Nhìn lại các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sau lượt đi V.League 2022

(Baonghean.vn) - Mùa mưa bão đang đến rất gần nhưng theo thống kê của Chi cục Thuỷ lợi, Nghệ An vẫn còn 169 điểm sạt lở trong khu dân cư với hơn 12.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Ẩn họa từ những điểm sạt lở này đang là nguy cơ đối với sự an toàn tài sản, tính mạng của người dân, đòi hỏi những giải pháp kịp thời trước mắt cũng như lâu dài.

(Baonghean.vn) - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đề xuất với tỉnh tạo mọi điều kiện tốt nhất cho bệnh viện khi trở thành đơn vị tự chủ nhóm I; có phương án hỗ trợ Bệnh viện trong việc thanh quyết toán bảo hiểm y tế; có cơ chế đặc thù để xây dựng Bệnh viện xứng tầm bệnh viện khu vực và sớm trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt.

Sau phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng đến nay, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố mới 297 vụ án/682 bị can về các tội tham nhũng.

(Baonghean.vn) - Để chuyển đổi số thành công là một việc không hề dễ dàng đối với các doanh nghiệp. Do đó, để thành công các doanh nghiệp cần một quá trình thực hiện có kế hoạch với mục tiêu rõ ràng và phải trong tư thế luôn sẵn sàng cho sự thay đổi diễn ra liên tục và nhiều thách thức.

(Baonghean.vn) - Những tiểu thương này thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để kinh doanh, gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự, môi trường...