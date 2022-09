Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu: 'Theo dõi chặt diễn biến, không được chủ quan trước bão Noru'

(Baonghean.vn) - Chiều 25/9, sau cuộc họp trực tuyến do Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức, Nghệ An tiếp tục họp chỉ đạo triển khai các phương án nhằm chủ động ứng phó với bão Noru dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ động các biện pháp ứng phó

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến 10h ngày 25/9, Nghệ An có 3.009 phương tiện với 13.778 lao động đang neo đậu tại bến; 339 phương tiện/2.019 lao động đang hoạt động trên biển; không có phương tiện nằm trong khu vực nguy hiểm.

Các tàu thuyền này đều đã được thông báo về vị trí, hướng đi của bão Noru và giữ thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Toàn tỉnh có 20.583 ha nuôi trồng thuỷ sản; và người dân đã được các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên thông báo về diễn biến bão Noru để chủ động các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại.

Nghệ An cũng đã thu hoạch 73.783 ha/108.770 ha sản xuất hè thu - mùa; trong đó, lúa 60.328 ha/82.604 ha, ngô 4.120ha/10.719 ha, lạc 274 ha/626 ha… Hiện bà con đang khẩn trương thu hoạch 22.276 ha lúa còn lại theo tiêu chí “xanh nhà hơn già đồng”.

Trong số 1.061 hồ, đập lớn, nhỏ, khoảng 65% số hồ đã chứa đầy dung tích, và đang được triển khai vận hành theo phương án phòng, chống thiên tai được phê duyệt, trong đó hai hồ lớn là hồ Vực Mấu và hồ sông Sào đã xả tràn.

Trên địa bàn tỉnh có 22 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác, trong đó, có 8 hồ chứa (Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, Nậm Nơn, Nậm Mô, Bản Ang, Nhạn Hạc và Châu Thắng) đang thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả và các hồ còn lại vận hành theo quy trình đơn hồ; tất cả đã được phê duyệt các phương án phòng, chống thiên tai, phương án an toàn đập và hồ chứa.

Các nhà máy thủy điện nhỏ khác đang vận hành bình thường theo đúng quy trình đơn hồ được Bộ Công Thương và UBND tỉnh phê duyệt.

Cảnh giác trước nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các địa phương, đơn vị và ngành liên quan tập trung triển khai ngay các phương án nhằm chủ động ứng phó với bão.

Tiếp tục theo dõi chặt diễn biến của bão, có phương án bảo vệ tốt an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Khẩn trương tổ chức chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các dự án đang thi công ven biển, các công trình cột tháp cao.

Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển, đê cửa sông, nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công; sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt.

Toàn tỉnh vẫn còn hơn 40 điểm có nguy cơ sạt lở, tập trung nhiều ở các vùng miền núi, các khu vực hạ du tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong mưa bão. Các địa phương cần triển khai ngay lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, khu vực khai thác khoáng sản; sẵn sàng phương án sơ tán dân đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng người dân trong mưa bão.

Ngoài ra, có phương án bảo vệ 8 hồ chứa nước đang thi công, 7 hồ ách yếu trên địa bàn, đặc biệt, chú ý những hồ, đập có dung tích lớn trên 1 triệu m3”,

“Sau cuộc họp này, các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh theo địa bàn đã được phân công, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống bão nhằm hạn chế thiệt hại tới mức thấp nhất. Mặc dù dự báo bão tập trung đổ bộ vào khu vực Trung miền Trung, nhưng chúng ta hoàn toàn không được chủ quan”, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.