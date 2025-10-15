Thị trường Giá bạc hôm nay 15/10/2025: Giảm nhẹ sau khi tăng quá nhanh Giá bạc hôm nay 15/10/2025: Giá bạc trong nước và thế giới sáng nay giảm nhẹ sau khi đã tăng quá nhanh vào hôm qua. Dù xu hướng trung hạn vẫn nghiêng về tăng nhờ nhu cầu công nghiệp xanh và nguồn cung thắt chặt.

Giá bạc thương hiệu Phú Quý

Tại công ty Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng được niêm yết ở mức mua vào 1.996.000 đồng/lượng và bán ra 2.058.000 đồng/lượng, giảm 30.000 đồng chiều mua và 31.000 đồng chiều bán so với hôm qua.

Bạc thỏi Phú Quý 999 với quy cách 10 lượng và 5 lượng cũng ghi nhận mức giá tương tự, mua vào 1.996.000 đồng/lượng và bán ra 2.058.000 đồng/lượng, giảm 30.000 đồng chiều mua và 31.000 đồng chiều bán so với hôm qua.

Sản phẩm cao cấp đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá mua vào 1.996.000 đồng/lượng và bán ra 2.348.000 đồng/lượng, giảm lần lượt 30.000 đồng và 36.000 đồng so với phiên trước.

Bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1 kg được giao dịch với giá mua vào 53.226.534 đồng/kg và bán ra 54.879.863 đồng/kg, giảm tương ứng 799.998 đồng và 826.664 đồng so với ngày 14/10. Chênh lệch mua - bán ở mức 1.653.329 đồng.

Giá bạc thương hiệu khác

Trong phân khúc bạc thương hiệu khác, bạc 999 trên 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) có giá mua vào 1.712.890 đồng/lượng, giảm 25.750 đồng so với hôm qua.

Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) được giao dịch ở mức 1.663.000 đồng/lượng cho chiều mua vào, giảm 25.000 đồng so với phiên trước.

Giá bạc tại thị trường Hà Nội

Theo số liệu từ Vietnam Metals Exchange (VME), tại thị trường Hà Nội, bạc 99.9 độ tinh khiết (1 lượng) có giá mua vào 1.676.000 đồng và bán ra 1.706.000 đồng, giảm 21.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bạc 99.99 độ tinh khiết cao hơn được niêm yết ở mức 1.684.000 đồng mua vào và 1.714.000 đồng bán ra cho 1 lượng, giảm 21.000 đồng cả hai chiều.

Giá bạc tại thị trường TP. Hồ Chí Minh

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc 99.9 (1 lượng) ở mức 1.678.000 đồng (mua) và 1.712.000 đồng (bán), giảm 21.000 đồng cả hai chiều.

Bạc 99.99 tại TP.HCM có giá 1.686.000 đồng mua vào và 1.720.000 đồng bán ra cho 1 lượng, giảm 21.000 đồng cả hai chiều so với ngày 14/10.

Giá bạc thế giới bật tăng tiến sát mức lịch sử

Vào lúc 7h03 sáng ngày 15/10, giá bạc thế giới giao ngay trên thị trường quốc tế đạt mức 51,76 USD/ounce, giảm 1,13 USD so với phiên liền trước (52,63 USD/ounce).

Sau khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành, mức giá này tương đương khoảng 1,359.000 - 1,364.000 đồng/ounce. Sự điều chỉnh nhẹ này cho thấy thị trường đang có xu hướng chốt lời ngắn hạn sau giai đoạn tăng mạnh kéo dài.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, xu hướng chủ đạo của giá bạc vẫn nghiêng về tăng. Động lực chính đến từ lực mua kỹ thuật cùng kỳ vọng tiêu thụ mạnh từ ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, lĩnh vực đang cần bạc cho sản xuất pin mặt trời và linh kiện điện tử.

Thị trường cũng đang ghi nhận hiện tượng backwardation, tức giá hợp đồng tương lai thấp hơn giá giao ngay, cho thấy niềm tin của giới đầu tư rằng bạc vẫn đang ở vùng giá cao nhưng khó giảm sâu.

Lewis cho rằng bán khống bạc ở thời điểm hiện tại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ông đánh giá xu hướng tăng trung hạn vẫn bền vững, với các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng nằm quanh mốc 46 - 48 USD/ounce. Đây được xem là khu vực mà giới đầu tư có thể cân nhắc mua vào nếu giá điều chỉnh nhẹ, nhằm đón đầu đợt phục hồi mới.

Nguồn cung bạc toàn cầu vẫn đang ở mức hạn chế, trong khi dòng vốn đầu cơ tiếp tục đổ mạnh vào nhóm kim loại quý. Giới phân tích dự báo nếu chính sách tiền tệ của Mỹ không có thay đổi đột ngột, giá bạc có thể hướng tới vùng 53 - 55 USD/ounce trong ngắn hạn.

Điều này phản ánh tâm lý lạc quan của thị trường đối với vai trò của bạc trong các ngành công nghiệp xanh và phòng ngừa rủi ro tài chính.