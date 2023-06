Đoàn Thanh niên Cục Thuế Nghệ An hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng eTax Mobile

Tin mới

7 bước thay ắc quy lái xe cần chú ý Nhiều lái xe chủ quan không quan tâm tới vấn đề ắc quy . Do đó, giữa thời tiết nắng nóng, không ít người không thể khởi động xe ôtô vì hết ắc quy.

Người thầy của những nhà vô địch Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 (Baonghean.vn) - Trên cương vị huấn luyện viên trưởng Đội bóng Thiếu niên huyện Quỳnh Lưu thi đấu tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, huấn luyện viên Dương Vũ Phong đã thể hiện được sự tận tâm và những dấu ấn chuyên môn để giúp đội bóng giành ngôi Vô địch mùa giải năm nay.

Hơn 9.000 ca mắc, 4 trẻ tử vong vì tay chân miệng Các trường hợp tử vong vì tay chân miệng ở phía Nam đều dương tính với EV71. Các em được chuyển lên TP. Hồ Chí Minh điều trị ở mức độ nặng nhất và không qua khỏi.

Có gì trong minishow 'Người Hà Tĩnh có thương' của Tùng Dương tại Hà Tĩnh (Baonghean.vn) - Đêm 28/7 tới đây, nghệ sỹ Tùng Dương sẽ tổ chức minishow tại Hà Tĩnh. Đêm diễn với hàng loạt ca khúc hit của anh và dàn khách mời với những tên tuổi lớn trong làng nhạc đã không chỉ thu hút công chúng Hà Tĩnh, mà còn hấp dẫn công chúng các tỉnh lân cận.

Ba chất dinh dưỡng không thể thiếu giúp chống lão hóa Chống lão hóa, tăng tuổi thọ, khỏe mạnh là niềm mơ ước của mỗi chúng ta. Một chế độ ăn uống lành mạnh có thể thể tạo nền tảng cho một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh này.

Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV bước vào làm việc đợt 2 (Baonghean.vn) - Sáng 19/6, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV bước vào làm việc đợt 2 (19 - 24/6). Đây là tuần làm việc cuối cùng tại kỳ họp này.

Kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 20/6 (Baonghean.vn) - Công ty Điện lực Nghệ An dự kiến kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh trong ngày 20/6.

Những lần nhận 'quà Tết' tổng cộng 14 tỷ đồng của cựu Giám đốc Sở Cơ quan điều tra xác định cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Liên Oanh nhận hối lộ từ cựu Chủ tịch NSJ Group - Hoàng Thị Thúy Nga tổng cộng 14 tỷ đồng.

Đội tuyển Việt Nam tăng hạng FIFA; Xác định 2 đội bóng đầu tiên vào tứ kết giải U17 châu Á 2023 (Baonghean.vn) - Xác định 2 đội bóng đầu tiên vào tứ kết giải U17 châu Á 2023; Đội tuyển Việt Nam tăng hạng FIFA; Đội hình trong mơ của Man City mùa tới với trung vệ đắt nhất lịch sử... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cuộc sống giàu sang, kín tiếng của ca sĩ Phương Linh ở tuổi U40 Đã từ lâu không xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc nhưng cuộc sống của ca sĩ Phương Linh vẫn được công chúng quan tâm.

Thành tích đáng nể của Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Với 28,85 điểm (Toán 10, Ngữ văn 9,25, tiếng Anh 9,6), em Nguyễn Sỹ Nhật Tiến - học sinh lớp 9C, Trường THCS Tôn Quang Phiệt (Thanh Chương) đã trở thành Thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 tại Nghệ An.

Chiến dịch phản công của Ukraine đứng trước nguy cơ thất bại? (Baonghean.vn) - Sau 16 tháng hỗ trợ hàng chục tỷ USD vũ khí cho Ukraine, phương Tây nín thở chờ đợi các bước tiến của Ukraine trong chiến dịch phản công. Thế nhưng, chiến dịch phản công của Ukraine đang đối diện với nhiều thách thức, bởi những tổn thất nặng nề về vũ khí và nhân lực.

Đọc truyện đêm khuya: Vị biển (Baonghean.vn) - Nhẹ nhàng, êm ái, lãng mạn, cả chút buồn bã nữa, tác phẩm đã đưa người đọc trở về một vùng quê nghèo ven biển. Nơi ấy người dân quanh năm lam lũ vất vả, hết năm này sang năm khác bám biển sinh nhai.

