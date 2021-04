Đừng để là… 'tấm gương mờ'!

Những câu chuyện buồn



Trong tháng 3/2021, cơ quan chức năng đã phá đường dây buôn bán ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội với thủ đoạn tinh vi.

Cụ thể vào hồi 20h40' ngày 9/3, tại quận Hai Bà Trưng, Công an TP. Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong chiếc làn nhựa mà Vũ Thị Là (SN 1985, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) mang theo có 4 túi nilon đựng tinh thể màu trắng và 2 can nhựa đựng mắm tôm, trong mỗi can nhựa có 9 ống nhựa màu xám, bên trong có gói nilon chứa tinh thể màu trắng.

Ma túy được 2 đối tượng Là và Hoài giấu trong chai mắm tôm vận chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội. Ảnh : CAND Kết quả giám định là Methamphetamine có khối lượng 1.761,24 gam. Từ lời khai của Vũ Thị Là, một tổ công tác đã vào Nghệ An phối hợp bắt giữ Hoàng Xuân Hoài trú tại đường Phan Huy Chú, phường Trung Đô (TP. Vinh). Kết quả khám xét chỗ ở của Hoài cơ quan chức năng đã thu giữ 174,68 gam Methamphetamine và 120.000.000 đồng; như vậy tổng vật chứng thu giữ 1.935,87gam Methamphetamine, 120.000.000 đồng cùng một số đồ vật khác có liên quan.



Điều đáng nói là trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Hoài từng là giảng viên của một trường đại học. Do làm ăn thua lỗ, bị nợ nần, Hoài đã kết nối với Là, hình thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Ma túy được bọc kỹ bằng túi nilon, đựng trong các ống nhựa tối màu hàn kỹ hai đầu để chống thấm nước, sau đó cất giấu trong các can đựng mắm tôm rồi gửi qua xe khách từ Nghệ An ra Hà Nội. Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ.

Đối tượng Lầu Bá Xìa và tang vật. Ảnh tư liệu Vũ Thành Trước đó, vào ngày 22/5/2020, tại bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn) Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An và Ban Công an xã Chiêu Lưu bắt giữ đối tượng Lầu Bá Xìa (SN 1974), trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 kg ma túy đá, 2 bánh heroin, 19.400 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động, 1 xe máy và một số tang vật liên quan. Khi bị bắt, Lầu Bá Xìa đang là giáo viên tại một trường cấp 2 trên địa bàn. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28/12/2020, hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định, bị cáo có hiểu biết pháp luật nhưng lại phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, có bàn bạc, số lượng ma túy rất lớn, cần loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. Vì vậy đã tuyên Lầu Bá Xìa mức án cao nhất là tử hình.



Nghệ An là tỉnh có tuyến biên giới dài 468,28 km với 5 cửa khẩu và hàng trăm đường tiểu ngạch qua lại biên giới, địa hình rừng núi hiểm trở thuận lợi cho bọn tội phạm về ma túy lợi dụng ẩn nấp, hoạt động. Một cán bộ điều tra cho biết: Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng còn lôi kéo không chỉ giáo viên, học sinh mà cả cán bộ thôn, bản tham gia vào đường dây vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy.

Điển hình như trường hợp của Lầu Giống Lồng - nguyên Trưởng bản Huồi Thăng, xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn). Dưới vỏ bọc là một trưởng bản chăm chỉ nương rẫy, Lầu Giống Lồng nhận được sự tín nhiệm của người dân. Ấy thế nhưng Lồng lại sa chân vào con đường buôn bán ma túy, không những thế còn lôi kéo cả vợ là Hờ Y Cở (SN 1975) giúp sức, vì Cở là người Lào thông thạo địa hình, dễ móc nối với những đối tượng ma túy tại Lào.

