Hồ Văn Cường - ngôi sao trẻ đầy hứa hẹn của Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 16/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và Khu Di tích lịch sử quốc gia Ngã ba Đồng Lộc, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

(Baonghean.vn) - Truyện kể về một lớp học ở miền núi do thầy Hiếu, một thầy giáo trẻ người Kinh ở thị trấn lên phụ trách. Vốn bị thuyên chuyển lên vùng núi vì một mối tình không được ưng thuận, thầy Hiếu lại bắt gặp những tình cảm mới lớn từ chính những học trò nữ của mình. Nhưng trọng tâm của truyện không nằm ở những tình cảm tuổi cập kê đó, mà thông qua đây cho thấy những vấn đề đáng quan tâm hơn của thực tế cuộc sống ở nơi mà những hủ tục vẫn tồn tại và bóp nghẹt tự do cũng như tâm hồn con người.

(Baonghean.vn) - Hướng tới mục tiêu xây dựng ngành Y tế Nghệ An sớm trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao vùng Bắc Trung Bộ theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, toàn ngành đã không ngừng cố gắng nâng cao chất lượng tham mưu, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn. Sau 9 năm, ngành Y tế Nghệ An đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu này. Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện cùng Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.