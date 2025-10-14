Thị trường Giá bạc hôm nay 14/10/2025: Vượt đỉnh lịch sử Giá bạc hôm nay 14/10/2025: Giá bạc trong nước sáng nay bật tăng mạnh, có nơi tăng thêm tới 85.000 đồng/lượng. Giá bạc thế giới vượt mốc lịch sử 52 USD/ounce

Giá bạc thương hiệu Phú Quý

Tại công ty Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng được niêm yết ở mức mua vào 2.026.000 đồng/lượng và bán ra 2.089.000 đồng/lượng, tăng 82.000 đồng chiều mua và 85.000 đồng chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán hiện ở mức 63.000 đồng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 với quy cách 10 lượng và 5 lượng cũng ghi nhận mức giá tương tự, mua vào 2.026.000 đồng/lượng và bán ra 2.089.000 đồng/lượng, tăng 82.000 đồng chiều mua và 85.000 đồng chiều bán so với hôm qua.

Sản phẩm cao cấp đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá mua vào 2.026.000 đồng/lượng và bán ra 2.384.000 đồng/lượng, tăng lần lượt 82.000 đồng và 97.000 đồng so với phiên trước.

Bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1 kg được giao dịch với giá mua vào 54.026.532 đồng/kg và bán ra 55.706.527 đồng/kg, tăng tương ứng 2.186.662 đồng và 2.266.661 đồng so với ngày 13/10. Chênh lệch mua - bán ở mức 1.679.995 đồng.

Giá bạc thương hiệu khác

Trong phân khúc bạc thương hiệu khác, bạc 999 trên 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) có giá mua vào 1.738.640 đồng/lượng, tăng 70.040 đồng so với hôm qua.

Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) được giao dịch ở mức 1.688.000 đồng/lượng cho chiều mua vào, tăng 68.000 đồng so với phiên trước.

Giá bạc tại thị trường Hà Nội

Theo số liệu từ Vietnam Metals Exchange (VME), tại thị trường Hà Nội, bạc 99.9 độ tinh khiết (1 lượng) có giá mua vào 1.697.000 đồng và bán ra 1.727.000 đồng, tăng 62.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bạc 99.99 độ tinh khiết cao hơn được niêm yết ở mức 1.705.000 đồng/lượng chiều mua vào và 1.735.000 đồng/lượng chiều bán ra, tăng 63.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 62.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá bạc tại thị trường TP. Hồ Chí Minh

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc 99.9 (1 lượng) ở mức 1.699.000 đồng (mua) và 1.733.000 đồng (bán), tăng 62.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 63.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bạc 99.99 tại TP.HCM có giá 1.707.000 đồng/lượng chiều mua vào và 1.741.000 đồng/lượng chiều bán ra, tăng 63.000 đồng cả hai chiều so với ngày 13/10.

Giá bạc thế giới bật tăng tiến sát mức lịch sử

Sáng 14/10, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới đạt 52,63 USD/ounce, tăng tới 2,35 USD so với phiên liền trước (50,28 USD/ounce). Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, mức này tương đương khoảng 1.381.000 – 1.387.000 đồng/ounce.

Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, đây là lần đầu tiên trong hơn mười năm, giá bạc vượt mốc 49,81 USD/ounce, mức trần từng được xem là giới hạn dài hạn của thị trường kim loại quý. Sự bứt phá này phản ánh dòng tiền đổ mạnh vào nhóm tài sản trú ẩn, khi nhà đầu tư tìm kiếm kênh an toàn giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

James Hyerczyk cho biết, lực mua trên thị trường bạc vẫn đang chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy nhiên, hướng đi sắp tới của giá bạc sẽ phụ thuộc đáng kể vào chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Theo dữ liệu từ CME FedWatch, giới giao dịch đang dự đoán tới 95% khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 29/10 tới. Viễn cảnh này khiến các tài sản phi lợi suất như bạc và vàng trở nên hấp dẫn hơn, khi chi phí cơ hội nắm giữ chúng giảm xuống.

Tuy vậy, việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa sang tuần thứ tư khiến nhiều báo cáo kinh tế quan trọng, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9, bị hoãn công bố. Thị trường vì thế thiếu dữ liệu định hướng rõ ràng.

Giới đầu tư hiện đổ dồn sự chú ý vào bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch FED Jerome Powell. Nếu ông Powell tỏ ra lo ngại hơn về tình hình việc làm thay vì lạm phát, thị trường có thể kỳ vọng vào lập trường “mềm mỏng” hơn từ FED, yếu tố thường thúc đẩy giá bạc tăng thêm trong ngắn hạn.

Nhiều chuyên gia nhận định, nếu FED thực sự chuyển sang chính sách nới lỏng, giá bạc có thể duy trì xu hướng tăng và tiến gần mốc 55 USD/ounce trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong trường hợp các tín hiệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến, bạc có thể đối mặt với áp lực chốt lời mạnh.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, bạc vẫn đang là tâm điểm của dòng tiền đầu cơ và là một trong những tài sản được giới đầu tư toàn cầu ưu tiên nắm giữ để bảo vệ giá trị trước biến động lãi suất và lạm phát.