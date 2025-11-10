Thị trường Giá bạc hôm nay 11/10/2025: Lập kỷ lục mới sau hơn 40 năm Giá bạc hôm nay 11/10/2025: Giá bạc thế giới vừa lập kỷ lục mới sau hơn 40 năm, chạm mốc 51.24 USD/ounce. Giá bạc trong nước ghi nhận phiên tăng giá thứ tư liên tiếp.

Giá bạc thương hiệu Phú Quý

Tại công ty Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng được niêm yết ở mức mua vào 1.908.000 đồng/lượng và bán ra 1.967.000 đồng/lượng, tăng 24.000 đồng chiều mua và 25.000 đồng chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán hiện ở mức 59.000 đồng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 với quy cách 10 lượng và 5 lượng cũng ghi nhận mức giá tương tự, mua vào 1.908.000 đồng/lượng và bán ra 1.967.000 đồng/lượng, tăng đồng đều như bạc miếng.

Sản phẩm cao cấp đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá mua vào 1.908.000 đồng/lượng và bán ra 2.245.000 đồng/lượng, tăng lần lượt 24.000 đồng và 29.000 đồng so với phiên trước.

Bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1 kg được giao dịch với giá mua vào 50.879.873 đồng/kg và bán ra 52.453.202 đồng/kg, tăng tương ứng 639.999 đồng và 666.665 đồng so với ngày 10/10. Chênh lệch mua - bán ở mức 1.573.329 đồng.

Giá bạc thương hiệu khác

Trong phân khúc bạc thương hiệu khác, bạc 999 trên 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) có giá mua vào 1.637.700 đồng/lượng, tăng 20.600 đồng so với hôm qua.

Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) được giao dịch ở mức 1.590.000 đồng/lượng cho chiều mua vào, tăng 20.000 đồng so với phiên trước.

Giá bạc tại thị trường Hà Nội

Theo số liệu từ Vietnam Metals Exchange (VME), tại thị trường Hà Nội, bạc 99.9 độ tinh khiết (1 lượng) có giá mua vào 1.610.000 đồng và bán ra 1.640.000 đồng, tăng 30.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bạc 99.99 độ tinh khiết cao hơn được niêm yết ở mức 1.618.000 đồng mua vào và 1.648.000 đồng bán ra cho 1 lượng, tăng 30.000 đồng cả hai chiều.

Giá bạc tại thị trường TP. Hồ Chí Minh

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc 99.9 (1 lượng) ở mức 1.612.000 đồng (mua) và 1.646.000 đồng (bán), tăng 30.000 đồng cả hai chiều.

Bạc 99.99 tại TP.HCM có giá 1.619.000 đồng mua vào và 1.654.000 đồng bán ra cho 1 lượng, tăng 30.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với ngày 10/10.

Giá bạc thế giới bật tăng tiến sát mức lịch sử

Giá bạc thế giới giao ngay đã chạm mức cao kỷ lục 51,24 USD/ounce, mức giá chưa từng thấy kể từ những năm 1980. Phiên giao dịch khép lại ở 49,65 USD/ounce, ghi nhận mức tăng 0,9 USD so với đầu ngày.

Khác với đợt tăng giá năm 1980, đà tăng hiện tại được thúc đẩy bởi các yếu tố nền tảng từ nền kinh tế thực. Nhu cầu bạc cho công nghiệp, đặc biệt từ lĩnh vực năng lượng xanh như pin mặt trời và xe điện, đã đạt kỷ lục 680,5 triệu ounce trong năm 2024. Tình trạng nguồn cung thiếu hụt nghiêm trọng đã đẩy thị trường vào thế thâm hụt cấu trúc sâu.

Giới phân tích ví bạc như một phiên bản có mức biến động cao hơn vàng. Từ đầu năm, giá bạc đã tăng hơn 70%, vượt xa mức tăng 50% của vàng. Sự thu hẹp khoảng cách giá cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của bạc đối với các nhà đầu tư kim loại quý.

Nhiều chuyên gia dự báo giá bạc có thể chạm ngưỡng 100 USD/ounce vào năm 2026 nếu xu hướng tiêu thụ công nghiệp được duy trì.

Tuy nhiên, thị trường hiện có dấu hiệu quá mua. Các nhà đầu tư được khuyến cáo phải thận trọng trước những biến động giá lớn trong ngắn hạn, dù tâm lý thị trường vẫn đang rất lạc quan.