ phận tiếp nhận đơn của đơn vị; qua hộp thư góp ý; qua địa điểm tiếp công dân của đơn vị hoặc trực tiếp trình bày với người có thẩm quyền được lập thành văn bản. Bên cạnh đó, còn có nguồn đơn gửi qua dịch vụ bưu chính; đơn do các cơ quan, đơn vị chuyển đến, trong đó có Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An Trần Ngọc Sơn báo cáo kết quả giải quyết đơn thư của công dân thuộc thẩm quyền của Tòa. Ảnh: Mai Hoa

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được Tòa án nhân dân tỉnh tập trung cao để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nguyện vọng của các tổ chức, cá nhân, góp phần giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo lần 2.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách Trần Nhật Minh nêu những vấn đề quan tâm tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Riêng 15 đơn thư do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến, được Tòa án phân loại và giải quyết theo đúng quy trình; trong đó có 11 đơn tại Tòa án nhân dân tỉnh và 4 đơn tại các Tòa án khu vực. Đến nay, đơn vị đã giải quyết xong 100% đơn thư và trả lời cho các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Nghệ An Phạm Thành Chung tham gia ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc làm việc, một số khó khăn, vướng mắc trong giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân tỉnh cũng được đề cập. Đáng quan tâm là một số quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính còn có nhiều vướng mắc nhưng chưa được liên ngành Tư pháp Trung ương hướng dẫn.

Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đặng Đình Quang nêu vấn đề quan tâm đến quy trình giải quyết và phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết đơn thư của Tòa án nhân dân tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Một số công dân khi thực hiện quyền khởi kiện, tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án đã được Tòa án nhân dân các cấp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật nhưng không thỏa mãn lợi ích theo ý chí chủ quan của mình, họ không thực hiện đúng quyền được pháp luật quy định như kháng cáo hoặc yêu cầu giám đốc thẩm, tái thẩm mà khiếu nại, tố cáo cán bộ, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân, đơn vị.

Một số trường hợp công dân gửi đơn đến cơ quan không thuộc thẩm quyền giải quyết nhằm tạo áp lực cho Tòa án, thẩm phán…

Bên cạnh đó, công tác phối hợp ở một số cơ quan, đơn vị có liên quan trong cung cấp chứng cứ, hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác xét xử chậm, dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đối với Tòa án.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lê Văn Quỳnh giải trình một số vấn đề thành viên đoàn giám sát đặt ra. Ảnh: Mai Hoa

Cần nghiên cứu, chuẩn hóa quy trình giải quyết đơn thư

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận việc quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến của Tòa án nhân dân tỉnh.

Tuy nhiên, công tác phối hợp và thông tin kết quả giải quyết của Tòa án đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chưa được quan tâm; đây là vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới, nhằm giúp Đoàn nắm bắt được tiến độ giải quyết đơn thư để phản ánh đến công dân, mặt khác nếu trong quá trình giải quyết có những khó khăn, vướng mắc thì có thể cùng vào cuộc tháo gỡ.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa



Ngoài tăng cường phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tòa án cũng cần tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và xã, phường, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giảm đơn thư.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh nghiên cứu, chuẩn hóa quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động tố tụng nói chung, đối với Tòa án nói riêng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong theo dõi, xử lý đơn thư, đảm bảo tính hệ thống, chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, thúc đẩy tiến độ giải quyết.

Liên quan đến một số đơn thư, vụ việc cụ thể, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gợi mở phương án giải quyết và đề nghị Tòa án tập trung nghiên cứu giải quyết dứt điểm đúng theo quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân.