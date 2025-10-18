Thị trường Giá bạc hôm nay 18/10/2025: Giá bạc trong nước và thế giới cùng giảm sâu Giá bạc hôm nay 18/10/2025: Giá bạc bạc trong nước ghi nhận đợt điều chỉnh giảm mạnh. Giá bạc thế giới giảm 2,25 USD tương đương 4,16% so với phiên trước.

Giá bạc trong nước hôm nay 18/10/2025

Tại công ty Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng được niêm yết ở mức mua vào 1.985.000 đồng/lượng và bán ra 2.046.000 đồng/lượng, giảm 80.000 đồng chiều mua và 83.000 đồng chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán hiện ở mức 61.000 đồng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 với quy cách 10 lượng và 5 lượng cũng ghi nhận mức giá tương tự, mua vào 1.985.000 đồng/lượng và bán ra 2.046.000 đồng/lượng, giảm 80.000 đồng chiều mua và 83.000 đồng chiều bán so với hôm qua.

Sản phẩm cao cấp đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá mua vào 1.985.000 đồng/lượng và bán ra 2.335.000 đồng/lượng, giảm lần lượt 80.000 đồng và 94.000 đồng so với phiên trước.

Bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1 kg được giao dịch với giá mua vào 52.933.201 đồng/kg và bán ra 54.559.864 đồng/kg, giảm tương ứng 2.133.328 đồng và 2.213.327 đồng so với ngày 17/10. Chênh lệch mua - bán ở mức 1.626.663 đồng.

Trong phân khúc bạc thương hiệu khác, bạc 999 trên 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) có giá mua vào 1.703.620 đồng/lượng, giảm 69.010 đồng so với hôm qua.

Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) được giao dịch ở mức 1.654.000 đồng/lượng cho chiều mua vào, giảm 67.000 đồng so với phiên trước.

Theo số liệu từ Vietnam Metals Exchange (VME), tại thị trường Hà Nội, bạc 99.9 độ tinh khiết (1 lượng) có giá mua vào 1.696.000 đồng và bán ra 1.725.000 đồng, giảm 66.000 đồng và 67.000 đồng so với hôm qua.

Bạc 99.99 độ tinh khiết cao hơn được niêm yết ở mức 1.703.000 đồng mua vào và 1.733.000 đồng bán ra cho 1 lượng, giảm 67.000 đồng cả hai chiều.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc 99.9 (1 lượng) ở mức 1.697.000 đồng (mua) và 1.731.000 đồng (bán), giảm 67.000 đồng cả hai chiều.

Bạc 99.99 tại TP.HCM có giá 1.705.000 đồng mua vào và 1.735.000 đồng bán ra cho 1 lượng, giảm 67.000 đồng cả hai chiều so với ngày 17/10.

Giá bạc thế giới bật tăng tiến sát mức lịch sử

Giá bạc thế giới giao ngay sáng 18/10 mở cửa ở mức 51,90 USD/ounce, giảm 2,25 USD tương đương 4,16% so với phiên trước (54,15 USD/ounce).

Trong ngày 17/10, giá bạc biến động trong biên độ rộng từ mức thấp nhất 50,61 USD/ounce đến đỉnh 54,48 USD/ounce. Sự sụt giảm mạnh này được cho là kết quả của hoạt động chốt lời từ giới đầu tư sau giai đoạn tăng nóng.

Giá bạc giảm cùng xu hướng với giá vàng, khi nhiều nhà đầu tư tạm rút vốn khỏi các kim loại quý để bảo toàn lợi nhuận. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng về lâu dài, giá bạc vẫn có cơ hội hồi phục mạnh. Hai yếu tố chính hỗ trợ giá bạc là nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh tài chính bất ổn và nguồn cung bạc ngày càng khan hiếm trong khi nhu cầu công nghiệp tiếp tục tăng cao.

Đồng USD đang trong xu hướng yếu, trong khi vàng vẫn ổn định quanh mốc 4.250 USD/ounce. Sự kết hợp này giúp giá bạc giữ được sức hấp dẫn, nhất là với những nhà đầu tư tìm kiếm kênh tích trữ chi phí thấp nhưng lợi nhuận cao. Giá bạc vì thế được xem là lựa chọn thay thế hợp lý khi thị trường vàng biến động mạnh.

Các chuyên gia nhận định, khi tỷ lệ giá vàng/bạc vượt mốc 100 lần, dòng tiền bắt đầu chuyển sang bạc. Giá bạc hiện được xem là “kho lưu trữ giá trị thay thế” và còn có ưu thế nhờ ứng dụng rộng rãi trong sản xuất điện tử, pin năng lượng mặt trời và công nghệ xanh – những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao trong thập kỷ tới.

Theo dự báo của Bank of America, giá bạc có thể đạt 65 USD/ounce vào năm 2026. Trong khi đó, Goldman Sachs cho rằng nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện cắt giảm lãi suất, dòng tiền đầu tư sẽ tiếp tục đổ vào bạc, giúp giá bạc tăng mạnh hơn nữa. Nhiều nhà đầu tư đang theo dõi sát sao diễn biến này để nắm bắt cơ hội sinh lời.

Giới phân tích đánh giá nếu giá bạc duy trì được mốc 50 USD trong hai tuần tới, thị trường có thể bước sang chu kỳ giá cao mới. Ngược lại, nếu bạc rơi xuống dưới mức này, thị trường vàng bạc toàn cầu có thể đối mặt với giai đoạn điều chỉnh sâu. Tuy nhiên, về tổng thể, nhu cầu đầu tư dài hạn và nhu cầu công nghiệp vẫn là nền tảng vững chắc cho đà tăng của giá bạc.