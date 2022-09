Đội 1 Dortmund sẽ đến Việt Nam đá giao hữu cuối năm nay; Man United sắp gia hạn hợp đồng với 5 ngôi sao, không có Ronaldo

(Baonghean.vn) - Thông tin được Ban lãnh đạo Dortmund đưa ra cách đây không lâu đã hé lộ kế hoạch mang đội hình 1 của họ sang Việt Nam, Singapore và Indonesia thi đấu giao hữu vào cuối tháng 11/2022; Ban lãnh đạo Man United chuẩn bị soạn thảo 5 bản hợp đồng mới dành cho các ngôi sao của đội chủ sân Old Trafford, nhưng không có tên Cristiano Ronaldo. Đó là những tin tức thể thao nổi bật vừa diễn ra.

Đội 1 Dortmund sẽ đến Việt Nam đá giao hữu cuối năm nay

Thông tin được Ban lãnh đạo Dortmund đưa ra cách đây không lâu đã hé lộ kế hoạch mang đội hình 1 của họ sang Việt Nam, Singapore và Indonesia thi đấu giao hữu vào cuối tháng 11/2022, thời điểm World Cup 2022 đang khởi tranh ở Qatar.

HLV trưởng Edin Terzic cũng đặc biệt hào hứng khi có cơ hội tìm hiểu văn hóa tại các nước Đông Nam Á: "Thường thì các trận đấu giao hữu diễn ra gấp gáp và chúng tôi không có thời gian tiếp xúc với đất nước và con người bản địa khi đi du đấu. Nhưng lần này thì khác. Tôi và các cầu thủ mong muốn được gặp càng nhiều người hâm mộ càng tốt và cùng họ chia sẻ niềm đam mê với bóng đá nói chung, tình yêu dành cho Dortmund nói riêng".

Như vậy, Dortmund sẽ có 2 lần sang Việt Nam thi đấu từ nay tới cuối năm. Trước tour du đấu vào tháng 11, đội hình huyền thoại của Dortmund sẽ có trận giao hữu gây quỹ từ thiện với các ngôi sao của bóng đá Việt Nam tại TP.HCM vào ngày 28/9.

Vòng 4 Giải Bóng đá nữ VĐQG 2022: TP. HCM I và Thái Nguyên bám đuổi nghẹt thở

TP. HCM I đã đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Thái Nguyên T&T sau chiến thắng 2-1 trước Than KS Việt Nam ở vòng 4 Giải Bóng đá nữ VĐQG - Thái Sơn Bắc 2022 diễn ra chiều 12/9.

Ở lượt đấu sớm, Thái Nguyên T&T đã có chiến thắng 2-0 trước TP.HCM II. Kết quả này đã giúp đội bóng xứ chè lần đầu tiên có được vị trí dẫn đầu trên BXH Giải Bóng đá nữ VĐQG - Thái Sơn Bắc 2022. Tuy nhiên, Thái Nguyên chỉ giữ được ngôi đầu đúng 1 ngày bởi chiều 12/9, TP.HCM I đã vượt qua PP Hà Nam với tỷ số 2-1.

Man United sắp gia hạn hợp đồng với 5 ngôi sao, không có Ronaldo

Truyền thông Anh đưa tin, BLĐ Man United chuẩn bị soạn thảo 5 bản hợp đồng mới dành cho các ngôi sao của đội chủ sân Old Trafford, nhưng không có tên Cristiano Ronaldo.

Theo Manchester Evening News, Man United đang lên kế hoạch gia hạn các hợp đồng với David de Gea, Diogo Dalot, Luke Shaw, Fred và Marcus Rashford.

Premier League trở lại cuối tuần này nhưng trận Chelsea vs Liverpool vẫn bị hoãn

Trận đấu giữa Chelsea vs Liverpool và cuộc đụng độ của Man United với Leeds đã bị hoãn lại do những sự kiện xung quanh lễ tang của Nữ hoàng.

Giải Ngoại hạng Anh và phần còn lại của bóng đá Anh, đã gián đoạn sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời. Các trận đấu bóng đá bị hoãn lại do đất nước bày tỏ sự kính trọng đối với Nữ hoàng.

Vòng 7 của Premier League đã bị hoãn nhưng vòng 8 có thể diễn ra gần như bình thường. Sẽ có tổng cộng 7 trận đấu của vòng được phép tổ chức. Tuy nhiên, có 3 trận sẽ bị hoãn là Chelsea vs Liverpool, MU vs Leeds và Brighton vs Palace. Lý do là cảnh sát đã được huy động tối đa cho tang lễ của Nữ hoàng và không đủ người để đảm bảo an ninh cho các trận đấu.