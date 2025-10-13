Thị trường Giá bạc hôm nay 13/10/2025: Tăng vọt phá mốc 2 triệu đồng/lượng Giá bạc hôm nay 13/10/2025: Giá bạc trong nước tăng vọt phá mốc 2 triệu đồng/lượng. Giá bạc thế giới tăng lên đỉnh lịch sử, vượt mốc 50 USD/ounce.

Giá bạc thương hiệu Phú Quý

Tại công ty Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng được niêm yết ở mức mua vào 1.944.000 đồng/lượng và bán ra 2.004.000 đồng/lượng, tăng 36.000 đồng chiều mua và 37.000 đồng chiều bán so với hôm qua. Đây là lần đầu tiên giá bán bạc miếng Phú Quý vượt mốc 2 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 với quy cách 10 lượng và 5 lượng cũng ghi nhận mức giá tương tự, mua vào 1.944.000 đồng/lượng và bán ra 2.004.000 đồng/lượng, tăng 36.000 đồng chiều mua và 37.000 đồng chiều bán so với hôm qua như bạc miếng.

Sản phẩm cao cấp đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá mua vào 1.944.000 đồng/lượng và bán ra 2.287.000 đồng/lượng, tăng lần lượt 36.000 đồng và 42.000 đồng so với phiên trước.

Bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1 kg được giao dịch với giá mua vào 51.839.870 đồng/kg và bán ra 53.439.866 đồng/kg, tăng tương ứng 959.997 đồng và 986.664 đồng so với ngày 11/10. Chênh lệch mua - bán ở mức 1.599.996 đồng.

Giá bạc thương hiệu khác

Trong phân khúc bạc thương hiệu khác, bạc 999 trên 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) có giá mua vào 1.668.600 đồng/lượng, tăng 30.900 đồng so với hôm qua.

Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) được giao dịch ở mức 1.620.000 đồng/lượng cho chiều mua vào, tăng 30.000 đồng so với phiên trước.

Giá bạc tại thị trường Hà Nội

Theo số liệu từ Vietnam Metals Exchange (VME), tại thị trường Hà Nội, bạc 99.9 độ tinh khiết (1 lượng) có giá mua vào 1.635.000 đồng và bán ra 1.665.000 đồng, tăng 25.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bạc 99.99 độ tinh khiết cao hơn được niêm yết ở mức 1.642.000 đồng mua vào và 1.673.000 đồng bán ra cho 1 lượng, tăng 24.000 đồng và 25.000 đồng.

Giá bạc tại thị trường TP. Hồ Chí Minh

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc 99.9 (1 lượng) ở mức 1.637.000 đồng (mua) và 1.670.000 đồng (bán), tăng 25.000 đồng và 24.000 đồng.

Bạc 99.99 tại TP.HCM có giá 1.644.000 đồng mua vào và 1.678.000 đồng bán ra cho 1 lượng, tăng 25.000 đồng và 24.000 đồng so với ngày 11/10.

Giá bạc thế giới bật tăng tiến sát mức lịch sử

Sáng 13/10, thị trường kim loại quý toàn cầu ghi nhận biến động lớn khi giá bạc thế giới tăng vọt ngay từ những giờ giao dịch đầu tiên.

Lúc 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam, giá bạc thế giới đạt 50,88 USD/ounce, tăng 1,74% so với phiên cuối tuần trước. Đây là mức cao kỷ lục, vượt qua đỉnh từng được thiết lập vào năm 2011 và đánh dấu cột mốc chưa từng có trong lịch sử giá bạc.

Dù có nhiều cảnh báo về khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn, giá bạc vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh, song hành cùng đà đi lên của giá vàng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới đã vượt 4.053 USD/ounce, tăng thêm 35 USD chỉ sau một phiên giao dịch.

Sức nóng của giá bạc thế giới nhanh chóng lan tỏa tới thị trường trong nước. Từ cuối tuần qua, một số thương hiệu lớn như Phú Quý đã tạm ngừng nhận đơn hàng mới đối với các sản phẩm bạc miếng và bạc thỏi, nhằm tập trung toàn bộ nguồn lực cho việc sản xuất và giao các đơn hàng đã ký kết.

Theo thông tin từ doanh nghiệp này, công suất sản xuất hiện tại chỉ đáp ứng được vài trăm lượng mỗi ngày, quá nhỏ so với nhu cầu thực tế đang tăng nhanh. Tại nhiều chi nhánh, khách hàng phải xếp hàng chờ mua bạc, đặc biệt là vào buổi sáng khi nhu cầu cao nhất.

Với mức giao dịch hiện nay, giá bạc thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết trong nước tương đương khoảng 1,62 triệu đồng/lượng.