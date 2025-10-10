Thị trường Giá bạc hôm nay 10/10/2025: Lập đỉnh 14 năm, vượt xa tốc độ tăng giá vàng Giá bạc hôm nay 10/10/2025: Giá bạc tiếp tục leo lên mức cao kỷ lục 49,7 USD/ounce, cao nhất trong 14 năm

Giá bạc thương hiệu Phú Quý

Tại công ty Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng được niêm yết ở mức mua vào 1.884.000 đồng/lượng và bán ra 1.942.000 đồng/lượng, tăng 19.000 đồng chiều mua và 19.000 đồng chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán hiện ở mức 58.000 đồng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 với quy cách 10 lượng và 5 lượng cũng ghi nhận mức giá tương tự, mua vào 1.884.000 đồng/lượng và bán ra 1.942.000 đồng/lượng, tăng đồng đều như bạc miếng.

Sản phẩm cao cấp đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá mua vào 1.884.000 đồng/lượng và bán ra 2.216.000 đồng/lượng, tăng lần lượt 19.000 đồng và 22.000 đồng so với phiên trước.

Bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1 kg được giao dịch với giá mua vào 50.239.874 đồng/kg và bán ra 51.786.537 đồng/kg, tăng tương ứng 506.665 đồng và 506.665 đồng so với ngày 09/10. Chênh lệch mua - bán ở mức 1.546.663 đồng.

Giá bạc thương hiệu khác

Trong phân khúc bạc thương hiệu khác, bạc 999 trên 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) có giá mua vào 1.617.100 đồng/lượng, tăng 15.450 đồng so với hôm qua.

Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) được giao dịch ở mức 1.570.000 đồng/lượng cho chiều mua vào, tăng 15.000 đồng so với phiên trước.

Giá bạc tại thị trường Hà Nội

Theo số liệu từ Vietnam Metals Exchange (VME), tại thị trường Hà Nội, bạc 99.9 độ tinh khiết (1 lượng) có giá mua vào 1.580.000 đồng và bán ra 1.610.000 đồng, tăng 25.000 đồng ở chiều mua và 21.000 đồng ở chiều bán so với hôm qua.

Bạc 99.99 độ tinh khiết cao hơn được niêm yết ở mức 1.588.000 đồng mua vào và 1.618.000 đồng bán ra cho 1 lượng, tăng 25.000 đồng và 21.000 đồng.

Giá bạc tại thị trường TP. Hồ Chí Minh

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc 99.9 (1 lượng) ở mức 1.582.000 đồng (mua) và 1.616.000 đồng (bán), tăng 25.000 đồng và 21.000 đồng.

Bạc 99.99 tại TP.HCM có giá 1.589.000 đồng mua vào và 1.624.000 đồng bán ra cho 1 lượng, tăng 24.000 đồng và 21.000 đồng so với ngày 09/10.

Giá bạc thế giới bật tăng tiến sát mức lịch sử

Sáng 10/10, giá bạc trên thị trường quốc tế đạt 49,7 USD/ounce, tăng 1,31% so với phiên liền trước. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2011, đánh dấu chuỗi tăng ấn tượng của bạc trong suốt năm 2025. Diễn biến này gây chú ý bởi bạc đi ngược hướng với vàng, vốn đang suy yếu sau thời gian tăng nóng.

Tính từ đầu năm, giá vàng tăng khoảng 50%, trong khi giá bạc đã tăng gần 70%, trở thành một trong những mặt hàng tăng giá mạnh nhất thế giới. Đà tăng này không chỉ đến từ tâm lý đầu tư mà còn phản ánh sự bùng nổ của nhu cầu thực tế trong các ngành sản xuất công nghiệp.

Theo các chuyên gia kinh tế, sức cầu lớn từ lĩnh vực năng lượng tái tạo và sản xuất pin mặt trời đang là động lực chính giúp bạc tăng mạnh. Bạc là vật liệu quan trọng trong tấm pin quang điện và linh kiện điện tử, khiến nhu cầu tiêu thụ tăng đều qua từng quý.

Bên cạnh đó, khi vàng đã tăng quá nhanh, nhiều nhà đầu tư bắt đầu chuyển dòng vốn sang bạc để tìm kiếm cơ hội sinh lời và phòng ngừa rủi ro lạm phát. Sự kết hợp giữa yếu tố đầu tư tài chính và tiêu dùng thực tế đang giúp bạc trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Các chuyên gia của Bloomberg Intelligence cho rằng, nhờ được hỗ trợ cả bởi xu hướng đầu tư lẫn tiêu dùng, giá bạc có khả năng duy trì ổn định và bền vững hơn vàng trong giai đoạn tới.

Nhiều dự báo cho rằng nếu xu hướng sản xuất xanh tiếp tục mở rộng, bạc sẽ còn được sử dụng nhiều hơn trong các công nghệ lưu trữ năng lượng, qua đó giữ vững vị thế là kim loại công nghiệp có giá trị chiến lược.

Với mức tăng gần 70% từ đầu năm, bạc đang chứng tỏ vai trò kép vừa là tài sản đầu tư an toàn, vừa là nguyên liệu thiết yếu của nền kinh tế xanh. Giới phân tích dự đoán nếu lãi suất toàn cầu tiếp tục hạ nhiệt và các ngành công nghiệp sạch tăng trưởng, giá bạc có thể còn vượt mốc 50 USD/ounce trong thời gian tới.