Thị trường Giá dầu thế giới ngày 7/10/2025: Giá dầu thô tăng khi OPEC+ tăng sản lượng thấp hơn dự kiến Giá dầu thế giới hôm nay 7/10/2025: Giá dầu thô tăng khoảng 1% sau khi OPEC+ chỉ tăng sản lượng nhẹ, xoa dịu lo ngại dư cung nhưng nhu cầu yếu vẫn kìm hãm đà tăng.

Phiên giao dịch sáng ngày 7/10, giá dầu thô thế giới đi lên sau khi OPEC+ công bố mức tăng sản lượng thấp hơn dự báo. Hợp đồng Brent giao tháng gần nhất tăng 1,1% lên 65,24 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 1% lên 61,47 USD/thùng.

Theo giới phân tích, thị trường trước đó kỳ vọng OPEC+ sẽ tăng mạnh hơn để lấy lại thị phần, đặc biệt khi nguồn cung từ Venezuela và Iraq đang phục hồi.

Tuy nhiên, nhóm này chỉ quyết định nâng 137.000 thùng/ngày trong tháng 11, tương tự mức tăng của tháng 10, cho thấy các nước sản xuất lớn như Saudi Arabia đang thận trọng hơn với rủi ro dư cung.

Trước cuộc họp, Nga từng đề xuất mức tăng 137.000 thùng/ngày nhằm tránh gây áp lực giảm giá, trong khi Saudi Arabia lại mong muốn tăng gấp đôi hoặc gấp ba lần con số đó để nhanh chóng giành lại thị phần đã mất. Cuối cùng, OPEC+ chọn phương án dung hòa, duy trì tốc độ tăng sản lượng khiêm tốn để bảo vệ giá dầu.

Cùng lúc, nguồn cung từ một số quốc gia ngoài khối đang dồi dào hơn. Xuất khẩu dầu của Venezuela tăng, dòng dầu thô Kurdistan qua Thổ Nhĩ Kỳ được nối lại, và lượng dầu chưa bán của Trung Đông cho kỳ giao hàng tháng 11 vẫn còn khá lớn. Điều này khiến thị trường dầu thô vẫn đứng trước nguy cơ dư thừa trong quý IV/2025.

Saudi Arabia quyết định giữ nguyên giá bán chính thức đối với dầu Arab Light xuất sang châu Á. Trước đó, giới tinh luyện trong khu vực từng dự đoán giá sẽ tăng nhẹ, nhưng nguồn cung từ Trung Đông ngày càng nhiều khiến mức chênh lệch giá giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm.

Tại Ấn Độ, bất chấp sức ép từ Mỹ trong việc giảm mua dầu Nga, các nhà nhập khẩu vẫn tiếp tục giao dịch. Một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết, do các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga, lượng dầu Nga bán ra lại tăng lên, giúp ổn định phần nào thị trường toàn cầu.

Bên cạnh yếu tố cung, nhu cầu tiêu thụ yếu cũng là rào cản khiến giá dầu thô khó bứt phá. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu, xăng và các sản phẩm chưng cất trong tuần kết thúc ngày 26/9 đều tăng mạnh hơn dự kiến, trong khi công suất lọc dầu và nhu cầu trong nước giảm.

Giới phân tích dự báo, giai đoạn bảo dưỡng nhà máy lọc dầu sắp tới tại Trung Đông có thể giúp hạn chế phần nào đà giảm của giá, nhưng triển vọng tăng vẫn phụ thuộc lớn vào sức hồi phục của kinh tế toàn cầu.

Theo chuyên gia Chris Beauchamp của IG Group, nếu sản lượng tăng đều và nhu cầu được cải thiện, giá dầu thô có thể duy trì ổn định. Tuy nhiên, khả năng phục hồi của kinh tế Mỹ trong phần còn lại của năm 2025 và sang 2026 sẽ đóng vai trò quyết định.

Nếu tăng trưởng quay trở lại, nhu cầu năng lượng sẽ phục hồi mạnh, kéo giá dầu thô lên cao hơn. Còn nếu kinh tế tiếp tục trì trệ, thị trường dầu có thể phải đối mặt với giai đoạn “cung nhiều, cầu ít” kéo dài, khiến đà tăng hiện nay chỉ mang tính tạm thời.