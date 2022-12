Đổi mới nội dung, tích cực ứng dụng công nghệ số, phát triển Báo Nghệ An vững mạnh toàn diện

(Baonghean.vn) - Triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh, Đảng ủy, Ban Biên tập tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng Báo Nghệ An phát triển, vững mạnh toàn diện.

Sáng 16/12, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Lê Thị Kim Oanh - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Đổi mới, sáng tạo

Trong năm 2022, vượt qua những khó khăn, thách thức, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm tờ báo đảng để thực hiện tốt nhiệm vụ định hướng dư luận trên địa bàn tỉnh gắn với nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong cơ quan.

Đảng ủy, Ban Biên tập lãnh đạo chuyên môn xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng toàn diện Báo Nghệ An và chuyển đổi số giai đoạn 2022- 2027 có tính đến năm 2030” trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Tháng 5/2022 tổ chức ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử đẹp, nhiều tiện ích với bạn đọc, ứng dụng các dạng thức hiển thị hiện đại cùng nhiều chuyên mục mới như: Hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Truyền hình Báo Nghệ An, Đa phương tiện, Chuyển đổi số; tích hợp hệ thống xuất bản báo in trên báo điện tử.

Tính đến ngày 7/12/2022 Báo điện tử tổng số tin, bài xuất bản: 12.934 tin, bài, tăng 176 tin, bài so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày xuất bản: 37,6 tin, bài, tăng 0,31 tin, bài/ngày so với năm 2021 là 37,28 tin, bài.

Báo in Nghệ An đến ngày 31/10/2022, xuất bản được 300 kỳ nhật báo; 44 kỳ báo cuối tuần (dự kiến đến ngày 31/12/2022 xuất bản được 356 kỳ nhật báo; 52 kỳ báo cuối tuần), 4 số báo đặc biệt.

Đặc biệt năm 2022, toàn cơ quan đạt 60 giải báo chí Trung ương, ngành và tỉnh Nghệ An (tăng hơn 18 giải so với cùng kỳ năm 2021).

Các ấn phẩm của báo luôn bảo đảm mục tiêu yêu cầu “Nhanh, trúng, đúng, hay”. Nhiều chuyên đề được dư luận nhân dân đánh giá cao, góp phần tích cực giúp tỉnh và các địa phương tháo gỡ được những khó khăn trong quản lý, điều hành, xử lý vụ việc ở cơ sở.

Các số báo Xuân, báo đặc biệt, báo cuối tuần không ngừng được đổi mới, mở thêm các chuyên trang, chuyên mục chất lượng tốt, hình thức trình bày đẹp, phản ánh phong phú, sinh động mọi mặt hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội trong tỉnh, trong nước, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy, Ban Biên tập cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn thành lập Ban Truyền hình Báo Nghệ An; kênh Youtube Báo Nghệ An có bước phát triển vượt bậc, đạt nút Bạc.

Báo Nghệ An là báo Đảng địa phương duy nhất đứng trong TOP 10 báo điện tử có số lượng người đăng ký kênh YouTube trong cả nước; top 5 báo điện tử ở Việt Nam về số lượt người xem; xếp thứ 9 về số lượt xem trung bình trên mỗi video.

Ngoài ra, fanpage chính thức mang tên Báo Nghệ An đã đạt tích xanh, kênh Tiktok Báo Nghệ An tăng nhanh lượng đăng ký, tương tác.

Thời gian này Báo Nghệ An cũng đang chú trọng phát triển các nền tảng khác như: Instagram, Twitter,…

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Biên tập lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt việc xử lý đơn thư bạn đọc; công tác phát hành, quảng cáo, tuyên truyền và văn phòng. Các hoạt động chuyên môn, Đảng ủy, Ban Biên tập cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, các tổ chức đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo. Tổng số tiền thu hút cho các hoạt động xã hội trên 4,7 tỷ đồng.

Hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, quan tâm chăm lo quyền lợi, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan.

Xây dựng Báo Nghệ An ngày càng phát triển

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các quan tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả Báo Nghệ An đạt được trong năm 2022.

Đặc biệt, Đảng ủy Báo Nghệ An đã lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, với tinh thần quyết liệt, đổi mới, sáng tạo trong công tác Đảng, công tác chuyên môn và hoạt động của các tổ chức đoàn thể tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhân viên; tạo được nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực, nâng cao vị thế, hình ảnh của đơn vị.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị năm 2023 Báo Nghệ An phát huy hiệu quả tiến bước cao hơn nữa, chọn đổi mới, sáng tạo trên các lĩnh vực nhất là những vấn đề được người dân quan tâm; nâng cao chất lượng tin, bài.

Đặc biệt, bám sát Nghị quyết 21, 28 nâng cao năng lực cầm quyền đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động Đảng bộ, từng đảng viên và hoạt động của tờ Báo; phát huy đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đức Kiên – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập nhấn mạnh: "Trong năm 2022, Đảng ủy, Ban Biên tập đã tập trung lãnh đạo toàn diện các hoạt động công tác Đảng, hoạt động chuyên môn. Chính sự đoàn kết, cộng sự của tập thể và từng cá nhân góp sức để Báo Nghệ An hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ".

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh: Đảng ủy, Ban Biên tập tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành. Theo đó, cụ thể hóa các nhiệm vụ theo Đề án “Nâng cao chất lượng toàn diện Báo Nghệ An và chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2027, tầm nhìn 2030” đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua để phân công trách nhiệm cụ thể, khoa học cho từng thành viên lãnh đạo, chỉ đạo. Cùng đó, triển khai chuyên mục tiếng Anh trên Báo Nghệ An điện tử.

Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung lẫn hình thức các ấn phẩm; hình thức thể hiện các bài viết phong phú, gần gũi hơn với thị hiếu bạn đọc; xây dựng nhiều phóng sự, chuyên đề sâu tập trung vào những vấn đề xã hội đang bức thiết, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, xử lý tốt công tác đơn thư, bạn đọc. Đẩy mạnh công tác phát hành, duy trì ổn định số lượng báo in; Tích cực nâng cao chất lượng và phát hành báo điện tử để đáp ứng nhu cầu bạn đọc trong thời đại truyền thông số. Tăng cường các hoạt động nhân đạo, từ thiện; giúp đỡ xã nghèo Xiêng My theo phân công của UBND tỉnh.

Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua, có cơ chế khen thưởng phù hợp, khuyến khích lao động sáng tạo, hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng tờ báo. Cải tiến và nâng chất lượng giao ban hàng ngày, cải tiến lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, phấn đấu đưa tờ Báo Nghệ An ngày càng phát triển, vững mạnh toàn diện,...

Dịp này, Đảng ủy, Ban Biên tập đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí cấp Trung ương.