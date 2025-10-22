Thị trường Giá bạc hôm nay 22/10/2025: Giá bạc giảm mạnh rời xa mốc 2 triệu đồng Giá bạc hôm nay 22/10/2025: Giá bạc trong nước và thế giới giảm mạnh hơn 7%, rời xa mốc 2 triệu đồng và mốc 50 USD/ounce do hoạt động chốt lời và sức mạnh đồng USD.

Giá bạc trong nước hôm nay 22/10/2025

Tại công ty Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng được niêm yết ở mức mua vào 1.879.000 đồng/lượng và bán ra 1.937.000 đồng/lượng, giảm 114.000 đồng chiều mua và 118.000 đồng chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán hiện ở mức 58.000 đồng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 với quy cách 10 lượng và 5 lượng cũng ghi nhận mức giá tương tự, mua vào 1.879.000 đồng/lượng và bán ra 1.937.000 đồng/lượng, giảm 114.000 đồng chiều mua và 118.000 đồng chiều bán so với hôm qua.

Sản phẩm cao cấp đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá mua vào 1.879.000 đồng/lượng và bán ra 2.211.000 đồng/lượng, giảm lần lượt 114.000 đồng và 134.000 đồng so với phiên trước. Biên độ chênh lệch của sản phẩm này là 332.000 đồng/lượng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1 kg được giao dịch với giá mua vào 50.106.541 đồng/kg và bán ra 51.653.204 đồng/kg, giảm tương ứng 3.039.993 đồng và 3.146.659 đồng so với ngày 21/10. Chênh lệch mua - bán ở mức 1.546.663 đồng.

Trong phân khúc bạc thương hiệu khác, bạc 999 trên 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) có giá mua vào 1.605.770 đồng/lượng, giảm 97.850 đồng so với hôm qua.

Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) được giao dịch ở mức 1.559.000 đồng/lượng cho chiều mua vào, giảm 95.000 đồng so với phiên trước.

Theo số liệu từ Vietnam Metals Exchange (VME), tại thị trường Hà Nội, bạc 99.9 độ tinh khiết (1 lượng) có giá mua vào 1.596.000 đồng và bán ra 1.626.000 đồng, giảm 96.000 đồng cả hai chiều so với hôm qua.

Bạc 99.99 độ tinh khiết cao hơn được niêm yết ở mức 1.603.000 đồng mua vào và 1.633.000 đồng bán ra cho 1 lượng, giảm 97.000 đồng cả hai chiều.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc 99.9 (1 lượng) ở mức 1.598.000 đồng (mua) và 1.631.000 đồng (bán), giảm 96.000 đồng và 97.000 đồng. Với bạc thỏi 1 kg, bạc được giao dịch ở 42.602.000 đồng (mua) và 43.499.000 đồng (bán), giảm 2.577.000 đồng ở cả chiều mua và bán.

Bạc 99.99 tại TP.HCM có giá 1.605.000 đồng mua vào và 1.635.000 đồng bán ra cho 1 lượng, giảm 97.000 đồng cả hai chiều so với ngày 21/10. Với bạc thỏi 1 kg, mức giá tương ứng là 42.798.000 đồng và 43.611.000 đồng, giảm 2.577.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá bạc thế giới giảm mạnh do hoạt động chốt lời

Giá bạc sáng 22/10 trên thị trường quốc tế mở cửa ở mức 48,72 USD/ounce, giảm 3,67 USD/ounce, tương đương 7,02% so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch châu Á, giá bạc dao động từ 47,87 - 52,67 USD/ounce và đứng ở mức 48,60 USD/ounce vào 5h40 sáng (giờ Hà Nội). Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng, khiến giá bạc rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý 50 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1,310 triệu đồng/ounce (mua vào) và 1,315 triệu đồng/ounce (bán ra), tương đương 42,12 - 42,29 triệu đồng/kg.

Giá bạc giảm hơn 7% do hoạt động chốt lời lan rộng sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Đồng USD tăng giá khiến kim loại quý này mất sức hấp dẫn với nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền khác. Chỉ số USD-Index tăng 0,35% lên 98,93 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, tạo áp lực lớn lên giá bạc.

Bên cạnh đó, nhu cầu công nghiệp với bạc đang chậm lại. Tại Trung Quốc, tăng trưởng GDP quý III chỉ đạt 4,8%, giảm so với 5,2% của quý trước. Mặc dù sản lượng công nghiệp tháng 9 tăng 6,5% so với cùng kỳ, nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu, khiến nhu cầu bạc trong các lĩnh vực điện tử, năng lượng xanh và pin mặt trời sụt giảm.

Dù giá bạc giảm mạnh trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá triển vọng dài hạn của kim loại này ở mức tích cực. Thị trường bạc được dự báo sẽ tiếp tục thiếu hụt nguồn cung trong năm thứ năm liên tiếp do nhu cầu tăng cao từ các ngành năng lượng tái tạo và xe điện.

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới có thể kích hoạt lại lực mua trú ẩn, giúp giá bạc phục hồi.

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến công bố vào tối 24/10 (giờ Việt Nam), yếu tố được xem là chìa khóa định hướng lãi suất và xu hướng giá bạc trong thời gian tới.

Sự sụt giảm mạnh của giá bạc là một phần của chu kỳ điều chỉnh tự nhiên sau thời gian tăng nóng. Khi lực cầu yếu đi và các yếu tố vĩ mô chưa thuận lợi, giá bạc có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.

Tuy nhiên, giới đầu tư dài hạn vẫn coi bạc là tài sản có giá trị bảo toàn vốn, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.