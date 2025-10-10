Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 10/10/2025: Lao dốc xuống dưới ngưỡng 20.000 đồng Giá xăng dầu hôm nay 10/10: Giá xăng dầu đồng loạt giảm trong kỳ điều hành chiều qua. Giá dầu thô đi ngang khi thị trường chờ đợi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thô thế giới trong phiên giao dịch ngày 10/10 gần như không thay đổi so với phiên trước. Nhà đầu tư vẫn đang cân nhắc giữa hai yếu tố: thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas làm dịu căng thẳng tại Trung Đông, và tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine bị đình trệ làm gia tăng nguy cơ duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga, quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới.

Cụ thể, giá dầu Brent giao tháng 11/2025 tăng nhẹ 13 cent lên 66,38 USD/thùng, trong khi dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 20 cent lên 62,75 USD/thùng.

Theo thông tin từ các hãng tin quốc tế, cả Israel và Hamas đều đã chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian, dự kiến được ký kết tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh vào trưa nay (theo giờ địa phương).

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết thỏa thuận sẽ chính thức có hiệu lực sau khi nội các an ninh phê duyệt, dự kiến diễn ra trong cuộc họp vào 5 giờ chiều (13h GMT).

Nội dung thỏa thuận bao gồm việc ngừng giao tranh, Israel rút một phần quân khỏi Gaza, và Hamas trả tự do cho các con tin để đổi lấy tù nhân do Israel giam giữ. Nếu thỏa thuận này được thực thi suôn sẻ, giới phân tích cho rằng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu ở Trung Đông sẽ giảm, từ đó tạo sức ép khiến giá dầu khó bứt phá trong ngắn hạn.

Chuyên gia Claudio Galimberti, kinh tế trưởng của Rystad Energy, đánh giá thỏa thuận ngừng bắn này có thể trở thành bước ngoặt lớn trong lịch sử khu vực Trung Đông, mang đến nhiều hệ quả đáng chú ý đối với thị trường dầu thô toàn cầu.

Ông cho rằng việc xoa dịu căng thẳng có thể giúp giảm các vụ tấn công vào tàu chở dầu ở Biển Đỏ và thậm chí tăng khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran, quốc gia đang chịu nhiều lệnh cấm vận về xuất khẩu dầu.

Bên cạnh đó, nhóm OPEC+ mới đây đã thống nhất kế hoạch tăng sản lượng trong tháng 11 ở mức thấp hơn dự kiến, giúp trấn an lo ngại về tình trạng dư cung. Động thái này phần nào góp phần ổn định giá dầu sau nhiều tuần biến động mạnh.

Tại Mỹ, báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết sản lượng tiêu thụ các sản phẩm dầu mỏ trong tuần qua đạt 21,99 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 12/2022. Con số này cho thấy nhu cầu năng lượng nội địa đang phục hồi ổn định, tạo điểm tựa cho giá dầu duy trì quanh vùng 62 - 66 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu đã tăng khoảng 1% trong phiên 8/10, đạt mức cao nhất trong một tuần, khi các nhà đầu tư cho rằng việc đàm phán hòa bình tại Ukraine đình trệ sẽ khiến các lệnh trừng phạt đối với Nga tiếp tục kéo dài, qua đó hạn chế nguồn cung dầu ra thị trường thế giới.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Bắt đầu từ 15h00 hôm qua 9/10, giá xăng dầu chính thức được điều chỉnh giảm.

Mức giảm cụ thể cho xăng RON 95 là 480 đồng/lít, đưa giá bán lẻ về còn 19.729 đồng, nghĩa là dưới ngưỡng 20.000 đồng.

Xăng E5 RON 92 giảm nhiều hơn một chút với 486 đồng/lít, xuống còn 19.138 đồng.

Không chỉ xăng, giá các loại dầu cũng đồng loạt giảm. Dầu diesel giảm 434 đồng/lít, còn 18.604 đồng.

Dầu hỏa có mức giảm sâu nhất với 571 đồng/lít, xuống còn 18.434 đồng.

Dầu mazut cũng giảm 562 đồng, về mức 14.808 đồng/kg.

Trong đợt điều chỉnh giá lần này, cơ quan quản lý tiếp tục không sử dụng nguồn tiền từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Nhìn lại từ đầu năm đến nay, thị trường xăng dầu đã trải qua nhiều lần biến động. Giá xăng RON 95 đã có tổng cộng 23 lần tăng và 19 lần giảm. Tương tự, giá dầu diesel cũng đã 21 lần tăng, 19 lần giảm và có một lần được giữ nguyên.

Nguyên nhân của đợt giảm giá lần này chủ yếu do giá xăng dầu thành phẩm trên thế giới trong kỳ điều hành vừa qua đã giảm khoảng 2-3 USD/thùng.

Song song với việc điều hành giá, Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo lần thứ 7 của Nghị định về Kinh doanh xăng dầu, trong đó có một điểm mới đáng chú ý liên quan đến công thức tính giá.

Thay vì cách tính cũ chỉ gồm bốn yếu tố đơn giản, dự thảo mới đề xuất một công thức chi tiết và toàn diện hơn. Công thức này sẽ bao gồm đầy đủ các khoản như giá mua, chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận, và tất cả các loại thuế phí liên quan.

Điểm thay đổi quan trọng nhất nằm ở chỗ, thay vì dựa vào chi phí thực tế của từng doanh nghiệp như trước đây, Nhà nước sẽ chủ động công bố một mức chi phí kinh doanh định mức làm cơ sở chung. Mức chi phí định mức này sẽ được điều chỉnh hàng năm theo chỉ số giá tiêu dùng và sẽ được rà soát lại ba năm một lần.

Trong những trường hợp thị trường có biến động bất thường, Bộ Công Thương có thể đề xuất với Thủ tướng Chính phủ để tiến hành rà soát sớm hơn kế hoạch.