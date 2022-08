Đội tuyển quốc gia Việt Nam tập trung: Cơ hội nào cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An?

(Baonghean.vn) - Cuối tháng 9 này, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ được tập trung để tham gia giải giao hữu quốc tế do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức có sự tham dự của Singapore và Ấn Độ. Với những sự thể hiện tại V.League 2022 vừa qua, những cầu thủ nào của Sông Lam Nghệ An sẽ có cơ hội được triệu tập?

Cứ mỗi đợt triệu tập đội tuyển quốc gia Việt Nam, người hâm mộ xứ Nghệ lại mong ngóng xem những cầu thủ con cưng nào được huấn luyện viên Park Hang- Seo chấm. Hiện tại sau 14 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An đang chỉ xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, trong đội hình đội bóng xứ Nghệ rõ ràng vẫn có nhiều cá nhân nổi bật được huấn luyện viên người Hàn Quốc để mắt đến.

* Đầu tiên có thể kể đến đó chính là đội trưởng của Sông Lam Nghệ An - Quế Ngọc Hải. Với đẳng cấp và sự ổn định vốn có, trung vệ gốc Diễn Châu này luôn là sự lựa chọn ưa thích của vị huấn luyện viên người Hàn Quốc. Lần gần đây nhất Quế Ngọc Hải vắng mặt là do anh bị dương tính với SARS-CoV-2 và treo giò do nhận đủ 2 thẻ vàng. Sẽ không bất ngờ nếu đợt tập trung tới đây trung vệ 30 tuổi này sẽ tiếp tục có mặt trong danh sách của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Người tiếp theo có khả năng cao được Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam chấm cho đợt tập trung lần này chính là thủ thành Nguyễn Văn Hoàng. Anh cũng là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất của Sông Lam Nghệ An. Với thành tích 7 trận giữ sạch lưới sau 11 trận đã thi đấu, Nguyễn Văn Hoàng chính là thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất tại V.League 2022. Cùng với sự ổn định của Nguyên Mạnh và sự trở lại của Đặng Văn Lâm, cuộc đua vị trí chính thức trong khung thành của đội tuyển quốc gia Việt Nam là vô cùng thú vị.

Mặc dù thi đấu xuất sắc ở cấp câu lạc bộ nhưng thủ thành gốc Tân Kỳ này vẫn chưa một lần được ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Hy vọng trước những đối thủ vừa tầm như Singapore và Ấn Độ thủ môn Văn Hoàng sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo tạo cơ hội cho ra sân thi đấu.

* Một cá nhân khác cũng có những màn thể hiện rất tốt trong thời gian vừa qua đó chính là Phạm Xuân Mạnh. Từ khi được huấn luyện viên Huy Hoàng đưa vào đá ở trung tâm hàng tiền vệ, Xuân Mạnh đá càng ngày càng hay. Anh là một “phát hiện” của đội bóng xứ Nghệ mùa này. Với sự sa sút của Xuân Trường, chấn thương của Hùng Dũng, nếu Xuân Mạnh có mặt trong đợt tập trung lần này sẽ là sự bổ sung chất lượng cho vị trí tiền vệ trung tâm. Và đây sẽ là cơ hội cho Mạnh “Kalou” ghi điểm trong mắt của thầy Park khi mà giải đấu AFF Cup 2022 ngày càng gần.

* Vị trí đáng lo nhất trong đợt tập trung lần này chính là tiền đạo Phan Văn Đức. Mặc dù là học trò “cưng” của thầy Park nhưng dường như Đức "cọt" đang có dấu hiệu hụt hơi ở mùa giải này. Với việc bị chấn thương và chưa hồi phục thể lực, vị trí của Phan Văn Đức càng bị đe dọa. Nhất là khi những cầu thủ chơi cùng vị trí nhưng ngày càng tiến bộ như Tuấn Hải, Nhâm Mạnh Dũng. Chưa kể đến một số cầu thủ trẻ đang lên như Khuất Văn Khang, Nguyễn Phi Hoàng. Nếu Văn Đức không cải thiện được phong độ của mình thì rất có thể cầu thủ này sẽ không có tên trong danh sách các cầu thủ tham dự AFF Cup 2022.

Ngoài những cầu thủ nêu trên, một số vị trí có thể bất ngờ trong danh sách này chính là hai hậu vệ cánh Mai Sỹ Hoàng và Trần Đình Hoàng. Với lối chơi lên công về thủ nhịp nhàng bộ đôi này đã có những đóng góp nhất định trong thành tích chung của Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên khi mà Đoàn Văn Hậu đã trở lại, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hồ Tấn Tài và Vũ Văn Thanh vẫn đang thi đấu ổn định thì rất khó để Sỹ Hoàng và Đình Hoàng có thể có mặt trong lần triệu tập này của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Thầy Park từng chia sẻ: “Cánh cửa đội tuyển luôn mở với bất cứ cầu thủ nào, và mọi người đều được đánh giá đúng đắn. Không thể nói các cầu thủ phải làm thế nào để được vào đội tuyển quốc gia. Tôi chọn cầu thủ hoàn toàn không có mối thân quen nào cả. Tôi nhiều lần nói rằng, khả năng hoà nhập là điều rất quan trọng trong tiêu chí lựa chọn của tôi. Trong danh sách dự phòng còn nhiều cầu thủ khác nữa. Tôi cũng như các trợ lý hàng tuần vẫn đến sân để theo sát các cầu thủ thi đấu. Vì vậy, cơ hội vẫn còn cho tất cả”. Do đó, mọi cầu thủ chỉ cần cố gắng cánh cửa Đội tuyển Quốc gia luôn rộng mở. Và đó là động lực để cho tất cả các cầu thủ không chỉ riêng Sông Lam Nghệ An mà còn ở những đội bóng khác cố gắng phát huy hết khả năng của mình.