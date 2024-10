Dự án 'Hỗ trợ cộng đồng các xã vùng đệm phát triển cây dược liệu dưới tán rừng': Đổi thay ở Na Kho từ trồng dược liệu

“

Dự án “Hỗ trợ cộng đồng các xã vùng đệm phát triển cây dược liệu dưới tán rừng nhằm tăng thu nhập và bảo tồn đa dạng sinh học ở Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Tây Nghệ An” do Trung tâm Môi trường và Tài nguyên sinh học (CEBR) và các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật, Trường Đại học Vinh thực hiện.

Dự án này do Chương trình tài trợ các dự án nhỏ (SGP) - Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) điều phối thực hiện trong khuôn khổ Dự án: “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam” (Dự án BR) do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện và GEF tài trợ thông qua UNDP Việt Nam.