Hai vơ chồng Lầu Giống Lồng, Hờ Y Cở khi bị bắt cùng tang vật và tại tòa. Ảnh: Bảo Nguyên- Trần Vũ Sau một thời gian theo dõi, vào một đêm tháng 4/2019 phát hiện 2 bóng đen mang ba lô với nhiều biểu hiện nghi vấn xuất hiện tại khu vực rừng sâu bản Huồi Thăng, nhận định chính là vợ chồng Lầu Giống Lồng đang đi giao ma túy. Lập tức, các mũi trinh sát Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan tỉnh đồng loạt ập đến vây bắt. Lồng và vợ chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, đã bị các trinh sát quật ngã, khống chế thành công. Tại hiện trường thu giữ 2 bánh hêrôin và 6.000 viên ma túy tổng hợp. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà riêng của Lồng, lực lượng chức năng phát hiện 1 bánh heroin và 5 kg ma túy đá. Cơ quan điều tra làm rõ, trước đó, ngày 30/3/2019, Lầu Giống Lồng được 2 người đàn ông quốc tịch Lào gửi cất giấu 4 bánh heroin, 30 gói ma túy Methamphetamine, 5 gói ma túy dạng thể tinh nhờ bán hộ để lấy tiền công.



Với số ma túy trên, Lồng đã 2 lần thực hiện hành vi mua bán ma túy. Lần thứ nhất vào ngày 30/3/2019, Lồng bán 1 bánh heroin có khối lượng 342,66 gam cho một người đàn ông tên Dũng với giá 115 triệu đồng và được 2 người Lào trả tiền công 2 triệu đồng. Đến lần thứ 2 thì cả hai vợ chồng Lồng và Cở bị bắt. Tại tòa, Lồng khai do túng thiếu nên đã làm liều đi buôn ma túy. HĐXX nhận định bị cáo Lồng dù nhiều năm làm trưởng bản, có hiểu biết pháp luật nhưng vẫn bất chấp đi buôn ma túy, nên đã tuyên phạt Lồng án tử hình về tội "Muabán trái phép chất ma túy"; tuyên Hờ Y Cở 3 tháng 14 ngày về tội "Không tố giác tội phạm".

Theo Bí thư Chi bộ bản Huồi Thăng - ông Lầu Gà Hùa: Đến nay, câu chuyện về con đường sa chân vào buôn bán ma túy và phải trả giá bằng tính mạng của nguyên trưởng bản Lầu Giống Lồng vẫn được Chi bộ, Ban cán sự bản coi như một bài học đắt giá để nhắc nhở bà con dân bản về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy nói chung, công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên hội viên trong hệ thống chính trị được cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị địa phương quan tâm thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 4 đoàn, Ban Nội chính Tỉnh ủy thành lập 8 đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU và Nghị quyết số 03-NQ/TU về công tác phòng, chống ma túy tại các địa phương. UBND tỉnh cũng thành lập 3 đoàn kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các mặt công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó có nội dung kiểm tra công tác phòng, chống ma túy. HĐND tỉnh tổ chức phiên chất vấn về công tác phòng, chống ma túy tại Kỳ họp thứ 12…

Nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng, ban hành các quy định về quản lý cán bộ, công chức, xây dựng đời sống văn hóa; tổ chức cho cán bộ công chức, người lao động ký giao ước thi đua, cam kết không vi phạm về ma túy.

Giai đoạn 2016-2020, qua rà soát có 373 cán bộ, đảng viên có người thân nghiện ma túy, phạm tội hoặc vi phạm pháp luật, 248 trường hợp có người thân nghiện ma túy (chủ yếu rơi vào cán bộ thôn, xóm, bản và đảng viên không giữ chức vụ). Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 37 cán bộ, đảng viên liên quan đến tàng trữ; mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy bị khởi tố, kết án tù, kỷ luật cảnh cáo, xử lý hành chính…

Ngoài chịu các hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, căn cứ Điều 31, Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành thì cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên có hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép hoặc tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy sẽ bị khai trừ khỏi đảng.

Đảng viên là người có nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội mà dung túng, bao che, tiếp tay hoặc không kịp thời xử lý người sử dụng ma túy; dung túng chứa chấp hoặc do thiếu trách nhiệm để hành vi sử dụng ma túy xảy ra trong đơn vị, cơ quan, tổ chức địa bàn do mình trực tiếp quản lý, phụ trách; biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình sử dụng, sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).