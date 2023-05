Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm việc với UBND tỉnh trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Chiều 11/5, tại TP. Vinh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với UBND tỉnh trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đồng chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các vị ĐBQH Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành;...

NHIỀU KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT VỚI QUỐC HỘI VỀ SỬA ĐỔI LUẬT VÀ CÁC CHÍNH SÁCH

Tại cuộc làm việc, đại diện UBND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2023; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát chuyên đề “Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” trên địa bàn tỉnh Nghệ An của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Báo cáo số 109/BC-ĐĐBQH ngày 26/4/2022 và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội.

Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An cũng kiến nghị, đề xuất một số nội dung đối với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương liên quan đến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi); sửa đổi Luật Đầu tư theo hướng phân cấp cho UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thuộc quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xem xét, sửa đổi Luật Quy hoạch theo hướng phân cấp việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh cho cấp tỉnh; đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính phủ, Quốc hội xem xét sửa đổi, thống nhất cách phân loại rừng của Luật Lâm nghiệp để phù hợp với thực tiễn; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính nghiên cứu tham mưu quy định cụ thể khoản hỗ trợ cho hộ cá nhân kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện;…

UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh có ý kiến đề nghị Chính phủ sớm ban hành các Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định của Chính phủ như: Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 04/2019/NĐ- CP ngày 11/01/2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/04/2019 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, do không còn phù hợp với thực tiễn, dẫn đến vướng mắc trong quá trình quản lý và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin đến lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, nội vụ, quốc phòng, an ninh.

Các vị ĐBQH Đoàn Nghệ An cũng đã trao đổi một số nội dung liên quan đề nghị UBND tỉnh và các ngành làm rõ như: Giải quyết tái định cư các thủy điện Bản Vẽ, Hủa Na; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật; hiệu quả sau khi lực lượng công an chính quy về xã; việc rà soát số xã sáp nhập giai đoạn 2 và các kiến nghị với Quốc hội; công tác thu ngân sách…

TIẾP TỤC PHỐI HỢP CHẶT CHẼ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 4 tháng đầu năm 2023; đồng thời, nêu lên một số kiến nghị đề xuất, đặc biệt, trước tình trạng vật tư, vật liệu đầu vào tăng lên so với khi lập dự toán, do đó, đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị Chính phủ, Quốc hội bổ sung thêm nguồn lực đầu tư công cho dự án trong giai đoạn này để có thể thực hiện hoàn thành các dự án đầu tư công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến tháo gỡ những vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy; cấp bổ sung kinh phí nhằm giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải quyết đơn thư về bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An; công tác quy hoạch, thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam; có chương trình tập huấn các nội dung liên quan khi tiến hành sáp nhập xã, huyện giai đoạn 2…

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành với các hoạt động của Đoàn như triển khai các chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên địa bàn tỉnh; công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt, triển khai lấy ý kiến nhân dân, các sở, ngành về Luật Đất đai (sửa đổi), cũng như tổ chức lấy ý kiến các dự án luật khác. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo giải quyết các kiến nghị cử tri, xử lý đơn thư.

Cùng với đó, đồng chí Thái Thị An Chung cho biết: Đoàn ĐBQH tỉnh và các vị ĐBQH trong đoàn tham gia tích cực các hoạt động của tỉnh, đặc biệt là chuyển tải các kiến nghị của tỉnh đến Quốc hội, các cơ quan Trung ương; làm cầu nối giữa chính quyền tỉnh Nghệ An và nhân dân.

Qua cuộc làm việc, thay mặt đoàn, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc khắc phục khó khăn để phục hồi và duy trì tăng trưởng; hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, và xây dựng Đề án mở rộng không gian đô thị, địa giới hành chính TP. Vinh; thực hiện chương trình làm nhà cho người nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở…

Thời gian tới, đồng chí Thái Thị An Chung mong muốn, UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm xử lý các kiến nghị đề xuất của đoàn và của cử tri;…