Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao quà Tết cho người nghèo huyện Hưng Nguyên

Sáng 14/1, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội đã trực tiếp về 2 xã Hưng Tây và Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên) thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dành 80 suất quà, trị giá mỗi suất quà 500 nghìn đồng trao cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hưng Tây; 60 suất quà, trị giá mỗi suất quà 1 triệu đồng cho các hộ chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hưng Yên Nam.

Trao trực tiếp những món quà Tết từ nguồn đóng góp của đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và thông qua vận động, kết nối của các đại biểu Quốc hội với các doanh nghiệp hỗ trợ, Thiếu tướng Trần Đức Thuận đã thăm hỏi, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn, vất vả của các gia đình; đồng thời chúc các gia đình đón Tết đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc và tiếp tục có ý chí để khắc phục khó khăn, vươn lên trong năm 2023.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận cũng khẳng định phong trào “chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” ngày càng phát triển sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Công tác giảm nghèo đang tiếp tục được Đảng và Nhà nước, các cấp, ngành trong hệ thống chính trị quan tâm, hàng năm đều dành nguồn lực lớn để đầu tư, hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Bởi vậy, mong muốn cấp uỷ, chính quyền các địa phương tiếp tục triển khai tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững một cách hiệu quả; gắn với huy động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, Thiếu tướng Trần Đức Thuận cũng đến thăm, tặng quà, chúc Tết Hội đồng mục vụ, Giáo xứ Đồng Sơn, xã Hưng Yên Nam.