Văn hóa

Dự kiến các khu vực xem diễu binh đông nhất ngày Quốc khánh 2/9

Quốc Duẩn 01/09/2025 07:36

Dự kiến các khu vực xem diễu binh đông nhất ngày Quốc khánh 2/9. Mỗi khu vực có đặc điểm địa hình riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm quan sát, đặc biệt với gia đình có người già và trẻ nhỏ.

Khi tham dự một sự kiện quy mô lớn như diễu binh, diễu hành A80, việc đến sớm thôi là chưa đủ. Người xem cần có chiến lược chọn chỗ đứng phù hợp để đảm bảo quan sát thuận lợi, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Dự kiến các khu vực xem diễu binh đông nhất tối 24/8

Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo

Đây là vị trí được xem như “yết hầu” của đoàn diễu binh, nơi các khối bắt đầu chia hướng. Không gian khá thoáng sau khi chỉnh trang, phá bỏ nhà hoang. Tuy vậy, do là điểm chuyển hướng, đội hình có thể không đều đẹp và dòng người di chuyển liên tục dễ tạo ra sự lộn xộn.

Đường Kim Mã - Liễu Giai

Khu vực này nổi bật với trục đường thẳng, rộng, nhiều cây xanh, vỉa hè thoáng đãng. Tầm nhìn xa tốt, lý tưởng để quan sát đội hình trang nghiêm và đều đẹp. Tuy nhiên, chiều dài tuyến khá lớn nên người xem cần chọn đoạn phù hợp để có góc nhìn tốt nhất.

Nút giao Cửa Nam - Tràng Thi

Địa hình khu vực này giống một quảng trường nhỏ, rộng rãi và thoáng đãng. Vỉa hè ít vật cản, cho phép nhiều người tập trung mà không quá chen lấn. Đây cũng là địa điểm an toàn, dễ rút lui sau khi sự kiện kết thúc, thích hợp cho gia đình đi cùng trẻ nhỏ.

Ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền

Vị trí gần Hồ Gươm, không gian rộng, bằng phẳng, vỉa hè lớn và kết nối nhiều tuyến phố đi bộ. Đây là nơi lý tưởng cho những ai muốn kết hợp xem diễu binh và tham quan, vui chơi, nhờ có nhiều dịch vụ xung quanh.

Ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học

Khác với các địa điểm trên, khu vực này khá chật hẹp. Người xem có thể quan sát đoàn diễu binh sớm, nhưng khó tìm chỗ đứng và di chuyển sau khi sự kiện kết thúc.

Gợi ý cho từng đối tượng

Gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ: nên ưu tiên các địa điểm rộng rãi, dễ di chuyển như Cửa Nam hoặc Hàng Khay - Tràng Tiền.

Người đam mê chụp ảnh: nên chọn các trục đường thẳng như Kim Mã - Liễu Giai để có những bức hình đội hình đẹp và đều.