Thông tin nổi bật ngày 18/6 tại Nghệ An (Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Lao động - TB&XH trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở Nghi Lộc; 6 tháng đầu năm 2023, Nghệ An có gần 6.900 ô tô đăng ký mới; Mực nước nhiều hồ, đập tại Nghệ An chạm ngưỡng báo động; Gà thịt ở Nghệ An rớt giá… là những thông tin nổi bật ngày 18/6.

HLV Philippe chốt danh sách trận giao hữu gặp Syria, có tên Nguyễn Văn Việt và Quế Ngọc Hải của Sông Lam Nghệ An (Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Philippe Troussier lựa chọn 30 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Syria trên sân Thiên Trường (Nam Định) ngày 20/6, trong đó có hậu vệ Quế Ngọc Hải và thủ môn trẻ người Nghệ An - Nguyễn Văn Việt.

Chuyện phóng viên tác nghiệp ở ‘vùng biển bão tố’ (Baonghean.vn) - Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 được coi là “vùng biển bão tố”. Vì thông thường một năm có từ 10-15 cơn bão, lốc xoáy đi qua đây hoặc hình thành ngay tại vùng biển này.

The pristine beauty of Tham Binh cave (Baonghean.vn) - The cave has a depth of thousands of meters with stalactites and patches of green moss. Inside the cave, there is a spring where people can go fishing.



Hai vai diễn phá hỏng hình ảnh của Hoa hậu Mai Phương Thúy và Đỗ Mỹ Linh Sau vai diễn đầu tay này cả Mai Phương Thúy và Đỗ Mỹ Linh đều chưa quay trở lại với điện ảnh lần nào.

Quận Cầu Giấy (Hà Nội) và huyện Kỳ Sơn ký kết hợp tác phát triển (Baonghean.vn) - Tại buổi lễ ký kết hợp tác phát triển giữa quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội) và huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An, quận Cầu Giấy đã cam kết hỗ trợ 20 tỷ đồng để địa phương xa nhất của Nghệ An xây dựng trường học.

Bất thường trong việc cấp phép khai thác mỏ cát, sỏi tại Nghĩa Đàn (Baonghean.vn) - Dù người dân vẫn canh tác, sản xuất hoa màu trên khu vực cấp phép mỏ cát, sỏi của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Hung (xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn), thế nhưng không hiểu sao chính quyền địa phương lại xác nhận là không có cây cối, hoa màu và tài sản trên đất...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sẽ hoàn thành mục tiêu cả nước có trên 3.000 km đường cao tốc vào năm 2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, với các dự án đã và sắp khởi công, nếu chúng ta quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thì mục tiêu cả nước có trên 3.000 km đường cao tốc vào năm 2025 sẽ hoàn thành.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng học bổng cho 200 học sinh Nghệ An (Baonghean.vn) - 200 suất học bổng và hàng trăm suất quà ý nghĩa được trao tặng tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Một tàu cá của ngư dân Nghệ An bị sóng biển đánh dạt găm vào dãy đá ngầm (Baonghean.vn) - Tàu cá chuẩn bị ra khơi gặp sóng to gió lớn đánh dạt vào bãi đá ngầm gây hư hỏng nặng.

Số 13633 ngày 18-6-2023 (Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13633 ngày 18-6-2023

Tiếp sức cho bệnh nhân chạy thận tại Nghệ An (Baonghean.vn)- Sáng 18/6, đoàn thiện nguyện chương trình tiếp sức bệnh nhân chạy thận đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tới 120 bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh (Nghệ An).

Nghe An welcomes over 4.9 million tourists in the 1st half of 2023 (Baonghean.vn) - According to the data from Nghe An’s Department of Tourism, recently, especially during holidays and prolonged hot days, tourism activities in the province have been vibrant.



Cảnh giác với hành vi sử dụng công nghệ cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Baonghean.vn) - Đây là những vấn đề được đặt ra tại Hội nghị tổ chức công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Nghe An has approx. 6,900 newly registered cars in the 1st half of 2023 (Baonghean.vn) - According to the authorities, the number of motor vehicles on the road in the entire province increased rapidly in the early months of 2023, particularly with the registration of new cars, which increased by 4.03%.