Đoàn Famtrip Nghệ An khảo sát và làm việc tại Gwangju, Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 24-27/5/2023, đoàn Famtrip Nghệ An đã khảo sát các tuyến, điểm du lịch và làm việc tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc.

Tham gia đoàn Famtrip có đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Hiệp hội Du lịch Nghệ An và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch Nghệ An.

Triển khai các nội dung theo biên bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện giữa thành phố Gwangju, Hàn Quốc và tỉnh Nghệ An được ký ngày 27/10/2022 với các nội dung xúc tiến về đầu tư, thương mại, hai bên hỗ trợ các doanh nghiệp sang thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch; tổ chức diễn đàn, hội nghị, hội thảo đầu tư, thương mại tại mỗi địa phương.

Tham gia hoạt động đoàn Famtrip đã có các buổi làm việc với Hiệp hội Du lịch, Hội Doanh nghiệp, Sở Ngoại vụ thành phố Gwangju cùng các công ty dịch vụ du lịch lữ hành, vận tải khách, khách sạn, điểm mua sắm của thành phố Gwangju, một số đối tác dịch vụ du lịch tại Thủ đô Seoul để cùng nhau trao đổi hợp tác xây dựng và bán các sản phẩm du lịch phục vụ khách Hàn Quốc đến Nghệ An và khách Việt Nam đến du lịch thành phố Gwangju, nhất là tour du lịch golf, du lịch MICE từ Hàn Quốc đến các sân Golf Nghệ An, các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Thông qua buổi làm việc, đoàn đã đề xuất về phía chính quyền, Hiệp hội Du lịch, Hội Doanh nghiệp tại thành phố Gwangju sớm phối hợp với các tỉnh, thành phố (Muan, Yeosu, Seoul) nghiên cứu xây dựng phương án mở đường bay Charter đến Nghệ An vào thời gian thuận lợi nhất, tạo điều kiện cho khách du lịch và hoạt động giao thương giữa hai bên.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Seon Seok Hyeon - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Gwangju gửi lời cảm ơn đoàn famtrip đã dành thời gian đến Gwangju khảo sát các dịch vụ. Những hoạt động của đoàn đề xuất sẽ là tín hiệu vui để du lịch 2 địa phương phát triển và doanh nghiệp 2 địa phương gửi khách cho nhau trong thời gian tới được thuận lợi, tuân thủ quy định pháp luật liên quan.

Dịp này, đoàn Famtrip cũng đã khảo sát các điểm đến về di tích lịch sử, văn hóa, du lịch di sản như: Bảo tàng triển lãm nền tảng nghệ thuật truyền thống Gwangju, phố đi bộ nghệ thuật Chungjang, Tòa nhà truyền thống Gwangju, làng cổ chim cánh cụt, trải nghiệm đảo Ohdong, Yeosu và đoàn kết hợp khảo sát cung điện Gyeongbokgung, Lotte World, Chợ Gwangjang, Công viên Quốc gia Naejangsa tại Thủ đô Seoul./.