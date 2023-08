Gần gũi, nói dân mới tin

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Thường xuyên trực tiếp gặp dân

Thường ngày, đồng chí Vừ Giống Dìa - Bí thư Chi bộ bản Huồi Mũ (xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn) cùng các đồng chí trong chi bộ và ban quản lý bản phân công nhau “dạo” quanh bản một vòng. Cách làm đó, giúp cho cấp ủy và bản quản lý bản có thể nắm bắt được tình hình cụ thể của bản, rằng hôm nay ai đi rẫy, ai đi chợ, ai đi lao động xa…

Đồng chí Vừ Giống Dìa (thứ 2 bên phải) - Bí thư Chi bộ Huồi Mũ, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn thường xuyên đến các hộ dân trong bản tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Nguyên Nguyên

Cũng chính vì sự sâu sát đó, đầu năm 2023, dân bản đã thông tin với cấp ủy, ban quản lý bản về trường hợp 2 vợ chồng trong bản có “biểu hiện lạ”. Qua tìm hiểu, được biết cặp vợ chồng đó đang theo một “đạo lạ”.

Thế rồi, cấp ủy và đồng chí Vừ Giống Dìa trực tiếp đến gặp 2 vợ chồng nói chuyện, khuyên răn, hãy sống hòa hợp với bản làng, với truyền thống đồng bào, không nên nghe theo kẻ xấu. Nhiều người dân trong bản khi gặp cặp vợ chồng đó còn nói thẳng “nếu theo đạo lạ thì đừng sinh sống tại bản Huồi Mũ nữa”. Sau một thời gian, vì xấu hổ nên 2 vợ chồng đó đã xin đi làm ăn, sinh sống ở xa.

Đồng chí Vừ Giống Dìa cho biết thêm: “Dân bản Huồi Mũ lâu nay chăm chỉ làm ăn, tin theo Đảng, sống tuân thủ theo pháp luật, đoàn kết lắm. Kết quả đó bên cạnh việc tự nâng cao nhận thức của mỗi người dân, có sự vào cuộc rất tích cực của chi bộ và ban quản lý bản. Hàng ngày, cấp ủy, ban quản lý bản sâu sát, gần gũi với các hộ dân, qua đó, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mỗi người dân một cách hiệu quả nhất”.

Cũng theo ông Vừ Giống Dìa, bây giờ, rất nhiều người dân sử dụng điện thoại thông minh, nên chi bộ, ban quản lý bản cùng thành lập các nhóm Zalo trao đổi thông tin và các nội dung tuyên truyền. “Nhưng, việc gặp gỡ, tuyên truyền miệng rất hiệu quả, gặp trực tiếp, nói dân tin” - Bí thư Chi bộ bản Huồi Mũ, Vừ Giống Dìa nhấn mạnh.



Huồi Mũ là một trong số 13 bản ở xã Huồi Tụ. Đây là xã giáp ranh với các xã khác, có nhiều hoạt động giao thương, giao lưu văn hóa của các xã phía Tây Bắc huyện Kỳ Sơn. Các hoạt động thương mại, dịch vụ tại trung tâm xã được người dân đẩy mạnh. Qua khảo sát, hiện nay có hơn 80 hộ gia đình xã Huồi Tụ tham gia kinh doanh dịch vụ với các ngành nghề đa dạng như hàng ăn uống, tạp hóa, thuốc chữa bệnh, hàng sắt, buôn bán điện tử, điện lạnh, vận tải hàng hóa…

Với đặc thù đó, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền xã và các bản phải tăng cường công tác nắm bắt thực tế, từ đó kịp thời tuyên truyền đồng bào chấp hành tốt các quy định của pháp luật, đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Một góc xã Huồi Tụ - huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Theo đồng chí Dềnh Bá Lồng - Bí thư Đảng bộ xã Huồi Tụ, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của xã tăng cường xuống các bản làng, chia sẻ vui - buồn cùng đồng bào, qua đó vừa nắm bắt thực tiễn, vừa động viên bà con chăm lo lao động sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống.

Chính sự sâu sát đó, 6 tháng đầu năm 2023, qua nguồn tin từ người dân, xã phát hiện 10 đối tượng vi phạm an ninh trật tự, theo đạo lạ và từng bước tuyên truyền, khuyên nhủ, đấu tranh có hiệu quả. Xã Huồi Tụ cũng phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền đến người dân những nội dung Luật An ninh mạng, phòng, ngừa sinh hoạt đạo trái pháp luật, không hoạt động mê tín dị đoan, tà đạo…

Qua trao đổi, đồng chí Lữ Quang Hưng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết thêm: Các cấp ủy Đảng, đoàn thể trên địa bàn huyện đã chủ động triển khai các nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy và Huyện ủy đến cơ sở.

Đồng chí Lữ Quang Hưng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Sơn (thứ 2 bên trái), cùng cán bộ huyện, xã gặp gỡ đồng bào Mông ở xã Huồi Tụ. Ảnh: Nguyên Nguyên

Bên cạnh duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền qua bản tin nội bộ huyện, bản thông báo nội bộ tỉnh hàng tháng, các văn kiện của Trung ương và các cấp, Huyện ủy Kỳ Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng.

Để thực hiện tốt công tác đó, đòi hỏi cán bộ làm công tác tuyên giáo cùng cán bộ, đảng viên trên địa bàn phải sâu sát với đồng bào, hiểu phong tục tập quán và tiếng nói của các đồng bào để tuyên truyền hiệu quả; góp phần tích cực huy động toàn dân thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự từ các bản làng, cùng các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh biên giới, xây dựng cuộc sống ấm no nơi biên cương Tổ quốc.