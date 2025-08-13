Xây dựng Đảng Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đưa phường Vinh Hưng (Nghệ An) phát triển văn minh, hiện đại Sáng 13/8, Đảng bộ phường Vinh Hưng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới.

Chương trình chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Cùng dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Hải - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; Hồ Sỹ Nguyệt – Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các thành viên Tổ công tác số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cùng Thường trực Đảng ủy các phường (thuộc thành phố Vinh trước đây). 239 đảng viên đại diện cho hơn 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Vinh Hưng dự đại hội.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo các ban Đảng và Tổ công tác của Tỉnh uỷ tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân chung của tỉnh

Đảng bộ phường Vinh Hưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 4 phường, xã: Quán Bàu, Hưng Đông, Nghi Kim, Nghi Liên. Đảng bộ có tổng hơn 4.000 đảng viên, sinh hoạt tại 107 tổ chức đảng trực thuộc.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ 4 phường, xã trước sáp nhập và phường Vinh Hưng hiện nay đã đoàn kết, nỗ lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận vào cuộc của nhân dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Nổi bật, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, giai đoạn 2021 - 2025 tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 9,3%, cao hơn bình quân toàn tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người hơn 109 triệu đồng (năm 2025), tăng trưởng bình quân 9,7%.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và địa phương tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng 53,97%; dịch vụ - thương mại chiếm 44,73%; nông nghiệp 1,3%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 18.023 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đề ra mục tiêu chung trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới, sáng tạo phát triển phường Vinh Hưng giàu mạnh, văn minh, hiện đại; kinh tế phát triển nhanh, bền vững; đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của người dân không ngừng được nâng cao; hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Lãnh đạo sở, ngành cấp tỉnh và các địa phương tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội cũng đề ra 20 chỉ tiêu; 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá và 4 nhóm giải pháp chủ yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hiện thực mục tiêu đề ra.

Đại hội đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vinh Hưng khoá I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm 22 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 10 đồng chí.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ phường Vinh Hưng khoá I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Mai Hoa



Xây dựng chương trình hành động có tính tiến công, rõ người, rõ việc, rõ kết quả

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh, Tổ trưởng tổ công tác số 11 của Tỉnh uỷ đề nghị Đại hội cần định hướng rõ tầm nhìn dài hạn, xác định đúng và rõ thế mạnh và động lực phát triển của phường Vinh Hưng để có những giải pháp đột phá cho cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh, Tổ trưởng tổ công tác số 11 của Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí cũng gợi mở một số định hướng cụ thể; trọng tâm là tiếp tục bám sát và hiện thực hóa mục tiêu phát triển theo định hướng của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy và các quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt; đồng thời nắm bắt, điều chỉnh, bắt kịp xu thế phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

Tập trung xây dựng quy hoạch và triển khai, quản lý quy hoạch phù hợp với xu thế phát triển đô thị xanh - thông minh - hiện đại. Lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững; phát triển nông nghiệp sạch, sử dụng công nghệ cao; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân và các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Chu Hữu Bằng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Vinh Hưng tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đưa vào Nghị quyết Đại hội, đưa phường Vinh Hưng phát triển đạt chuẩn văn minh, hiện đại. Ảnh: Mai Hoa

Chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, đô thị thông minh, trọng tâm là chuyển đổi số toàn diện, triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Cả nước đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phường vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhanh yêu cầu nhiệm vụ của chính quyền địa phương.

Tổ trưởng tổ công tác số 11 cũng đề nghị Đảng bộ phường Vinh Hưng ngay sau Đại hội khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với thực tiễn; chương trình hành động có tính tiến công, rõ người, rõ việc, rõ kết quả đạt được, nhằm hiện thực hoá mục tiêu mà Đại hội đề ra.

Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Mai Hoa