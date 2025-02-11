Sức khỏe Đừng để khói thuốc “vẽ thêm” nếp nhăn trên khuôn mặt bạn Khói thuốc không chỉ tàn phá phổi hay tim mạch mà còn len lỏi vào từng tế bào da, âm thầm bào mòn tuổi xuân. Mỗi hơi thuốc, dù là chủ động hay thụ động, đều góp phần “vẽ thêm” những nếp nhăn, làm da xám xịt, kém sức sống và tăng nguy cơ ung thư. Giữ làn da trẻ khỏe, đôi khi chỉ đơn giản là nói “không” với khói thuốc.

Làn da đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ cho cơ thể chống lại các tác nhân từ môi trường bên ngoài. Bên cạnh đó, làn da còn có các thụ cảm có thể giúp điều hòa thân nhiệt, xúc giác cho cơ thể. Hơn nữa, làn da còn góp phần biểu hiện tình trạng lão hóa của cơ thể. Một người nhìn có trẻ trung, khỏe mạnh hay không đều biểu hiện thông qua làn da.

Hút thuốc lá đẩy nhanh tốc độ lão hóa da do đó làm nhanh chóng xuất hiện các nếp nhăn. Ảnh: Tư liệu

Các gốc oxy hóa gây tổn thương da, lão hóa da và nguy hiểm hơn là ung thư da. Trong đó, ung thư tế bào gai là loại ung thư da thường gặp nhất ở những người hút thuốc lá. Ngay cả những người hít phải khói thuốc thụ động cũng gây ra stress oxy hóa và gia tăng nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra còn có tình trạng lão hóa da, tình trạng này không chỉ do lão hóa, ánh nắng mặt trời mà còn do cả thói quen hút thuốc lá cũng như hít phải khói thuốc thụ động và nhiều nguyên nhân khác.

Làn da phải chịu rất nhiều tác động từ môi trường bên ngoài, trong đó có cả khói thuốc lá. Trong khói thuốc lá có đến hàng ngàn chất có thể gây hại cho làn da và trong đó nicotine là chất có hại nhất. Thuốc lá không chỉ ảnh hưởng trực tiếp lên bề mặt làn da thông qua lớp thượng bì mà còn gián tiếp thông qua dòng máu. Chất nicotine có trong khói thuốc lá làm hẹp các mạch máu đến nuôi dưỡng lớp ngoài cùng của da, chính vì vậy, làn da không được cung cấp đầy đủ oxy và các dưỡng chất thiết yếu.

Tại sao khói thuốc lá lại gây ra những tổn thương cho làn da: Nguyên nhân chủ yếu là do các gốc oxy hóa. Các gốc oxy hóa này không chỉ gây tổn thương da, lão hóa da, và nguy hiểm hơn là ung thư da. Những gốc oxy hóa này còn ngăn chặn việc cung cấp oxy đến các mô da, đặc biệt là trong quá trình lành vết thương và làm vết thương chậm lành.

Ngoài ra, hút thuốc lá đẩy nhanh tốc độ lão hóa da do đó làm nhanh chóng xuất hiện các nếp nhăn. Hút thuốc lá càng nhiều và thời gian càng lâu thì càng dễ xuất hiện nếp nhăn và số lượng nếp nhăn càng nhiều. Tuy nhiên những dấu hiệu sớm của tổn thương da do khói thuốc lá không phải lúc nào cũng dễ nhận biết. Và bên cạnh sự lão hóa theo thời gian, hút thuốc lá là yếu tố mạnh nhất dự báo tình trạng nếp nhăn ở cả nam lẫn nữ.

Những nguy cơ của việc hút thuốc lá không chỉ dừng lại ở nếp nhăn, mà còn ung thư da, nhiễm trùng vết thương và bệnh lý về nướu. Chọn cách ngưng hút thuốc lá không chỉ làm giảm những nguy cơ này mà còn giúp chúng ta có được một làn da sáng và khỏe mạnh.