Thị trường Giá bạc hôm nay 17/10/2025: Tăng vọt cùng giá vàng, người dân xếp hàng chờ mua Giá bạc hôm nay 17/10/2025: Giá bạc Phú Quý và bạc thế giới tăng vọt vượt 54 USD/ounce cùng chiều giá vàng, đạt mức cao nhất mọi thời đại. Cơn sốt bạc lan rộng người dân xếp hàng chờ mua

Giá bạc trong nước hôm nay 17/10/2025

Tại công ty Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng được niêm yết ở mức mua vào 2.065.000 đồng/lượng và bán ra 2.129.000 đồng/lượng, tăng 27.000 đồng chiều mua và 28.000 đồng chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán hiện ở mức 64.000 đồng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 với quy cách 10 lượng và 5 lượng cũng ghi nhận mức giá tương tự, mua vào 2.065.000 đồng/lượng và bán ra 2.129.000 đồng/lượng, tăng 27.000 đồng chiều mua và 28.000 đồng chiều bán so với hôm qua.

Sản phẩm cao cấp đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá mua vào 2.065.000 đồng/lượng và bán ra 2.429.000 đồng/lượng, tăng lần lượt 27.000 đồng và 31.000 đồng so với phiên trước.

Bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1 kg được giao dịch với giá mua vào 55.066.529 đồng/kg và bán ra 56.773.191 đồng/kg, tăng tương ứng 719.998 đồng và 746.664 đồng so với ngày 16/10. Chênh lệch mua - bán ở mức 1.706.662 đồng.

Trong phân khúc bạc thương hiệu khác, bạc 999 trên 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) có giá mua vào 1.772.630 đồng/lượng, tăng 23.690 đồng so với hôm qua.

Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) được giao dịch ở mức 1.721.000 đồng/lượng cho chiều mua vào, tăng 23.000 đồng so với phiên trước.

Theo số liệu từ Vietnam Metals Exchange (VME), tại thị trường Hà Nội, bạc 99.9 độ tinh khiết (1 lượng) có giá mua vào 1.762.000 đồng và bán ra 1.792.000 đồng, tăng 51.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bạc 99.99 độ tinh khiết cao hơn được niêm yết ở mức 1.770.000 đồng mua vào và 1.800.000 đồng bán ra cho 1 lượng, tăng 51.000 đồng cả hai chiều.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc 99.9 (1 lượng) ở mức 1.764.000 đồng (mua) và 1.798.000 đồng (bán), tăng 51.000 đồng cả hai chiều.

Bạc 99.99 tại TP.HCM có giá 1.772.000 đồng mua vào và 1.802.000 đồng bán ra cho 1 lượng, tăng 51.000 đồng và 47.000 đồng so với ngày 16/10.

Giá bạc thế giới bật tăng tiến sát mức lịch sử

Tính đến 15h00 chiều nay 17/10 (giờ Hà Nội), giá bạc tiếp tục leo lên đỉnh mới với mức 54,37 USD/ounce, chính thức vượt qua kỷ lục năm 2011 ở vùng 50 USD/ounce. Đây là mức giá cao nhất từng ghi nhận, đánh dấu giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của kim loại quý này.

Trong vòng một tháng qua, giá bạc thế giới đã tăng tới 30%, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng của vàng chỉ khoảng 20%. Đà tăng bứt phá này được thúc đẩy bởi làn sóng tìm kiếm tài sản an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, đặc biệt là nỗi lo xoay quanh tình hình chính phủ Mỹ.

Theo giới phân tích, giá bạc đang hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư quốc tế. Khi lạm phát, rủi ro chính trị và những bất ổn tài chính tăng cao, nhiều người lựa chọn bạc như một kênh đầu tư thay thế cho vàng.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết đạt khoảng 1,72 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá bạc trong nước khoảng 20%.

Tại Việt Nam, cơn sốt giá bạc khiến các cửa hàng kinh doanh kim loại quý trở nên nhộn nhịp. Các thương hiệu lớn như Ancarat, Phú Quý hay PNJ đều ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Nhiều người phải xếp hàng dài từ sáng sớm để mua được vài lượng bạc vật chất.

Nguồn cung bạc nguyên liệu trong nước đang khan hiếm, buộc các doanh nghiệp chỉ bán trực tiếp tại cửa hàng, không nhận đơn đặt trước.

Một số công ty như Sacombank-SBJ chỉ phân phối lượng hạn chế mỗi ngày, còn những khách mua bạc số lượng lớn phải đặt cọc và chờ nhận hàng từ 3 đến 6 tháng sau.

Dù giá bạc đang giao dịch ở mức cao kỷ lục, các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng. Đà tăng quá nhanh có thể dẫn đến điều chỉnh mạnh nếu thị trường hạ nhiệt. Bạc, khác với vàng, còn là kim loại công nghiệp nên chịu tác động từ nhu cầu sản xuất, xu hướng công nghệ và sự phát triển của ngành trí tuệ nhân tạo (AI).

Khi vàng đã trở nên đắt đỏ, dòng tiền đầu tư dịch chuyển sang bạc, góp phần đẩy giá lên cao. Tuy nhiên, nếu nhu cầu công nghiệp suy giảm hoặc tâm lý đầu tư thay đổi, giá bạc có thể quay đầu nhanh chóng.