Thị trường Giá bạc hôm nay 20/10/2025: Giá bạc trong nước tăng, thế giới giảm sâu Giá bạc hôm nay 20/10/2025: Giá bạc trong nước ghi nhận đợt phục hồi nhẹ. Giá bạc thế giới giảm nhẹ xuống 52,06 USD/ounce, sau chuỗi tăng liên tiếp.

Giá bạc trong nước hôm nay 20/10/2025

Tại công ty Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng được niêm yết ở mức mua vào 1.997.000 đồng/lượng và bán ra 2.059.000 đồng/lượng, tăng 12.000 đồng chiều mua và 13.000 đồng chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán hiện ở mức 62.000 đồng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 với quy cách 10 lượng và 5 lượng cũng ghi nhận mức giá tương tự, mua vào 1.997.000 đồng/lượng và bán ra 2.059.000 đồng/lượng, tăng 12.000 đồng chiều mua và 13.000 đồng chiều bán so với hôm qua.

Sản phẩm cao cấp đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá mua vào 1.997.000 đồng/lượng và bán ra 2.349.000 đồng/lượng, tăng lần lượt 12.000 đồng và 14.000 đồng so với phiên trước. Biên độ chênh lệch của sản phẩm này là 352.000 đồng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1 kg được giao dịch với giá mua vào 53.253.200 đồng/kg và bán ra 54.906.529 đồng/kg, tăng tương ứng 319.999 đồng và 346.665 đồng so với ngày 18/10. Chênh lệch mua - bán ở mức 1.653.329 đồng.

Trong phân khúc bạc thương hiệu khác, bạc 999 trên 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) có giá mua vào 1.713.920 đồng/lượng, tăng 10.300 đồng so với hôm qua.

Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) được giao dịch ở mức 1.664.000 đồng/lượng cho chiều mua vào, tăng 10.000 đồng so với phiên trước.

Theo số liệu từ Vietnam Metals Exchange (VME), tại thị trường Hà Nội, bạc 99.9 độ tinh khiết (1 lượng) có giá mua vào 1.703.000 đồng và bán ra 1.733.000 đồng, tăng 7.000 đồng và 8.000 đồng so với hôm qua.

Bạc 99.99 độ tinh khiết cao hơn được niêm yết ở mức 1.711.000 đồng mua vào và 1.741.000 đồng bán ra cho 1 lượng, tăng 8.000 đồng cả hai chiều.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc 99.9 (1 lượng) ở mức 1.705.000 đồng (mua) và 1.739.000 đồng (bán), tăng 8.000 đồng cả hai chiều. Với bạc thỏi 1 kg, bạc được giao dịch ở 45.473.000 đồng (mua) và 46.370.000 đồng (bán), tăng 207.000 đồng ở cả chiều mua và bán.

Bạc 99.99 tại TP.HCM có giá 1.713.000 đồng mua vào và 1.743.000 đồng bán ra cho 1 lượng, tăng 8.000 đồng cả hai chiều so với ngày 18/10. Với bạc thỏi 1 kg, mức giá tương ứng là 45.669.000 đồng và 46.482.000 đồng, tăng 207.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá bạc thế giới bật tăng tiến sát mức lịch sử

Tính đến 07h05 sáng ngày 20/10, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được ghi nhận ở mức 52,06 USD/ounce, giảm 0,08 USD so với phiên trước. Khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành, mức giá này tương đương khoảng 1,366 - 1,371 triệu đồng/ounce.

Sự sụt giảm nhẹ này diễn ra sau giai đoạn giá bạc liên tục tăng mạnh trong thời gian qua, khiến nhiều nhà đầu tư tạm dừng giao dịch để quan sát thêm các tín hiệu mới của thị trường.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, đà giảm hiện nay của giá bạc là một bước điều chỉnh tự nhiên sau chuỗi tăng kéo dài. Ông cho rằng thị trường bạc đang xuất hiện rủi ro ngắn hạn, đặc biệt đối với những nhà đầu tư có xu hướng “đu theo” các đợt tăng nóng.

Lewis nhận định, vùng 50 USD/ounce là ngưỡng tâm lý quan trọng, trong khi 48 USD/ounce là vùng quan sát đáng chú ý. Nếu giá tiếp tục giảm sâu, mốc 45 USD/ounce sẽ đóng vai trò như vùng hỗ trợ mạnh của thị trường bạc.

Dù thị trường giá bạc có dấu hiệu chững lại, chuyên gia vẫn cho rằng giai đoạn này có thể mở ra cơ hội mua vào chiến lược cho những nhà đầu tư dài hạn. Khi giá điều chỉnh về mức hợp lý, bạc có thể trở lại xu hướng tăng, nhất là trong bối cảnh bất ổn kinh tế và nhu cầu kim loại quý vẫn duy trì cao.

Giới phân tích quốc tế dự báo, trong trung và dài hạn, giá bạc vẫn có tiềm năng tăng nhờ nhu cầu sử dụng trong công nghiệp và năng lượng tái tạo, đặc biệt là trong sản xuất tấm pin mặt trời. Cùng với đó, yếu tố lạm phát toàn cầu và xu hướng trú ẩn an toàn cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá kim loại quý này.